Cómo patrocinar a un familiar en el extranjero

Patrocinar a familiares: Lo que debes saber

Antes que nada, asegúrate de que tu estatus migratorio te permita patrocinar a miembros de tu familia. Esto depende de si eres ciudadano, residente permanente o residente temporal. En algunos casos, los estudiantes internacionales enfrentan restricciones—por ejemplo, el Reino Unido ha endurecido las normas sobre la reunificación familiar. Por otro lado, ciertos permisos de residencia ofrecen ventajas claras. La Tarjeta Azul Europea en países como Alemania o la Visa Dorada en los Emiratos Árabes Unidos pueden ofrecer más flexibilidad para traer a tu familia.

Requisitos de elegibilidad

Asegúrate de que los familiares que deseas patrocinar cumplan con todas las condiciones necesarias. Esto incluye no tener antecedentes penales, respetar los términos de su permiso de residencia actual (si ya han llegado), y compartir cualquier información médica relevante, como una discapacidad. Tú también deberás cumplir con ciertos criterios, como tener estabilidad financiera, prueba de empleo y un historial penal limpio.

Presta atención a tus recursos financieros

Tu situación financiera es una parte crucial de cualquier solicitud de patrocinio. Debes demostrar que puedes mantener a tu familia—esto significa tener ingresos estables, empleo seguro y una vivienda adecuada. Muchos países han aumentado recientemente los ingresos mínimos requeridos para patrocinar familiares. Si tus finanzas son inestables—por ejemplo, si tienes deudas impagadas o estás bajo una prohibición bancaria—tu solicitud puede ser rechazada.

Respeta los plazos

Permanecer más allá del tiempo permitido por tu visado o permiso te coloca en una situación ilegal—aunque estés casado con un ciudadano o tengas vínculos familiares cercanos con un residente permanente. Estas relaciones no otorgan automáticamente excepciones, por lo que es fundamental seguir las normas y plazos establecidos por el país anfitrión.

En caso de cónyuges

Verifica cómo define el país anfitrión la figura del “cónyuge”. Algunos países reconocen las uniones de hecho; otros no. Si no es así, deberás estar legalmente casado antes de patrocinar a tu pareja. El estatus del cónyuge patrocinado puede cambiar en caso de separación o divorcio. Generalmente, tu cónyuge no estará en riesgo si el patrocinio fue aprobado antes de la separación. Pero todo depende de la legislación del país anfitrión. Por ejemplo, en Canadá, el patrocinio continúa durante tres años después de que tu cónyuge obtiene la residencia permanente. Durante ese tiempo, aún eres responsable de cubrir sus “necesidades básicas”. No obstante, la solicitud será lógicamente rechazada si la separación ocurre antes de que se apruebe el patrocinio.

Patrocinar a un familiar: Ejemplos desde Estados Unidos

El gobierno de EE.UU. permite patrocinar familiares bajo ciertas condiciones:

Debes ser ciudadano estadounidense o residente permanente.

Puedes patrocinar a familiares inmediatos u otros familiares cercanos. Sin embargo, el proceso de solicitud de visado varía según la categoría del familiar.

Familiares inmediatos

Esta categoría incluye a tu cónyuge, hijos solteros menores de 21 años y tus padres. Puedes patrocinarlos solicitando una visa IR-1 o CR-1 para cónyuges, una visa IR-2 para hijos, o una visa IR-5 para padres. No hay límite en el número de visados que puedes solicitar.

Otros familiares cercanos

Esta categoría incluye a tus hermanos (visa F-4) y a hijos que no entren en la categoría de familiares inmediatos. Estos pueden ser hijos solteros de 21 años o más (visa F-1) o hijos casados (visa F-3). Si eres residente permanente, puedes patrocinar a tu cónyuge e hijos solteros usando la visa F-2A (para cónyuges e hijos menores de 21 años) o la visa F-2B (para hijos solteros de 21 años o más).

¿Qué hacer si el permiso de residencia ha expirado?

Eres ciudadano estadounidense y te casaste con un expatriado que tenía un permiso de trabajo temporal, pero este expiró después del matrimonio y no se pudo renovar, ya sea por pérdida de empleo, retrasos administrativos u otros motivos.

Otro ejemplo: tu cónyuge llegó hace casi 10 años con una visa de estudiante, pero esa visa expiró hace varios años.

Matrimonio y permanencia irregular

Muchos creen que casarse con un ciudadano estadounidense soluciona automáticamente el estatus migratorio de un expatriado en situación irregular, o al menos lo hace rápidamente. Pero la realidad es más compleja.

