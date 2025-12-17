Des lignes d'écoute internationales disponibles 24 h/24

Si vous sentez que la solitude, l'anxiété ou la détresse émotionnelle deviennent difficiles à gérer seul, contacter une ligne d'écoute d'urgence est souvent la meilleure option. Ces services fonctionnent pendant les fêtes, sont disponibles 24 h/24, gratuits et anonymes.

Befrienders Worldwide est un réseau mondial qui offre un soutien émotionnel à toute personne en détresse, quel que soit le pays où elle se trouve. Le réseau est présent dans 193 pays et propose une assistance dans 44 langues.

Plusieurs modes de contact sont possibles :

appel téléphonique ;

visite sur place (dans certains pays) ;

e-mail ;

chat en ligne.

Comment accéder au service :

Rendez-vous sur : https://befrienders.org/articles/need-to-talk/

Sélectionnez votre pays.

Trouvez le centre d'écoute le plus proche.

Choisissez le mode de communication qui vous convient et prenez contact.

Ce qui distingue Befrienders Worldwide, c'est son ancrage local. Le site propose un annuaire très complet des lignes d'écoute par pays. Même si vous vivez dans une région isolée ou dans un pays où les services de santé mentale sont limités, vous pourrez rapidement trouver une aide à proximité. Tous les services sont entièrement gratuits.

Lifeline International est un réseau mondial de soutien en situation de crise. Il s'agit d'une organisation fondée sur l'adhésion de centres locaux. Ses membres qualifiés gèrent des lignes d'écoute et proposent des actions de prévention dans 39 pays. Une fois le centre le plus proche identifié, plusieurs moyens de contact sont généralement proposés, notamment :

appel téléphonique,

discussion via WhatsApp.

Comment utiliser le service :

Rendez-vous sur : https://lifeline-international.com/our-network/

Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Find a helpline.

Vous accéderez à la liste des centres disponibles et à leurs coordonnées.

Dans certains pays, les services sont spécialisés par public. Par exemple, dans plusieurs pays africains, il existe des lignes distinctes pour les femmes et pour les enfants.

Ce qui fait la force de Lifeline International, c'est l'équilibre entre portée internationale et compréhension locale. De nombreux centres n'opèrent que dans un seul pays, ce qui leur permet de mieux connaître les réalités sociales, culturelles et économiques de leur région. En revanche, il est important de noter que l'anglais ou encore le français ne sont pas toujours garantis : beaucoup de centres disposent d'opérateurs anglophones, mais ce n'est pas systématique.

Samaritans est une organisation née au Royaume-Uni. Aujourd'hui, son réseau est accessible à l'international via Befrienders Worldwide. Toutefois, si vous vous trouvez spécifiquement en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande ou en Irlande du Nord, vous pouvez contacter Samaritans directement.

Les modes de contact sont variés :

appel au 116 123 ;

chat en ligne ;

e-mail à jo@samaritans.org ;

courrier postal à Freepost SAMARITANS LETTERS ;

visite d'un centre d'accueil (selon la disponibilité).

Contacter une ligne d'écoute quand on vit à l'étranger : ce qu'il faut savoir

Pour un expatrié, appeler une ligne d'écoute peut sembler intimidant. Beaucoup de questions peuvent surgir :

Et s'ils ne parlent pas anglais ?

Et si je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens ?

Et s'ils ne comprennent pas mon problème ?

Voici l'essentiel à retenir : les lignes d'écoute internationales sont animées par des bénévoles ou des professionnels formés. Leur rôle est d'écouter, sans jugement, de poser les bonnes questions et d'apporter un soulagement émotionnel immédiat. En situation d'urgence, cela peut faire une réelle différence.

Ces services sont habitués aux contextes interculturels et constituent une solution précieuse lorsque les cabinets médicaux sont fermés ou que votre thérapeute habituel n'est pas disponible. Et surtout : tout est anonyme et gratuit.

Les plateformes de santé mentale en ligne

Si vous pressentez que la période des fêtes risque d'être émotionnellement difficile, il peut être judicieux d'anticiper en vous inscrivant à une plateforme de santé mentale en ligne. Ces outils offrent un accompagnement à long terme, mais aussi un soutien ponctuel en cas de crise. Attention toutefois : l'inscription et la mise en relation avec un thérapeute peuvent prendre un peu de temps. Mieux vaut s'y prendre à l'avance.

BetterHelp est l'une des plateformes de thérapie en ligne les plus connues. Elle met en relation les utilisateurs avec des psychologues et thérapeutes agréés. Une fois le thérapeute choisi, les séances peuvent se dérouler :

en visioconférence ;

par téléphone ;

via messagerie instantanée.

Pourquoi BetterHelp est bien adapté aux expatriés :

La plateforme est pensée pour un accompagnement à distance,

Il est possible de consulter un professionnel de son pays d'origine,

Vous pouvez choisir un thérapeute parlant votre langue,

La prise de rendez-vous est flexible,

Un soutien rapide est possible en cas de difficulté,

Le coût reste relativement accessible.

Le tarif est d'environ 90 dollars par semaine, facturé toutes les quatre semaines. Ce montant peut varier si vous avez besoin de séances plus fréquentes. Une aide financière peut être accordée selon votre situation et votre pays de résidence. Pour commencer, vous devrez remplir un questionnaire en ligne décrivant brièvement votre situation. La plateforme vous proposera ensuite un thérapeute et le suivi pourra débuter.

