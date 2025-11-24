13,90 euros brutos por hora a partir del 1 de enero de 2026. Esta es la nueva cuantía del salario mínimo alemán. Anteriormente, era de 12,82 euros brutos por hora. Pasará a 14,60 euros el 1 de enero de 2027. En efecto, la recomendación de la comisión independiente contempla un aumento del salario mínimo escalonado en dos años (comisión reunida en junio de 2025, compuesta por representantes de trabajadores y empleadores). Es decir: un 13,9 % de aumento en dos años. Cabe recordar que el salario mínimo alemán no se creó hasta 2015, bajo el gobierno de Merkel, con un salario por hora de 8,50 euros brutos. El salario mínimo aumenta bajo el gobierno de Scholz (+22 % de incremento).

¿Qué deben esperar los trabajadores extranjeros? Al igual que los locales, se beneficiarán del aumento del salario mínimo. En Alemania, aproximadamente 6 millones de personas perciben el salario mínimo. Se estima que el nuevo aumento costará 2,2 mil millones de euros en 2026 y 3,4 mil millones de euros en 2027. Según el gobierno, este aumento no debería provocar un incremento del desempleo. El escalonamiento en dos años debería permitir a las empresas distribuir mejor el aumento de los costes.





