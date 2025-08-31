Trabajar en el extranjero siendo creador de contenidos

Visados para influencers

La buena noticia es que sí, existen programas que pueden funcionar para influencers. La primera opción que viene a la mente es el popular visado de nómada digital.

Desde la pandemia, el entusiasmo por el nomadismo digital ha crecido rápidamente. Cada vez más países adoptan este modelo, ofreciendo visados que suelen durar de seis meses a un año, a veces renovables. "Nómadas digitales" se refiere a cualquier persona que trabaje en industrias digitales, lo que incluye a creadores de contenido. Por lo tanto, tu actividad como creador de contenido encaja dentro de este marco. España, Mauricio, Japón, Italia y Estonia están entre los países que acogen a influencers expatriados mediante visados de nómada digital.

Otros países ofrecen programas similares. Tailandia, por ejemplo, ha introducido un Visado de Medios y Equipo de Filmación, destinado a trabajadores de medios y equipos de producción cinematográfica (películas, anuncios, etc.). Este visado va de tres meses a un año. Los solicitantes deben presentar una carta de aprobación de la Oficina de Cine del Departamento de Turismo de Tailandia. La desventaja es evidente: si bien esto puede funcionar para creadores de cine, no se ajusta a influencers especializados en comida, viajes o carreras en el extranjero.

Algunos países han ido más allá, creando visados específicamente para influencers. Entre ellos están los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Estados Unidos y, más recientemente, Vietnam.

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Decididos a seguir siendo uno de los destinos más atractivos del mundo para expatriados, los EAU han ampliado las categorías elegibles para su Visado Dorado, desde atletas y estudiantes hasta, más recientemente, creadores de contenido y profesionales de las industrias creativas. Diseñado específicamente para influencers, este visado simplifica el proceso para quienes pueden demostrar ingresos estables.

Dubái, la ciudad emblemática de los EAU, también ha lanzado un Visado Cultural. Si estás bajo contrato con marcas internacionales, el Visado Freelance puede ser más adecuado. Para influencers que dudan en comprometerse a largo plazo, los EAU también ofrecen el Programa de Trabajo Virtual, una especie de visado de nómada digital que permite probar la vida en los EAU mientras se trabaja de forma remota para una empresa o clientes extranjeros.

Vietnam

Vietnam ha iniciado una reforma importante de visados para atraer tanto a turistas como a residentes extranjeros. Las medidas clave incluyen:

Exenciones de visado para expatriados que contribuyan a la economía, como inversores, emprendedores y personas activas en industrias culturales y artísticas.

Campañas de comunicación modernizadas centradas en redes sociales, en colaboración con influencers internacionales.

Los principales influencers serán elegibles para beneficios adicionales. Inspirado por los EAU, Vietnam ha propuesto una exención de visado de hasta cinco años para influencers con más de un millón de seguidores, así como para inversores, científicos, ingenieros, matemáticos, atletas y artistas. El gobierno también ha planteado la idea de un visado de nómada digital. Por ahora, sin embargo, nada se ha finalizado; la propuesta sigue en revisión por el Ministerio de Justicia.

Estados Unidos

Estados Unidos no ofrece un "visado de influencer", pero sí cuenta con programas que los influencers pueden utilizar.

El visado B-1 (negocios) permite asistir a conferencias, seminarios y reuniones de trabajo en EE.UU., pero no autoriza empleo con una empresa estadounidense ni actividad profesional. Muchos influencers utilizan este visado para crecer en EE.UU. evitando procesos legales de inmigración. Otros van más allá, usando un visado turístico B-2, lo que es aún más arriesgado. Ambos son incompatibles con la actividad de influencer y conllevan fuertes sanciones si se usan indebidamente.

En su lugar, se aconseja a los influencers solicitar visados temporales o programas a largo plazo que puedan conducir a la residencia permanente, dependiendo de sus objetivos, tipo de trabajo y elegibilidad.

Opciones de visado para influencers en EE.UU.

Los influencers con carrera establecida—audiencias grandes, clientes confiables e ingresos constantes—son los más adecuados para solicitar los visados O-1 o P-3.

O-1A: para personas con habilidades extraordinarias en ciencias, negocios, educación o deportes.

O-1B: para personas con habilidades extraordinarias en las artes, de forma amplia. La condición: los solicitantes O-1B deben ser patrocinados por un agente o empresa estadounidense.

El visado P-3 es para artistas e intérpretes. Influencers que realicen shows en vivo, giras por streaming u otras actividades de entretenimiento pueden calificar, siempre que su contenido sea considerado "único", "interesante" y "enriquecedor culturalmente". También deben estar en EE.UU. para participar en un evento cultural.

A diferencia del visado B-1, los visados O-1 y P-3 permiten a los influencers monetizar su estancia mediante patrocinadores estadounidenses, acuerdos de marca o nuevos contratos.

Para quienes buscan residencia permanente, el visado EB-1A se dirige a individuos con "habilidades extraordinarias" (similar a los visados O) pero va más allá, otorgando elegibilidad para una Green Card.

¿Cómo elegir el visado adecuado como influencer?

Comienza por aclarar tus objetivos:

¿Qué tipo de contenido creas?

¿Cuánto tiempo planeas quedarte?

¿Tus ingresos son regulares y estables?

¿Tienes un país específico en mente?

Evita el error que algunos influencers cometen de viajar con visados de turista. Si el país anfitrión no ofrece un visado específico para influencers, comprueba si tiene una opción de nómada digital. Lee detenidamente los criterios de elegibilidad.

Decir que eres influencer no basta; las autoridades migratorias establecen sus propias definiciones y requisitos, que a menudo incluyen prueba de ingresos. Ten en cuenta que los visados de nómada digital generalmente requieren ingresos provenientes del extranjero.

Sé un verdadero experto en tu nicho. Debes demostrar el valor que aportas. Mientras algunos influencers son generalistas, otros se enfocan en campos especializados—permacultura, finanzas para expatriados, gaming, cuidado de mascotas, crianza o carreras en el extranjero. La experiencia específica ayuda a construir una audiencia leal y fortalecer tu caso. La autenticidad es esencial, especialmente en sectores técnicos o especializados.

Finalmente, recuerda: "influencer" y "influencer expatriado" no son estados legales. Si eres autónomo, generalmente se te reconocerá como empresario individual. Dependiendo de tu actividad, también puedes crear una empresa. Siempre verifica que la estructura de tu negocio coincida con el programa de visado para el que aplicas.