Talkspace fonctionne de manière similaire à BetterHelp, mais propose en plus un accès à des psychiatres agréés aux États-Unis, ainsi que des informations sur les traitements médicamenteux. En matière de thérapie, Talkspace offre un large éventail de services en ligne, quel que soit votre pays de résidence. La plateforme propose également un accompagnement assisté par l'intelligence artificielle, une option qui peut susciter des débats, mais qui peut aussi présenter un intérêt pour certains utilisateurs.

Tarifs :

Abonnement à partir de 69 dollars par semaine (environ 276 dollars par mois) pour des échanges illimités par texte, audio et vidéo,

Ajout de séances vidéo en direct : environ 99 dollars par semaine (396 dollars par mois),

Évaluation psychiatrique initiale : 249 dollars (uniquement aux États-Unis).

Talkspace accepte de nombreux plans d'assurance, y compris Medicare et certains programmes d'aide aux employés, afin de réduire les coûts.

Autres plateformes à considérer

D'autres services peuvent également être utiles :

Calmerry : mise en relation avec des thérapeutes agréés, avec un soin particulier apporté au processus de matching (environ 1 heure).

7 Cups : offre un soutien par les pairs et permet de parler rapidement à des auditeurs formés pour un soulagement immédiat.

Les réseaux communautaires

Les communautés d'expatriés jouent souvent un rôle clé dans le soutien émotionnel. Il peut sembler étrange de nouer des liens forts avec des personnes simplement parce qu'elles vivent dans le même pays étranger que vous. Pourtant, pour beaucoup d'expatriés, ces communautés deviennent de véritables familles de substitution. Il est cependant essentiel de rappeler que ces réseaux ne remplacent pas un suivi thérapeutique professionnel.

Expat.com, à titre d'exemple, est une ressource très complète pour les expatriés. On y trouve des forums, des discussions communautaires, des conseils locaux, des guides pays ainsi que des articles rédigés par des expatriés. Les forums sont particulièrement précieux : ils permettent de poser directement des questions à d'autres expatriés et d'échanger du soutien. Il y a presque toujours quelqu'un pour discuter, comprendre ce que vous traversez et vous aider à tenir le coup.

Meetup est surtout connu pour ses rencontres en présentiel à destination des expatriés. Pendant les fêtes, de nombreux événements sont organisés pour rompre l'isolement : repas partagés, randonnées, activités de groupe simples mais efficaces.

L'avantage de Meetup est sa souplesse : aucune obligation de s'engager sur le long terme. Vous participez autant — ou aussi peu — que vous le souhaitez.

Les groupes d'expatriés sur Facebook

Même si Facebook a perdu en popularité, il reste un outil central au sein des communautés expatriées. On y trouve souvent des groupes très locaux, par ville ou par pays, particulièrement actifs. Si vous demandez de l'aide, vous obtiendrez généralement des réponses rapides. Et si vous ne vous sentez pas prêt à parler de votre mal-être, vous pouvez simplement demander des recommandations de psychologues ou de cliniques ouvertes pendant les fêtes.

ONG et lignes d'écoute associatives (Mind, Croix-Rouge, etc.)

De nombreuses ONG restent partiellement actives pendant les périodes de fermeture des services publics.

Au Royaume-Uni, par exemple, l'association Mind propose des informations sur la santé mentale et des programmes de soutien entre pairs, y compris par téléphone. Mind précise que son service n'est pas une ligne d'urgence, mais vous pouvez le contacter pour poser des questions sur la santé mentale, savoir où obtenir de l'aide localement, connaître les options de traitement et accéder à des services de défense des droits. Le numéro est le 0300 123 3393. Pendant les fêtes, cependant, la ligne est fermée les 12, 24, 25 et 26 décembre et le 1er janvier. Une liste de lignes d'écoute disponibles 24 h/24 est également accessible sur leur site.

La Croix-Rouge propose aussi des lignes de soutien émotionnel dans certains pays. Les numéros et horaires varient selon les branches locales.

Quand tout est fermé : Compter sur soi

Même avec des lignes d'écoute disponibles en permanence, la capacité de compter sur soi reste essentielle pour préserver son équilibre mental. Voici quelques idées pour se sentir un peu plus « chez soi » pendant les fêtes :

Créez une micro-tradition : cuisinez un plat emblématique de votre pays ou décorez un coin de votre logement comme vous le feriez chez vous.

ou comme vous le feriez chez vous. Planifiez un appel vidéo avec vos proches, voire une célébration virtuelle via Zoom.

via Zoom. Si les réseaux sociaux vous rendent anxieux ou nostalgiques, envisagez une pause numérique : regardez un film, lisez, écoutez de la musique, dessinez, faites un puzzle.

Testez le Dry December et limitez ou supprimez l'alcool pendant le mois de décembre.

Surtout, rappelez-vous ceci : vous n'êtes pas seul, quelle que soit l'émotion que vous ressentez. Le mois de décembre peut être à la fois beau et compliqué. Mais comme tout le reste, cette période passera. Et l'année 2026 peut encore être remplie de souvenirs heureux à construire.