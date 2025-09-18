Los diferentes tipos de matrimonio en el mundo

Aunque a menudo se piensa en el matrimonio civil como la forma más común de celebrar una unión, existen otras posibilidades que pueden conferir a la pareja una existencia legal.

Matrimonio civil

Es la forma de matrimonio reconocida por la mayoría de los Estados. El matrimonio civil se celebra en el ayuntamiento o en cualquier otra institución pública autorizada (un consulado o una embajada, por ejemplo). En caso de matrimonio internacional, los futuros cónyuges deben proporcionar todos los documentos necesarios, transcritos al idioma del país que celebra el matrimonio. Si el matrimonio se celebra en el país de acogida, el futuro cónyuge extranjero deberá, generalmente, presentar un certificado de no impedimento para contraer matrimonio expedido por su país de origen. El matrimonio civil es el tipo de matrimonio reconocido por todos los Estados.

Matrimonio religioso

A diferencia del matrimonio civil, el matrimonio religioso no siempre goza de reconocimiento legal, debido a la separación entre la iglesia y el Estado. No obstante, el matrimonio religioso puede ser reconocido legalmente en los países en los que la religión goza de reconocimiento estatal.

Religión cristiana

Los países de tradición cristiana pueden aceptar o rechazar la legalización del matrimonio religioso. En Francia, por ejemplo, solo es legal el matrimonio civil. Los contrayentes pueden casarse por la iglesia, pero después de su matrimonio civil o corren el riesgo de no estar oficialmente casados. Por el contrario, Dinamarca y Finlandia reconocen los matrimonios celebrados en sus iglesias estatales oficiales, siempre que cumplan las condiciones del derecho civil. En el Reino Unido, el matrimonio religioso tiene el mismo valor legal que el matrimonio civil. En las Filipinas, el matrimonio católico solo es legal si los contrayentes obtienen un certificado de matrimonio y siguen el procedimiento conforme al matrimonio religioso antes y después de la ceremonia.

Religión musulmana

Los países musulmanes aceptan los matrimonios que se ajustan a la ley islámica (sharia). Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) especifican que la sharia se aplicará en caso de matrimonio entre musulmanes, pero también en caso de matrimonio entre un musulmán y un no musulmán. En Marruecos, el matrimonio es tanto civil como religioso. Sin embargo, es posible celebrar únicamente un matrimonio civil ante un funcionario del registro civil marroquí. Esta disposición está destinada principalmente a los no musulmanes, extranjeros o no, y a las parejas mixtas. La reforma del Código de Familia marroquí anima a las parejas casadas por la religión a contraer matrimonio civil.

Religión hindú

Desde marzo de 2017, una ley permite a los hindúes pakistaníes registrar su matrimonio religioso ante las autoridades civiles. Hasta entonces, solo los cristianos y los musulmanes podían hacer reconocer su matrimonio. La ley pone fin a un círculo vicioso administrativo que existía desde la creación de Pakistán en 1947. Un año antes, solo la provincia del sur había legislado para validar los matrimonios hindúes. La India reconoce los matrimonios hindúes celebrados de conformidad con la legislación sobre el matrimonio hindú.

Matrimonio consuetudinario

Como su nombre indica, el matrimonio de derecho consuetudinario está esencialmente vinculado a las costumbres del país en cuestión. Además, a menudo se asocia al matrimonio religioso. El matrimonio consuetudinario no tiene reconocimiento legal.

¿Tiene base legal el matrimonio interreligioso?

La cuestión se plantea, por ejemplo, en el caso de una pareja de expatriados o una pareja (mixta o no) que no comparte las mismas creencias religiosas. El matrimonio interreligioso (interfaith marriage) celebra, como su nombre indica, el matrimonio entre dos personas de religiones diferentes. En principio, este tipo de matrimonio no plantea ningún problema legal, ya que el matrimonio reconocido será la unión civil. Si se celebra un matrimonio religioso en un país que reconoce su existencia, ese matrimonio será, en la práctica, el de la religión de uno u otro cónyuge.

Matrimonio interreligioso, matrimonio intercultural

Por supuesto, es posible organizar una boda que refleje las tradiciones culturales de cada uno. Sin embargo, no hay que confundir el matrimonio intercultural con el interreligioso. La ceremonia nupcial no puede hacer coexistir varios principios religiosos al mismo tiempo (por ejemplo, una celebración conjunta por parte de un pastor, un sacerdote, un imán...). Los representantes religiosos recuerdan la distinción entre tolerancia y sincretismo religioso. No es posible profesar varias religiones a la vez, ya que eso tiende a vaciar dichas religiones de su contenido (lo que se conoce como sincretismo).

Si bien el matrimonio interreligioso pretende promover la tolerancia, contraviene los fundamentos doctrinales de varias religiones. El islam no permite que una mujer musulmana se case con un no musulmán, a menos que este se convierta al islam. Un hombre musulmán puede casarse con una mujer no musulmana, por ejemplo, una mujer cristiana o judía. Sin embargo, existe un debate sobre la interpretación de los textos coránicos. El matrimonio entre un cristiano y un no cristiano parece posible. Pero, contrariamente a lo que se cree, el matrimonio interreligioso está prohibido por los textos bíblicos. En cuanto al hinduismo, la ley sobre el matrimonio hindú de 1955 solo permite el matrimonio interreligioso entre hindúes, jainistas, budistas y sijs. Las personas que no profesan estas religiones deben remitirse a la ley especial sobre el matrimonio de 1954.

