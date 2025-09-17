¿Cómo atraer a más extranjeros?

Simplificando y acelerando los trámites de visado. La plataforma Xpats Gateway facilita las gestiones de las empresas de determinados sectores que deseen patrocinar a trabajadores extranjeros mediante el Employment Pass. Ahora, la tramitación se resuelve en apenas 5 días, frente a los 80 días de antes.

Desde el 7 de julio de 2025, este servicio en línea, vinculado a la agencia TalentCorp (dependiente del Ministerio de Recursos Humanos de Malasia), ha dado un nuevo paso en la simplificación de los trámites para quienes desean expatriarse. Desde esa fecha, los requisitos de contratación de extranjeros publicados en las plataformas gubernamentales MyFutureJobs (orientación y búsqueda de empleo) y ePPAx (apoyo a empresas para contratar trabajadores extranjeros) se integran en Xpats Gateway. Esta integración marca una nueva etapa de simplificación, tanto para los empleadores como para los profesionales internacionales.

Eficiencia, productividad, simplicidad

Así define esta innovación el ministro malasio de Recursos Humanos, Steven Sim Chee Keong. Antes de esta sinergia, las empresas debían realizar trámites en varios portales oficiales, en un proceso largo y complejo que podía tardar hasta un año. Con Xpats Gateway, la duración se reduce a 20 días.

De esta forma, la plataforma se convierte en el único punto de gestión para recibir solicitudes de visado. Para el gobierno, esta simplificación es clave para atraer más talento extranjero. En 2024, Malasia ya contaba con más de 150.000 trabajadores internacionales.

Enlaces útiles:

Expatriate Services Division: información sobre Xpats Gateway

Departamento de Inmigración de Malasia: solicitar un eVISA