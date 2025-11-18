Crisis del trabajo temporal en Francia

En Francia, se toma a menudo como un indicador de la actividad económica. Muy sensible a la coyuntura, el trabajo temporal (interinidad) es el primero en verse afectado por los vaivenes socioeconómicos. La prueba estos últimos años, con una caída marcada de la interinidad. Según el barómetro 2025 de Prism'emploi, organización profesional del reclutamiento y la interinidad, el empleo temporal ha disminuido un 3,3 % entre mayo de 2024 y mayo de 2025. La caída fue aún más pronunciada entre 2023 y 2024 (−7,3 %). En 2025, el descenso del trabajo temporal afecta principalmente a los empleados (-13 %) y a los cuadros y profesiones intermedias (-8,3 %). Se salvan los obreros cualificados y no cualificados (respectivamente -1,6 % y +0,1 %).

El sector del transporte y la logística es el más afectado por la caída del trabajo temporal (–7,7 %). Le siguen los servicios (–6,4 %) y el comercio (–5,2 %). Los sectores de la construcción y la industria logran estabilizarse, a pesar de los vaivenes coyunturales (respectivamente -0,8 % y -0,3 %). Otros sectores, como el comercio electrónico, lo digital y los cuidados personales, registran un aumento de las contrataciones de temporales. Causas principales: el avance de las ventas en línea, o también el envejecimiento de la población y la escasez en el sector médico. La tendencia sigue siendo, no obstante, un retroceso del trabajo temporal.

¿Cómo explicar estas caídas?

Los analistas señalan el contexto político, pero no solo eso. La tormenta que sacude a Francia desde el verano de 2024 (disolución de la Asamblea Nacional) ha sumido al país en un contexto de incertidumbre. Inquietas, las empresas retrasan o cancelan sus contrataciones. Otras revisan a la baja sus perspectivas de contratación. Pues bien, a la economía no le gusta la incertidumbre. Pero la inestabilidad política no explica por sí sola este retroceso. El barómetro señala el bajo crecimiento (1,1 % en 2024, 0,5 % en el tercer trimestre de 2025) y el bajo consumo de los hogares.

Otro fenómeno explica la caída del trabajo temporal: el recurso a los microempresarios. En Francia, se distingue el contrato de interinidad clásico y el contrato de duración indefinida de interinidad (CDI de interinidad). El CDI de interinidad se firma entre una empresa de trabajo temporal y un asalariado; el contrato es de duración indefinida, con un límite de 36 meses. Las cifras del trabajo temporal tienen en cuenta estas dos formas de contrato. Ahora bien, algunas empresas recurren cada vez más a los microempresarios, en lugar de acudir a los CDI de interinidad. Una competencia desleal según los contestatarios, pues los microempresarios cuestan menos a las empresas (50,8 % menos, según Prism'emploi). Esta competencia no es buena ni para los interinos (la interinidad sigue siendo una vía favorecida para el empleo estable) ni para los microempresarios: están menos protegidos que los asalariados, y se exponen a un potencial trabajo encubierto, en el caso de que la empresa cliente desarrollara con ellos un vínculo de subordinación.

Caída de los puestos en interinidad, aumento de los contratos temporales

¿Y si la caída del empleo temporal no fuera un indicador tan malo para la economía francesa? Algunos analistas destacan que la disminución de los puestos en interinidad debe ponerse en paralelo con el aumento del número de contratos temporales (contratos de duración determinada). Las empresas que buscan flexibilidad y fidelización del empleado encuentran su cuenta en ello. Los procesos de reclutamiento se afinan cada vez más para contratar los perfiles más adecuados.

Leer también. Cómo elegir la empresa adecuada para desarrollar una carrera internacional exitosa

Trabajo temporal: una caída a nivel internacional

Cae en Francia. También cae en otros lugares. Suiza, Australia, Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, China… ¿qué pueden esperar los expatriados? Enfoque en 3 grandes destinos de expatriación.

Suiza

Según Swisstaffing, la asociación de servicios de empleo suiza, el retroceso del trabajo temporal se debe a un «deterioro de la economía mundial». La asociación señala en particular los aranceles aduaneros instaurados por la administración Trump sobre los productos suizos. La visita sorpresa de la presidenta suiza y su ministro de Economía (el 5 de agosto) acabó en fiasco. El presidente americano rechaza el encuentro y envía a Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, no habituado a este tipo de negociación comercial. Resultado: desde el 7 de agosto, los productos suizos están gravados al 39 % (frente a «apenas» el 15 % para la Unión Europea).

Desde entonces, la industria suiza sufre. Las empresas reducen su producción, a veces drásticamente, como en el sector quesero. Swisstaffing recuerda que habitualmente, las empresas recurren en primer lugar al trabajo temporal, más flexible y adaptable a la coyuntura. La situación económica actual les lleva a frenar su demanda. Las contrataciones de trabajadores temporales caen, y no solo en los empleos poco cualificados. Incluso en informática, se cuenta con menos trabajadores temporales. Entre julio y septiembre, los interinos trabajaron un 6,1 % menos que el año anterior.