¿Qué países reconocen las «parejas de hecho»?

También conocido como «matrimonio de derecho común» (common law marriage), se reconoce a las parejas de hecho como un matrimonio. Por lo tanto, no existe ni unión civil ni unión religiosa. Este tipo de unión sigue sin estar muy reconocido. Algunos estados de Estados Unidos y Australia, así como algunas provincias canadienses, reconocen el common law marriage. En Australia, se habla de «facto partnership» o «domestic partnership». En Israel, el matrimonio de hecho es utilizado por los cónyuges que desean evitar la ceremonia religiosa, o por las parejas LGBTQ+. En Francia, los ayuntamientos redactan certificados de concubinato. Pero, a diferencia del certificado de matrimonio, el certificado de concubinato no tiene ningún valor jurídico. Los ayuntamientos no están obligados a expedirlo.

Monogamia, poligamia, poliandria: ¿qué reconocimiento legal tienen?

La monogamia es la organización social más extendida. En principio, el matrimonio siempre es monógamo. Otras culturas se han construido sobre el modelo polígamo o poliándrico.

La poligamia está autorizada en Camboya, Indonesia, Camerún, Malí, Burkina Faso, Sudáfrica... Senegal, Argelia, los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán son algunos de los países que autorizan la poligamia en virtud de la ley islámica: los hombres musulmanes pueden tener hasta cuatro esposas, o más, según las interpretaciones. En Arabia Saudí, la poligamia no tiene límites. Pero la poligamia no se practica en todos los países musulmanes. Turquía, Túnez y Guinea la han prohibido. En Estados Unidos, varias comunidades mormonas practican la poligamia. No obstante, la poligamia sigue estando prohibida en la mayoría de los casos. Se estima que alrededor del 2 % de la población mundial vive en un hogar polígamo.

La poliandria (el hecho de que una mujer tenga varios maridos) es mucho más insólita. Es legal en Kenia y Gabón. En 2021, activistas de derechos humanos presionaron al Gobierno sudafricano para que legalizara la poliandria, en nombre de la igualdad (ya que la poligamia está aceptada). El proyecto forma parte de una profunda reforma de la legislación sobre el matrimonio, que conservaba principios heredados del apartheid. La propuesta de ley ampliaría la legalización a los matrimonios hindúes, judíos, musulmanes y rastafaris (religión nacida en Jamaica), actualmente no válidos. Solo el matrimonio cristiano es legal.

¿Qué países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo?

Un número cada vez mayor de Estados reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tailandia es uno de los últimos Estados en reconocer el matrimonio para personas del mismo sexo. El 18 de junio de 2024, el Parlamento tailandés aprueba un proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual. La ley se promulga el 24 de septiembre. Los términos «maridos» y «esposas» se sustituyeron por calificativos no sexistas: «individuos» y «parejas matrimoniales». Tailandia se unió así a Nepal, Taiwán, México, Sudáfrica, Australia, Canadá y numerosos países europeos.

En principio, los países que han reconocido el matrimonio homosexual reconocerán los matrimonios entre dos personas del mismo sexo contraídos en el extranjero. El cónyuge expatriado podrá beneficiarse de un visado de persona a cargo. Los derechos de la pareja serán reconocidos, al igual que los de cualquier pareja casada. Pero el reconocimiento del matrimonio homosexual no es automático. En los países que lo prohíben, la unión entre personas del mismo sexo celebrada en el extranjero no será legal.

Leer también. Cómo reunirte con tu pareja en el extranjero

¿Qué países aceptan el PACS?

Recordemos que el PACS (pacto de solidaridad civil/unión civil) no es un matrimonio. Se trata de un contrato entre dos personas mayores de edad. Según la legislación del país, puede estar abierto o no a personas del mismo sexo. Al igual que los casados, las personas en PACS pueden optar por la separación de bienes, la gestión contractual de los bienes o la indivisión. Pero, por lo general, tienen menos derechos en materia de filiación, adopción, ejercicio de la patria potestad y herencia.

' está lejos de ser reconocido en todos los países. En principio, no tiene valor jurídico fuera del país en el que se ha contraído. Pero, en la práctica, los Estados que ofrecen el PACS o un contrato equivalente suelen aceptar conceder derechos a las parejas extranjeras afectadas.

Por el contrario, algunos países prohíben las uniones civiles. Es el caso de los Estados que aplican la ley islámica. Otros países, como Japón, no incluyen esta posibilidad en su legislación. Cabe señalar que Japón sigue prohibiendo el matrimonio homosexual, aunque cada vez son más los municipios que expiden certificados de unión civil entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, la cuestión del PACS es crucial para las parejas que tienen previsto expatriarse. Según el país elegido, el matrimonio será la única solución para obtener un visado de cónyuge.