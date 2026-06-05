Con el fin de fomentar las inscripciones, el ministerio ha anunciado que flexibilizará los requisitos de dominio del coreano. Esta medida se aplica a las solicitudes del visado D-4 (reservado a prácticas, formaciones técnicas no oficiales y programas intensivos de aprendizaje del idioma coreano).

El 5 de marzo de 2026, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (MAFRA) presentó un programa con un doble objetivo: promover la cultura coreana a través de su gastronomía y formar a cocineros extranjeros mediante la creación de una escuela, la Sura Academy. Está previsto que abra sus puertas en el segundo semestre de 2026. Inspirándose en los modelos italiano y francés, el gobierno tiene la intención de poner en marcha una versión «Premium» de la escuela, destinada a formar a grandes talentos culinarios. La apertura de este segundo centro está prevista para 2027.

Trabajadores cualificados: se pone en marcha un nuevo programa piloto

Llega un nuevo programa piloto para el visado E-7-3 (dirigido a trabajadores cualificados). El objetivo: atraer talento extranjero a los sectores con escasez de mano de obra, en especial al industrial. Este programa piloto contempla un cupo anual de 150 trabajadores cualificados.

Además, se flexibilizan las condiciones del visado E-7-1 (profesionales altamente cualificados). A partir de ahora, los titulados en ciencias e ingeniería que cumplan los requisitos ya no tendrán que acreditar un año de experiencia laboral para optar al visado. Conviene recordar que el visado E-7 está reservado a extranjeros cualificados en un ámbito concreto y que su actividad profesional debe estar registrada ante el Ministerio de Justicia.

La isla de Jeju atrae a los trabajadores extranjeros en modalidad workation

Muy conocida por los aficionados a las series coreanas, la famosa isla de Jeju quiere atraer a los teletrabajadores que practican el workation. Las autoridades locales han propuesto ampliar la exención de visado de 30 a 90 días para los ciudadanos de los países que cumplan los requisitos. El proyecto, no obstante, aún debe contar con el visto bueno del gobierno surcoreano.