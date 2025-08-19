Cómo reunirte con tu pareja en el extranjero

Visas para parejas: cómo tu estado afecta tus opciones

Tu estado civil —ya sea que estés casado, en una unión civil, en una pareja de hecho o en una relación del mismo sexo— afectará significativamente si puedes obtener una visa o un permiso de residencia, cualquiera que sea su categoría (permiso de residencia, permiso de trabajo, visa de dependiente, visa de emprendedor, etc.).

Si el país de acogida reconoce tu relación, tu pareja expatriada podría patrocinarte. Si no, tendrás que cumplir con las restricciones que imponga el país anfitrión. Por ejemplo, algunos países solo permiten el patrocinio si estás legalmente casado con el expatriado. Otros exigen un matrimonio heterosexual legalmente reconocido (p. ej., Estados Unidos, Japón y los estados del Golfo). Otros son más flexibles y conceden el patrocinio tanto si la relación está formalizada como si no (p. ej., Canadá, Dinamarca y Ghana).

El estatus migratorio de tu pareja

No todos los visados o permisos de residencia permiten al titular patrocinar a un cónyuge o pareja. Muchos países reservan este derecho para el “talento extranjero”—residentes permanentes, titulares de visados de trabajo cualificados o altamente cualificados, titulares de la Tarjeta Azul de la UE, titulares de Golden Visa, estudiantes de doctorado o trabajadores en ocupaciones oficialmente reconocidas como escasas.

Las autoridades primero querrán confirmar que tu pareja tiene los medios financieros y un alojamiento adecuado para mantenerte. En algunos casos, también se te pueden conceder los mismos privilegios que su visado, como autorización de trabajo o derecho a estudiar.

Algunos países solo reconocen los matrimonios civiles entre un hombre y una mujer, mientras que otros aceptan matrimonios religiosos, uniones de hecho o matrimonios entre personas del mismo sexo. En todos los casos, es tu pareja quien debe solicitar tu patrocinio.

Si estás casado

Los cónyuges casados civilmente suelen tener la mayor probabilidad de obtener una visa. Las posibilidades son aún mayores en un matrimonio heterosexual legalmente reconocido, ya que más países emiten visas a parejas heterosexuales casadas que a parejas casadas del mismo sexo.

Tu cónyuge expatriado presentará la solicitud de patrocinio (a menudo llamada visa de dependiente, visa de cónyuge, visa de larga estancia o parte de un programa de reunificación familiar, según el país). El proceso no es gratuito. Tu pareja deberá demostrar que tiene ingresos suficientes y una vivienda adecuada para patrocinarte.

Si estás en una unión civil

Solo puedes ser patrocinado en los países que reconocen las uniones civiles, aunque la terminología varía. El Reino Unido, por ejemplo, utiliza el término “civil partnership”. Canadá no reconoce el Pacs francés (Pacto Civil de Solidaridad) pero sí el estatus de “pareja de hecho”. Para patrocinarte, tu pareja debe demostrar que han mantenido una relación continua durante al menos un año. Si se aprueba, recibirás una visa de dependiente.

Si estás en una pareja de hecho (convivencia)

Aún menos países permiten el patrocinio de parejas convivientes. Canadá reconoce la categoría de “pareja de hecho”—debes estar en una “relación genuina” de al menos un año, exclusiva y comprometida, pero sin estar casados ni en unión civil. Australia ofrece dos visas relevantes: la “visa de pareja” y la “visa de matrimonio futuro,” ambas para solicitantes no casados legalmente y que apliquen desde fuera de Australia. España, Portugal, Brasil, Suecia y Noruega también conceden visas a parejas no casadas.

Si ambos son europeos

Si tanto tú como tu pareja son ciudadanos de la UE, y tu pareja se ha mudado a otro país de la UE, del EEE o a Suiza, no necesitas una visa para reunirte con ellos. Tu ciudadanía de la UE garantiza la libertad de movimiento en estos países.

Sin embargo, aún tendrás que registrarte en el municipio local dentro de los tres meses siguientes a tu llegada. Dependiendo de las normativas locales, es posible que te pidan presentar documentos al registrarte.

Parejas del mismo sexo: cómo obtener una visa

Todo depende de las leyes del país de acogida:

Algunos países reconocen el estatus de dependiente tanto para parejas del mismo sexo casadas como no casadas.

Algunos solo lo reconocen para parejas del mismo sexo legalmente casadas.

Otros no reconocen ninguna relación entre personas del mismo sexo.

