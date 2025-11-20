Reconocimiento de los períodos trabajados en la Unión Europea (UE)

Primer consejo: no piense que su país de origen tendrá conocimiento de todos los empleos que ha desempeñado en el extranjero. En principio, su caja de pensiones no tiene en cuenta automáticamente los períodos de trabajo en el extranjero. Un problema considerable para muchos expatriados que se encuentran con períodos considerados como no cotizados y, por tanto, una pensión reducida. No obstante, los ciudadanos de los países de la UE se benefician de una ventaja. La armonización de las normativas en esta materia prevé un reconocimiento automático de los períodos trabajados en el extranjero. El mismo reconocimiento está garantizado entre los países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza.

Sin embargo, aunque en principio sus períodos trabajados en el extranjero se tendrán en cuenta automáticamente, verifique que así sea en la práctica. Procure conservar todos los documentos que acrediten que ha trabajado en otro país de la UE, del EEE o en Suiza. Compruebe regularmente su historial laboral.

Reconocimiento de los períodos trabajados en el extranjero: la importancia de los convenios bilaterales de seguridad social

Si usted no es ciudadano europeo o si ha trabajado fuera de la UE, asegúrese de que existe un convenio bilateral entre su país de origen y su país de acogida. También en este caso, nada es automático: los Estados son libres de firmar o no un convenio bilateral de seguridad social.

Si han firmado un convenio, sus períodos de trabajo en el extranjero se tendrán en cuenta para el cálculo de su pensión. Cada convenio determina las condiciones en las que se calculará la pensión. Por ejemplo, un convenio puede reconocer los períodos trabajados en el extranjero para el cálculo de los derechos, pero no para el cálculo de la pensión. Los períodos de actividad en el extranjero se perderían, por tanto.

Atención: que se tengan en cuenta sus años en el extranjero no significa que este reconocimiento sea automático. A usted le corresponde preparar su expediente y asegurarse de que la administración de su país ha registrado correctamente todos sus períodos trabajados en el extranjero. Los salarios también deben coincidir. Según su situación, podría tener derecho a una pensión de jubilación en su país de origen, en su país de acogida o en ambos países.

Ejemplo de Estados Unidos

Estados Unidos ha firmado convenios con una treintena de países, entre ellos Italia, Brasil, Corea del Sur, Reino Unido, Hungría y Uruguay. Existen excepciones, especialmente para los estadounidenses o residentes extranjeros desplazados a un país firmante por una empresa estadounidense (desplazamiento de 5 años como máximo). En este caso, el expatriado seguirá cubierto por el régimen estadounidense. El empleador y él seguirán cotizando a la seguridad social estadounidense. Atención: la seguridad social estadounidense recuerda que es necesario adquirir 40 créditos para estar plenamente asegurado. El importe de la pensión se calcula sobre los ingresos de los 35 mejores años. Ahora bien, si ha trabajado fuera de Estados Unidos, es posible que no haya adquirido los 40 créditos recomendados. Para validar sus créditos obtenidos en el extranjero, asegúrese de haber trabajado en un Estado firmante de un convenio bilateral de seguridad social con Estados Unidos.

Ejemplo de Bélgica

Las autoridades belgas recuerdan que un período trabajado en el extranjero puede influir en la fecha de inicio de la pensión de jubilación y en su importe. Los empleos desempeñados en el extranjero se contabilizan el día de la solicitud de la pensión. Los años trabajados en el extranjero pueden hacer aumentar la pensión belga. Se invita a los ciudadanos belgas a notificar cualquier actividad en el extranjero en la plataforma dedicada. Existen normas específicas en caso de acumulación de una pensión belga con una pensión extranjera. Las normas son prácticamente las mismas para los expatriados que han trabajado en Bélgica, según procedan de un país de la UE, del EEE, de Suiza o del Reino Unido, o según procedan de un país firmante de un convenio bilateral de seguridad social con Bélgica. Pero si residen en los Países Bajos, Dinamarca, Australia o Canadá, pueden realizar su solicitud en su país de residencia, aunque nunca hayan trabajado allí.

¿Qué hacer en caso de dificultad?

Usted constata que su historial laboral es incorrecto o incompleto. Puede solicitar una regularización de su expediente, siempre que presente los documentos solicitados. Por lo general, la Seguridad Social le pedirá los certificados de su empleador o empleadores en el extranjero, sus contratos de trabajo, sus nóminas, sus certificados de fin de empleo y su certificado de cotización a un régimen local o a un régimen reconocido por su país de origen (Francia, por ejemplo, reconoce la Caisse des Français de l'étranger (CFE)).

Pero si ha trabajado en un país que no ha firmado un convenio bilateral, nada le garantiza que su trabajo en el extranjero sea tenido en cuenta. Por lo general, su pensión se calculará únicamente sobre la base de los períodos validados en el país en el que realiza la solicitud (su país de origen, por ejemplo). Mismo principio si ha trabajado en varios países no firmantes del convenio de seguridad social con su país: ninguno de los períodos trabajados se tendrá en cuenta en el cálculo de su pensión.