Estos países con escasez de trabajadores sociales

Trabajan en organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, organismos jurídicos, hospitales, centros penitenciarios, establecimientos escolares, cajas de seguridad social, ayuntamientos, empresas… Los trabajadores sociales (o asistentes de servicio social) intervienen en numerosos sectores. Pero las profesiones del ámbito social suelen sufrir una mala imagen. Condiciones de trabajo difíciles, salarios bajos, misiones que superan el marco contractual, falta de reconocimiento…

En Francia, las profesiones del ámbito social atraen poco. El número de estudiantes en esta rama ha disminuido desde hace más de 10 años. Solo eran 53 300 en 2023 (cifras de Francia metropolitana y de ultramar). Las cifras de la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (DREES) publicadas el 20 de mayo de 2025 lo confirman: a pesar de unas necesidades de mano de obra siempre en aumento, el número de trabajadores sociales solo era de 1 135 000 en 2022.

La falta de trabajadores sociales también se hace sentir en Canadá. Varias provincias canadienses se ven afectadas por la escasez. La profesión, listada en la clasificación nacional de profesiones (CNP) bajo el n.º 41300, es elegible para el programa Entrada exprés y para los programas de candidatos de las provincias, en particular en Manitoba, en Nueva Escocia o en Saskatchewan. En Quebec, hay 16 538 trabajadores sociales a principios de 2025. Faltan al menos 3 000 para cubrir las necesidades de la provincia.

Los trabajadores sociales también faltan en Australia, particularmente en el sector de la educación. La profesión figura en la lista oficial de profesiones con escasez (n.º 272511). Nueva Zelanda no está en mejor situación; la escasez se hace sentir sobre todo en el sector de la salud. La escasez de trabajadores sociales también afecta a Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica o incluso Alemania. El problema suele ser el mismo: la escasez está ahí, pero las restricciones presupuestarias frenan las contrataciones. En Singapur, se estima que harán falta más de 2 000 nuevos trabajadores sociales de aquí a 2030.

¿Es el trabajo social un nuevo sector con futuro?

Los expatriados y los candidatos a la expatriación podrían ver en ello una nueva oportunidad profesional. Pero la realidad muestra que los países con escasez se enfrentan a dificultades similares. La escasez en el sector social se explica, en primer lugar, por el envejecimiento de la población. Hacen falta más profesionales activos para trabajar en las residencias de ancianos y los centros de atención. Hacen falta más profesionales cualificados para acompañar a las personas mayores en su día a día en el domicilio o durante su estancia en el hospital.

Paralelamente, la salud mental se ha convertido en un verdadero tema de actualidad social. También aquí, hace falta más personal capacitado para acompañar a las personas en dificultad. Los Estados también son llamados al orden en cuanto a sus promesas en favor de las personas en situación de discapacidad. Los niños, por ejemplo, deberían poder asistir a una escuela y al mismo tiempo beneficiarse de asistencia.

Ahora bien, todos estos desafíos se inscriben en un contexto de crisis económica sin fin y de recortes presupuestarios. Las profesiones del trabajo social suelen estar poco valoradas y poco remuneradas. Las perspectivas de carrera no siempre están presentes. Sin embargo, los trabajadores sociales son esenciales; contribuyen al buen funcionamiento de la sociedad. Apoyan a las parejas, asisten a las personas mayores y ayudan a los niños. Ellos son los primeros en pedir más reconocimiento y menos «normas y papeleo».

Quizás esta sea la última problemática de este sector profesional: recuperar el sentido de la profesión. Porque en principio, los trabajadores sociales están en contacto con las personas. Ejercen una profesión humana. Pero según ellos, la evolución de su profesión reduce progresivamente este contacto humano. Los trabajadores pasan más tiempo revisando las nuevas normas y gestionando el papeleo que estando al lado de la persona. Devolver su sentido al sector de actividad sería un paso hacia más reconocimiento y más atractivo. Para los trabajadores extranjeros con experiencia, hay oportunidades reales que aprovechar en los países que ofrecen vías de inmigración reservadas a los trabajadores sociales cualificados.