Visado D-4: flexibilización del nivel de idioma exigido
El 5 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) presentó un programa con un doble objetivo: promover la cultura coreana a través de su gastronomía y formar a cocineros extranjeros mediante la creación de una escuela, la Sura Academy. Está previsto que abra sus puertas en el segundo semestre de 2026. Inspirándose en los modelos italiano y francés, el gobierno tiene la intención de poner en marcha una versión «Premium» de la escuela, destinada a formar a grandes talentos culinarios. La apertura de este segundo centro está prevista para 2027.
Con el fin de fomentar las inscripciones, el ministerio ha anunciado que flexibilizará los requisitos de dominio del coreano. Esta medida se aplica a las solicitudes del visado D-4 (reservado a prácticas, formaciones técnicas no oficiales y programas intensivos de aprendizaje del idioma coreano).
Trabajadores cualificados: se pone en marcha un nuevo programa piloto
Llega un nuevo programa piloto para el visado E-7-3 (dirigido a trabajadores cualificados). El objetivo: atraer talento extranjero a los sectores con escasez de mano de obra, en especial al industrial. Este programa piloto contempla un cupo anual de 150 trabajadores cualificados.
Además, se flexibilizan las condiciones del visado E-7-1 (profesionales altamente cualificados). A partir de ahora, los titulados en ciencias e ingeniería que cumplan los requisitos ya no tendrán que acreditar un año de experiencia laboral para optar al visado. Conviene recordar que el visado E-7 está reservado a extranjeros cualificados en un ámbito concreto y que su actividad profesional debe estar registrada ante el Ministerio de Justicia.
Muy conocida por los aficionados a las series coreanas, la famosa isla de Jeju quiere atraer a los teletrabajadores que practican el workation. Las autoridades locales han propuesto ampliar la exención de visado de 30 a 90 días para los ciudadanos de los países que cumplan los requisitos. El proyecto, no obstante, aún debe contar con el visto bueno del gobierno surcoreano.