El gobierno de EE.UU. declara claramente que cualquiera que permanezca más allá del periodo autorizado por su visado se considera que ha excedido su estadía, sin importar su situación personal, incluso si está casado con un ciudadano. Las sanciones dependen de cuánto tiempo ha durado esa permanencia irregular.

Menos de 180 días: Tu cónyuge no será vetado de volver a ingresar a EE.UU. El patrocinio puede ser posible si se cumplen todos los criterios. Sin embargo, la infracción queda registrada y deberás convencer al funcionario consular de que tu caso es sólido. Se toma en cuenta el historial de cumplimiento.

Entre 180 días y 1 año: Tu cónyuge enfrentará una prohibición de reingreso de 3 años.

1 año o más: La prohibición se extiende a 10 años.

Excepciones

En algunos casos, el gobierno de EE.UU. no penalizará a tu cónyuge o familiar por haberse quedado más tiempo del permitido:

Tu familiar es menor de 18 años.

Solicitó asilo, el caso aún está pendiente y se ha reconocido su buena fe.

Tu solicitud de patrocinio —ya sea para una green card, una extensión o un cambio de estatus— está en proceso.

¿Puedes patrocinar a un cónyuge en situación irregular?

Aunque las normas generales siguen aplicando, el gobierno de EE.UU. otorga prioridad al cónyuge de un ciudadano estadounidense. Esto trae dos ventajas clave:

Pueden solicitar un ajuste de estatus, incluso si están en EE.UU. sin estatus legal. Las autoridades aún revisarán la solicitud.

Esta solicitud puede hacerse sin salir del país. Si se aprueba, tu cónyuge recibirá una green card.

Aun así, el proceso es complejo. Debes presentar todos los documentos requeridos. Por ejemplo, el ajuste de estatus solo es posible si tu cónyuge ingresó legalmente a EE.UU. y el matrimonio es legalmente válido.

El proceso es aún más difícil para los residentes permanentes que quieren patrocinar a un cónyuge en situación irregular.

Patrocinar a un familiar: Ejemplos desde Francia

Presta mucha atención a tu estatus antes de iniciar cualquier procedimiento de patrocinio. Debes confirmar que tu estatus actual te permite patrocinar familiares. La Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) ofrece un simulador para ayudarte a verificar tu elegibilidad, ya seas ciudadano francés, ciudadano de la UE o de un país no perteneciente a la UE.

Eres francés

Según la OFII y el sitio oficial del gobierno (Service Public), la reunificación familiar no está disponible para ciudadanos franceses—es un procedimiento reservado para extranjeros. Sin embargo, puedes patrocinar a tu cónyuge no europeo. Primero debe solicitar una visa de larga estancia que también actúa como permiso de residencia, permitiéndole vivir en Francia durante un año. Después, puede solicitar un permiso de residencia por “vida privada y familiar”, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad.

Eres extranjero, ciudadano de la UE

Como ciudadano de la UE, no estás obligado a pasar por la reunificación familiar. Según Service Public, tus familiares cercanos—incluyendo padres, cónyuge, hijos, hermanos, tíos y abuelos—pueden reunirse contigo en Francia, sin importar su nacionalidad. En algunos casos, también puedes patrocinar a tu pareja.

Ten en cuenta que:

Si eres estudiante internacional, no puedes patrocinar a tus ascendientes (padres o abuelos).

Si uno de tus familiares depende de ti por una enfermedad grave, puede ser elegible para un permiso de residencia—pero solo después de una evaluación médica. Si no es europeo, debe solicitar una tarjeta de residencia dentro de los tres meses posteriores a su llegada.

Tu situación financiera será examinada cuidadosamente. Debes demostrar que puedes mantener adecuadamente a tus familiares.

Si se aprueba tu solicitud, tus familiares recibirán una “tarjeta de residencia como familiar de ciudadano europeo”.

Eres extranjero, no perteneces a la UE

Según la OFII, tu solicitud de patrocinio puede ser aprobada—si presentas todos los documentos requeridos—si has vivido legalmente en Francia por al menos 18 meses. Los talentos extranjeros se benefician de un proceso más rápido: si tienes un “pasaporte talento”, no necesitas pasar por el procedimiento estándar de reunificación familiar. En cambio, puedes solicitar directamente una tarjeta de residencia “familia talento”.

Importante:

Un proceso distinto se aplica a los refugiados. El gobierno francés permite la reunificación familiar una vez que se haya concedido el estatus de refugiado o apátrida—es decir, cuando residas legalmente en Francia. Si cumples con los requisitos, puedes patrocinar a tu cónyuge o pareja legal, así como a tus hijos menores. Los refugiados menores de edad y solteros también pueden solicitar la reunificación con sus padres y, en algunos casos, con sus hermanos solteros.