Si tu relación no es reconocida, no podrás obtener una visa a través del patrocinio de tu pareja. Deberás solicitar tu propio permiso de residencia, dependiendo de la duración prevista de tu estancia (temporal o permanente) y del propósito (trabajo o estudio).

Los países que conceden estatus de dependiente a parejas del mismo sexo incluyen Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Argentina, Tailandia y varios países europeos (España, Italia, Bélgica, Francia, Croacia, Finlandia, Dinamarca, Alemania…).

¿Puede la pareja obtener un visado de trabajo?

Los países que reconocen a parejas no casadas y del mismo sexo suelen tener normas más flexibles sobre los derechos laborales. Pero aún depende de las regulaciones locales. En muchos países europeos, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia, los permisos de residencia para dependientes suelen incluir derechos de trabajo. En Australia, los dependientes pueden obtener derechos laborales si la pareja patrocinadora es residente permanente, trabajador autónomo cualificado o está en una ocupación de escasez. Por otro lado, los ciudadanos de la UE que viven en otro país de la UE pueden trabajar sin un permiso de trabajo separado.

Pero incluso en países “abiertos”, existen restricciones. En Canadá, tu elegibilidad para un permiso de trabajo depende del programa migratorio de tu pareja (permiso de trabajo abierto o cerrado). Desde el 21 de enero de 2025, nuevas reglas limitan los permisos de trabajo abierto familiar a los cónyuges de ciertos estudiantes y trabajadores extranjeros, incluidos los doctorandos y los empleados en ocupaciones en escasez.

Países donde los dependientes no pueden trabajar

Algunas visas de dependiente no permiten trabajar, incluidas las de India, China, Turquía, Colombia, Kuwait y varios países de África subsahariana (Kenia, Sudáfrica, Camerún, Nigeria…). En Mauricio, la visa de dependiente vinculada al Occupation Permit de un expatriado no permite al cónyuge trabajar—ni siquiera como microempresario. Necesitarás tu propio permiso de trabajo.

En Kuwait, necesitarás un patrocinador kuwaití. Existe una excepción en Camerún: si eres autónomo y tu pareja es residente permanente, puedes empezar a trabajar sin solicitar un permiso de trabajo.

Países con derechos laborales restringidos

Algunos países imponen restricciones parciales, incluidos Japón, México, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar y Tailandia. En Japón, tu pareja debe tener un visado de profesional altamente cualificado y solo podrás trabajar en campos “altamente cualificados” (las excepciones son raras y se evalúan individualmente). En los EAU, los cónyuges varones de expatriadas enfrentan restricciones adicionales.

Visa de dependiente: documentos que podrías necesitar

Los requisitos varían según el país, pero generalmente se te pedirá:

Pasaporte válido;

Visa/permiso de residencia de tu pareja;

Prueba de ingresos de tu pareja;

Foto reciente tamaño pasaporte;

Formulario de solicitud de visa (si se solicita en papel);

Cuestionario completo (puede incluir detalles matrimoniales y profesionales);

Copia del libro de familia (si aplica);

Certificado de matrimonio;

Tasas de solicitud.

Algunos países exigen documentos adicionales, como prueba de tus propios recursos financieros, comprobante de domicilio o un examen médico. Japón exige un cuestionario, y Tailandia pide un certificado de nacimiento. En los EAU, quienes sean considerados “no aptos médicamente” no pueden ser patrocinados.

Visa de dependiente: plazos de solicitud

También debes prestar atención a los plazos. En los EAU, por ejemplo, tu pareja debe solicitar tu patrocinio dentro de los 60 días posteriores a la entrada en el país. Podrías obtener una visa de residencia de cinco años. En Japón, los visados van de 6 meses a 5 años, pero las solicitudes pueden tardar “varios meses”. Primero obtendrás un Certificado de Elegibilidad, que no garantiza el visado en sí.

En Canadá, los tiempos de tramitación varían de 11 a 37 meses, dependiendo de si vives en el extranjero o en Canadá, y de si tu pareja vive en Quebec u otra provincia (37 meses si están en Quebec y tú en el extranjero; 11 meses en otro lugar; 38 meses si estás en Canadá y ellos en Quebec; 34 meses si están fuera de Quebec). Puedes consultar los tiempos de tramitación en el sitio web del gobierno canadiense.

Si el estatus de tu pareja lo permite (p. ej., trabajador altamente cualificado), aplicar juntos suele ser la mejor forma de cumplir con los plazos y evitar largas esperas.