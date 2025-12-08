Bienvenido a la visa de trabajo para inversores (Business Investor Work Visa). Con una validez de 4 años, esta visa está destinada a expatriados que desean invertir en empresas ya establecidas en Nueva Zelanda. Por lo tanto, no se trata de una visa que permita crear su propia empresa, sino de una visa diseñada para apoyar a las empresas neozelandesas y la actividad económica. Además, ofrece a los extranjeros una vía de acceso a la residencia permanente. La visa de trabajo para inversores reemplaza a la «visa de trabajo para emprendedores». Esta última, rechazada por su complejidad administrativa, nunca llegó realmente a encontrar su público.

No todas las empresas son elegibles para este programa. Las tiendas de conveniencia, las franquicias, los establecimientos de comida rápida, las empresas a domicilio o las sociedades de asesoría en inmigración no permiten obtener una visa de trabajo para inversores.

Las ventajas de la visa

Posibilidad de patrocinar a su familia: cónyuge, hijos, siempre que se demuestre capacidad financiera: al menos 500 000 dólares neozelandeses (NZD).

Los criterios de elegibilidad:

Invertir en una empresa que existe desde hace al menos 5 años.

Invertir al menos 1 a 2 000 000 NZD.

1 000 000 NZD: posibilidad de obtener la residencia permanente en 3 años. 2 000 000 NZD: obtención de la residencia permanente en un año (procedimiento acelerado).

Contar con experiencia empresarial: haber sido empleador de al menos 5 empleados a tiempo completo, o haber generado al menos 1 000 000 NZD de facturación anual.

Designar la empresa neozelandesa en la que se va a invertir, adquiriéndola y dirigiéndola. Aquí, el ejecutivo neozelandés apunta particularmente a las pequeñas empresas privadas. Un cierto número de ellas están dirigidas por personas mayores que planean jubilarse. Hacer que un inversor extranjero las retome permite mantener empresas rentables, conservar empleos e incluso crear nuevos.

Tener 55 años o menos.

Una vía hacia la residencia permanente

Para ser elegible para la residencia permanente, debe: