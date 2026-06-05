Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

Corea del Sur: visados flexibles para atraer trabajadores extranjeros

Últimas noticas 2 min de lectura
Busan, Corea del Sur© Dmitry_Rukhlenko / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

El pasado mes de marzo, el Ministerio de Justicia surcoreano anunció una flexibilización de las condiciones para la concesión de ciertos visados con el fin de combatir la escasez de mano de obra. El 12 de mayo, el Ministerio de Empleo y Trabajo presenta una nueva estrategia destinada a favorecer la contratación de trabajadores extranjeros, al tiempo que apoya la de los trabajadores locales.

En este articulo
  1. Visado D-4: flexibilización del nivel de idioma exigido
  2. Trabajadores cualificados: se pone en marcha un nuevo programa piloto
  3. La isla de Jeju atrae a los trabajadores extranjeros en modalidad workation

Visado D-4: flexibilización del nivel de idioma exigido

El 5 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) presentó un programa con un doble objetivo: promover la cultura coreana a través de su gastronomía y formar a cocineros extranjeros mediante la creación de una escuela, la Sura Academy. Está previsto que abra sus puertas en el segundo semestre de 2026. Inspirándose en los modelos italiano y francés, el gobierno tiene la intención de poner en marcha una versión «Premium» de la escuela, destinada a formar a grandes talentos culinarios. La apertura de este segundo centro está prevista para 2027.

Con el fin de fomentar las inscripciones, el ministerio ha anunciado que flexibilizará los requisitos de dominio del coreano. Esta medida se aplica a las solicitudes del visado D-4 (reservado a prácticas, formaciones técnicas no oficiales y programas intensivos de aprendizaje del idioma coreano).

Únete a la comunidad de Corea del Sur

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Trabajadores cualificados: se pone en marcha un nuevo programa piloto

Llega un nuevo programa piloto para el visado E-7-3 (dirigido a trabajadores cualificados). El objetivo: atraer talento extranjero a los sectores con escasez de mano de obra, en especial al industrial. Este programa piloto contempla un cupo anual de 150 trabajadores cualificados. 

Además, se flexibilizan las condiciones del visado E-7-1 (profesionales altamente cualificados). A partir de ahora, los titulados en ciencias e ingeniería que cumplan los requisitos ya no tendrán que acreditar un año de experiencia laboral para optar al visado. Conviene recordar que el visado E-7 está reservado a extranjeros cualificados en un ámbito concreto y que su actividad profesional debe estar registrada ante el Ministerio de Justicia.

La isla de Jeju atrae a los trabajadores extranjeros en modalidad workation

Muy conocida por los aficionados a las series coreanas, la famosa isla de Jeju quiere atraer a los teletrabajadores que practican el workation. Las autoridades locales han propuesto ampliar la exención de visado de 30 a 90 días para los ciudadanos de los países que cumplan los requisitos. El proyecto, no obstante, aún debe contar con el visto bueno del gobierno surcoreano.

Fuentes:

Visados
Trabajar
visa
Corea del Sur
Comparte este artículof𝕏in
Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
 Aprender un idioma
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.

Sigue explorando

Expatriación en pareja: ¿un pasaporte débil es un impedimento?

Tras una transformación en 2025, ¿cuáles serán las nuevas tendencias de la expatriación en 2026?

Nueva Zelanda: nuevo visado de trabajo para inversores extranjeros

Xpats Gateway: nueva vía rápida para trabajar en Malasia

Países que te dan más margen para explorar antes de mudarte

Cómo responden los países a nivel global a la migración climática

Todo lo que debe saber sobre la residencia electrónica

Políticas de inmigración: Principales cambios de Hong Kong a Suecia

Inmigración en Europa, América y más allá: Qué esperar en 2025

Únete a la comunidad de Corea del Sur

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Guías de países para expatriados

ArgentinaChileCosta RicaEE UUHungríaIndonesiaInglaterraSenegalSuecia