Pero la situación debería mejorar en los próximos meses. Además, si bien el trabajo temporal está en descenso, numerosos puestos siguen sin cubrirse, especialmente puestos cualificados. La escasez de mano de obra sigue afectando a Suiza. El sector de los cuidados sigue siendo uno de los mayores empleadores de trabajadores temporales. Estas tensiones en el mercado laboral invitan a la prudencia. Por un lado, se cubren parcialmente mediante el recurso a expatriados. Por otro, revelan un problema de escasez estructural en Suiza, causado en parte por el envejecimiento de la población. El país pierde aproximadamente 25 000 activos al año, a pesar del recurso a la inmigración.

Canadá

5 millones de dólares canadienses. Es la multa que deben pagar empresas canadienses por incumplimiento de las normas relativas al permiso de trabajo temporal (PTT). Desde las restricciones canadienses, la demanda de trabajadores temporales poco cualificados (salarios bajos) está en caída libre: 70 %. Cada vez menos expatriados llegan a Canadá con un PTT. Son 235 000 menos entre enero y julio, en comparación con el mismo período del año anterior. Una buena noticia para los canadienses opuestos al Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET): según una reciente encuesta de Abacus Data, el 44 % exige el fin del PTET. El descontento es mayor entre los jóvenes (48 % entre los 18-29 años) y los de 30-40 años (50 % de los 30-44 años). Los conservadores capitalizan sobre este descontento y exigen el fin del PTET. Responsabilizan en parte a este programa reservado a los expatriados del desempleo de los jóvenes (el 14,6 % de los jóvenes de 15-24 años estaban desempleados en julio de 2025).

Pero por el momento, el Primer Ministro Mark Carney rechaza cualquier abolición del PTET. Evoca una reforma más amplia de la política de inmigración y recuerda su objetivo: reducir el número de residentes temporales al 5 %. Actualmente son el 7,1 %. Nuevos límites a la entrada de trabajadores temporales se introdujeron en noviembre. Los «anti-PTET» señalan con el dedo los anuncios de algunas empresas, que continúan proponiendo ofertas de empleo «para expatriados». Porque según ellos, no es normal ofrecer empleos a extranjeros cuando los canadienses buscan trabajo.

Un recurso al trabajo temporal indispensable para la economía canadiense

Las empresas replican que nuevas restricciones a la inmigración corren el riesgo de asestar un duro golpe a la economía nacional. En Quebec, las empresas explican que los trabajadores locales no bastan para cubrir la falta de mano de obra. Ya constatan los efectos del endurecimiento de las normas del PTET aprobado por el gobierno en septiembre de 2024. Las contrataciones son más restrictivas. Ahora bien, los empleadores que recurren a expatriados recuerdan que estos contribuyen al crecimiento de las empresas y del país. Confirman no encontrar canadienses competentes para ocupar puestos específicos (maquinista, por ejemplo); formarlos llevaría demasiado tiempo. Las restricciones gubernamentales obligan a las empresas a reducir su producción y, por tanto, a perder terreno, en un mercado internacional ya muy competitivo. Para los empleadores, prescindir de los trabajadores temporales sería una «catástrofe».

Estados Unidos: retroceso del trabajo temporal y competencia de la IA

Las cifras de la Oficina de Estadísticas (BLS) publicadas en septiembre pasado confirman los malos resultados del informe anterior (publicado en julio). El recurso al trabajo temporal retrocede «por 38.ª vez en los últimos 41 meses». En agosto, el BLS contabiliza 9 800 empleos temporales menos. El mismo mes, solo se crearon 22 000 empleos en Estados Unidos. Está muy lejos de los 75 000 empleos esperados. El desempleo aumenta al 4,3 %. Es el nivel más alto desde 2021. El presidente Trump ya encontró a los culpables: la anterior administración Biden y el BLS. Tras la publicación de las cifras de julio, el presidente había despedido, por cierto, a Erika McEntarfer, la directora del BLS. La reemplazó por EJ Antoni, uno de sus fieles.

Según los economistas, el retroceso del trabajo temporal en Estados Unidos se debe al contexto económico mundial incierto, pero también a la política de la administración Trump, cuyos sobresaltos inquietan a los mercados (véanse los vaivenes de los aranceles aduaneros). También hay que lidiar con la creciente competencia de la IA. Amazon estaría a punto de suprimir 30 000 empleos en el mundo, principalmente en puestos de cuello blanco. La información aún no ha sido confirmada por la firma, pero ya ha dado la vuelta a los medios. Otros gigantes han recortado sus plantillas este año: Intel (-22 000 puestos), Microsoft (-3100 puestos). A finales de octubre, Salesforce despidió a 4 000 empleados. Meta despidió a 600 de su departamento de IA. Los grandes grupos apuestan por el crecimiento con menos empleados, ya sean a tiempo completo o interinos, a favor de la IA. Pero si bien los gigantes se desprenden de parte de sus plantillas, no cierran la puerta al trabajo temporal. Amazon prevé contratar unos 250 000 trabajadores temporales para asegurar las entregas de los pedidos de fin de año.