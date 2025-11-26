Plan de inmigración 2026-2028: reducción del número de residentes temporales

Presentado el 4 de noviembre de 2025, el plan de inmigración 2026-2028 prevé acoger a 380 000 nuevos residentes permanentes en 2026. Esto es un poco menos que los 395 000 extranjeros esperados este año. La prioridad sigue siendo atraer a más extranjeros cualificados. En cambio, se confirma el frenazo en cuanto a la acogida de residentes temporales. El nuevo presupuesto quiere reducir su proporción al 5 % de la población canadiense desde 2027. Por otro lado, las llegadas de nuevos residentes permanentes después de 2027 permanecen limitadas a menos del 1 % del número total de canadienses. El nuevo plan de inmigración pretende justamente prescindir de esta mano de obra para apostar por los residentes permanentes. Las consignas son: estabilidad y sostenibilidad.

Residentes permanentes

Prioridad a la inmigración económica permanente. Esta voluntad queda claramente reflejada en el Plan, que aumenta la proporción de migrantes económicos: representarán el 64 % del conjunto de inmigrantes esperados en 2026-2028 (frente al 59 % en 2025): 239 800 en 2026, 244 700 en 2027 y 244 700 en 2028. El nuevo presupuesto propone además acelerar los trámites de obtención de la residencia permanente para los extranjeros cuyo permiso de trabajo ofrece una vía de acceso hacia dicha residencia permanente. Se refiere a los extranjeros bien integrados en su ciudad de acogida, vinculados a su comunidad local, que contribuyen al desarrollo de su región (trabajando, pagando impuestos); 33 000 trabajadores extranjeros se verían afectados. La medida costará 19,4 millones de dólares durante 4 años.

Residentes temporales

El nuevo Plan reduce las admisiones de nuevos residentes temporales a 385 000 en 2026 y 370 000 en 2027 y 2028. Esto supone un 43 % menos que en 2025 (673 650 residentes temporales). Más concretamente, el nuevo presupuesto prevé expedir 230 000 permisos de trabajo en 2026 (37 % menos que en 2025), 220 000 en 2027, el mismo número en 2028. Los permisos de trabajo afectados son los expedidos por el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, el Programa de Movilidad Internacional, los permisos de trabajo por motivo humanitario o de interés público. El número de estudiantes extranjeros también se revisa a la baja. El Estado prevé expedir 155 000 permisos de estudios en 2026 (49 % menos que en 2025), y 150 000 los dos años siguientes.

Esta importante reducción representa un coste financiero para Canadá. Porque menos residentes temporales significa también menos ingresos. El frenazo en sus admisiones costará 168,2 mil millones de dólares durante 4 años. Pero las restricciones podrán adaptarse en función de los sectores. El gobierno se dice consciente del papel indispensable de los trabajadores expatriados temporales en las áreas de actividad afectadas por la escasez de mano de obra. También es consciente de que algunas regiones canadienses son menos atractivas que otras. Asimismo, destaca las dificultades de los sectores afectados por el aumento de los aranceles aduaneros. El plan de inmigración 2026-2028 tendrá en cuenta todos estos factores.

Permiso de trabajo: normas más estrictas para los cónyuges de residentes temporales

El anuncio ya se había hecho público en septiembre de 2024. El nuevo presupuesto confirma el endurecimiento de las normas destinadas a limitar el número de permisos de trabajo para los cónyuges de trabajadores extranjeros temporales y los cónyuges de estudiantes extranjeros. Desde el 21 de enero de 2025, el permiso de trabajo abierto (PTO) está reservado a los cónyuges de estudiantes extranjeros que cursan un doctorado, un máster de 16 meses o más o un programa profesional reconocido por el gobierno.

El PTO está abierto a los cónyuges de los trabajadores extranjeros temporales que trabajan en un sector elegible. Canadá clasifica los empleos según la formación, los estudios, la experiencia profesional y las responsabilidades inherentes al oficio (FEER). Los expatriados que trabajan en las categorías FEER 0 (oficios de gestión), FEER 1 (oficios que requieren un título universitario), FEER 2 (título y experiencia requeridos) y FEER 3 (título, experiencia y formación en inmersión requeridos).

Atención: solo ciertas profesiones clasificadas FEER 0, 1, 2 o 3 permiten obtener un PTO para el cónyuge del expatriado. Además, este acceso al PTO solo es válido si el expatriado lleva al menos 16 meses en su puesto.

Estudiantes extranjeros: aumento del número de horas de trabajo fuera del campus

Los estudiantes extranjeros pueden trabajar más tiempo fuera del campus. El gobierno canadiense confirma el aumento del número de horas a 24 horas por semana, frente a las 20 horas anteriores. La medida fue inicialmente aprobada el 8 de noviembre de 2024.

A modo de recordatorio, el trabajo fuera del campus designa un puesto ocupado por un estudiante extranjero fuera del campus de la universidad en la que estudia. Los estudiantes que pueden trabajar fuera del campus sin permiso de trabajo deben cumplir ciertos criterios, como estudiar a tiempo completo en un establecimiento canadiense homologado y cursar un programa específico.

Expatriarse a Canadá en 2026

«Poner un poco de orden en el sistema»: con estas palabras resume el Primer ministro canadiense Mark Carney la nueva estrategia del gobierno, especialmente en materia de inmigración. El ejecutivo justifica el severo «frenazo» por una voluntad de acoger y apoyar mejor a los recién llegados. Según sus conclusiones, la situación actual ya no permite acoger correctamente a tantos extranjeros como en el pasado. A pesar de la escasez persistente de mano de obra en ciertos sectores profesionales, ha llegado el momento de reducir el número de residentes temporales. Al mismo tiempo, Canadá quiere posicionarse como el nuevo país estrella de los talentos extranjeros. Se destinarán 1,7 mil millones de dólares para atraer a investigadores y profesionales extranjeros altamente cualificados, especialmente a través del Programa de Trabajadores Cualificados y el Programa de Candidatos de las Provincias.

