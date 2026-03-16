Un pequeño desfase entre el momento en que más se postula… y el momento en que más se contrata

Un estudio de referencia elaborado por LinkedIn, "Labor Market Seasonality", analiza millones de ofertas y candidaturas en todo el mundo y pone de manifiesto un fenómeno muy revelador: entre enero y mayo, los candidatos son especialmente activos. Muchos aprovechan el inicio del año para lanzar nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, las empresas siguen publicando, de forma constante, nuevas ofertas de empleo en primavera y a principios de verano.

El resultado es un cierto desfase. Por un lado, hay meses muy competitivos en los que las candidaturas se acumulan. Por otro, periodos algo más tranquilos pero repletos de oportunidades para quienes saben esperar… o anticiparse.

En otras palabras: aunque el inicio del año es globalmente dinámico, las semanas previas a la ralentización estival pueden ofrecer una ventana estratégica para postularse. Hay algo menos de competencia, pero las necesidades siguen siendo muy reales.

Leer también. Cómo la IA transforma el mercado laboral internacional

¿Sigue siendo determinante el ciclo presupuestario de las empresas?

Sí, y esto confirma los resultados observados en el estudio de LinkedIn mencionado anteriormente.

Se suele decir que "todo se juega a principios de año" porque los presupuestos se aprueban a finales del año natural. Pero un presupuesto validado no equivale a un puesto cubierto. Los grandes estudios prospectivos, como el Employment Outlook Survey de ManpowerGroup, muestran que las empresas anuncian sus intenciones de contratación al inicio del ejercicio, pero llevan a cabo esas contrataciones de forma escalonada a lo largo del trimestre, e incluso más allá.

Entre la aprobación del presupuesto y la incorporación de un nuevo empleado, se suceden varias etapas: negociaciones internas, priorización de proyectos, reorganización de equipos, aprobación jerárquica y, en ocasiones, una congelación o redistribución parcial de recursos.

Los efectos reales del ciclo presupuestario se hacen notar, por tanto, varios meses después.

Las fiestas nacionales, religiosas y culturales: un "freno" para la contratación

El mercado laboral no solo se rige por los presupuestos. También está profundamente influenciado por el calendario cultural, en el sentido más amplio del término.

Organismos como el Banco Mundial señalan que ciertas festividades importantes tienen un impacto medible en la actividad económica de los países. Por ejemplo, los informes económicos sobre China muestran cada año que el Año Nuevo lunar provoca una caída temporal en la producción industrial, las transacciones comerciales y la actividad administrativa, un fenómeno estacional bien documentado en los China Economic Updates.

Del mismo modo, varios análisis económicos regionales publicados por el FMI sobre los países de Oriente Medio indican que el Ramadán provoca ajustes horarios significativos, una caída temporal de la productividad y una ralentización en la toma de decisiones administrativas en determinados sectores, tanto públicos como privados.

Estas festividades y eventos afectan inevitablemente a los procesos de selección. Desde un punto de vista estratégico, conviene anticipar estos periodos y enviar las candidaturas con suficiente antelación, o bien posicionarse en cuanto se retome la actividad en el país de destino.

No subestimes el calendario académico ni la llegada de nuevos titulados al mercado

Puede que no seas un perfil junior. Sin embargo, la incorporación masiva de jóvenes titulados influye en el conjunto del mercado laboral, incluidos los perfiles con experiencia.

En gran parte de Europa, América y Asia, el año académico concluye entre mayo y julio. El resultado es que entre junio y septiembre, miles de recién graduados se incorporan simultáneamente al mercado de trabajo, generando un efecto de oleada tal y como explica Eurostat.

Y cuando las empresas "absorben" una hornada de jóvenes incorporaciones, ajustan toda su organización en consecuencia.

Un profesional con experiencia puede salir ganando si espera a que el panorama se aclare a finales de verano o principios de otoño, cuando la presión de los recién titulados remite y vuelven a emerger necesidades más especializadas.

Los empleos que dependen fuertemente de un periodo concreto

No es ningún secreto: no todos los sectores contratan de forma continua. Algunos siguen un calendario casi mecánico. En estos casos, el momento no solo da ventaja: ¡condiciona el acceso mismo al puesto!

La enseñanza y la formación

Como era de esperar, las contrataciones siguen el calendario académico.

En la mayoría de los países de la OCDE (Education at a Glance), el curso escolar comienza entre agosto y septiembre. Los centros educativos reclutan con varios meses de antelación para gestionar los visados, cerrar los contratos y preparar el inicio de curso.

En la enseñanza internacional, las plataformas especializadas y las asociaciones de colegios internacionales señalan que la temporada alta de contratación se extiende generalmente de noviembre a marzo para el curso siguiente.

El turismo, la hostelería y la restauración

El turismo es también un ejemplo bien conocido de "estacionalidad económica".

Según la Organización Mundial del Turismo, los flujos turísticos mundiales se concentran de forma muy marcada en determinados periodos del año, con picos destacados durante el verano y las vacaciones de invierno.

Esta concentración obliga a prepararse con antelación: las empresas contratan varios meses antes de la temporada alta para formar a sus equipos. Postularse al inicio de la temporada alta suele ser demasiado tarde: los equipos ya están formados, salvo en los sectores que habitualmente sufren escasez de personal.

La agricultura, el sector humanitario y los eventos

Otros sectores también funcionan según ciclos bien definidos.

La agricultura depende lógicamente de los periodos de cosecha. Lo mismo ocurre con el sector humanitario o el de los eventos, donde las contrataciones se disparan durante crisis de gran envergadura o antes de operaciones programadas.

¿Cuándo postularse para maximizar las posibilidades?

No existe un único "mejor momento" para buscar trabajo en el extranjero, sino periodos más estratégicos que otros según el país al que aspiras. Nos apoyamos en las recomendaciones de plataformas de búsqueda de empleo como Indeed.

Enero – febrero: posicionarse pronto

El inicio del año sigue siendo un momento clave. Los presupuestos acaban de aprobarse, los proyectos se relanzan y se anuncian las intenciones de contratación. Es el momento ideal para entrar en el radar de las empresas, por así decirlo.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la competencia es bastante alta, ya que muchos candidatos toman "buenos propósitos" profesionales al mismo tiempo.

Abril – junio: la ventana más equilibrada

Es aquí donde la dinámica presupuestaria suele materializarse de verdad. Los puestos validados a principios de año se publican, los procesos avanzan y la competencia puede estar algo menos concentrada que en enero.

Para muchos sectores generalistas, la primavera es un periodo especialmente favorable.

Finales de verano – principios de otoño: el rebote estratégico

Tras la oleada de recién titulados y la pausa estival, las necesidades se concretan. Las empresas reajustan sus equipos, retoman ciertos proyectos y buscan perfiles más especializados.

Para los candidatos con experiencia, este periodo puede ofrecer un terreno más despejado y algo menos saturado.

Los periodos que conviene anticipar o evitar son: