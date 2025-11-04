El CV a prueba de la IA

En primer lugar, tranquilicemos a los defensores del CV tradicional: todavía tiene su lugar en el mercado, siempre que se sepa adaptar a la cultura del país extranjero (no todas las formas de CV son aceptadas en todas partes) y a las evoluciones tecnológicas. La «revolución IA» ha transformado los métodos de reclutamiento. Cada vez más grandes empresas delegan total o parcialmente la preselección de currículums a sistemas automatizados, mientras que en las pequeñas y medianas empresas todavía se recurre a métodos más tradicionales. Se trata de una cuestión de presupuesto, pero también, en algunos casos, de preferencia o de filosofía empresarial.

Algunas empresas comunican abiertamente sobre su uso de la IA. Otras prefieren ocultar la información, ya que no siempre está bien vista. De hecho, numerosas voces acusan a los softwares de reclutamiento y gestión de candidaturas (ATS) de realizar selecciones discriminatorias. Por ejemplo, algunos ATS rechazarían sistemáticamente los CV de candidatas en ciertos ámbitos (ciencia, informática...). Otros rechazarían los CV procedentes de tal o cual zona geográfica. Diversos estudios han demostrado efectivamente que una IA mal parametrizada/entrenada puede tomar las decisiones equivocadas. Las empresas que recurren a las inteligencias artificiales aseguran realizar un control... aleatorio.

¿Cómo salir adelante?

Tu CV es, en la mayoría de los casos, tu primera impresión ante la empresa. Por eso debe estar optimizado para superar los filtros de la IA y llegar a los ojos de un reclutador real. Tres palabras clave para lograrlo: sencillez, claridad y precisión.

Opta por un diseño sencillo

Aunque se valoran los perfiles creativos (y solo en ciertos sectores), los CV demasiado originales (en vídeo, en formato libro o ilustrado) siguen siendo poco comunes. Se sigue dando prioridad a los CV sencillos. Esto es aún más cierto en los países donde el formato del CV está muy codificado. Para optimizar tu CV, hazlo simple. Descarta los diseños demasiado originales, ya que corres el riesgo de que los ATS rechacen tu CV. Olvídate de los dibujos, los logotipos, los gráficos, las columnas desordenadas, las viñetas complicadas... Incluso los recuadros pueden dificultar la lectura de tu CV por parte de los algoritmos.

Utiliza las palabras clave adecuadas

Si respondes a una oferta de empleo, integra las palabras clave de la oferta en tu CV. Los ATS están parametrizados para detectarlas, ya que funcionan como un motor de búsqueda y, por lo tanto, se basan en palabras clave. El consejo también es válido en caso de candidatura espontánea. Identifica las palabras clave utilizadas por la empresa a la que postulas. Utiliza términos pertinentes. Ve directo al grano.

Organiza correctamente tu CV

A los ATS les gusta la sencillez, la coherencia y la estructura. Menos mal: el buen CV responde precisamente a estos principios. Organizar bien tu CV significa permitir una lectura fluida, en diagonal, por parte del reclutador... No olvides que un humano probablemente leerá tu CV tarde o temprano. Debe poder hacerlo sin preguntarse dónde empieza el relato de tus experiencias profesionales y dónde termina la lista de tus aficiones. Falta tiempo. Nadie se agotará descifrando un CV mal estructurado. Esto es aún más cierto para las IA, que rechazarán un CV desordenado, mal espaciado, demasiado recargado.

Descarta los logotipos, la jerga, los acrónimos y las abreviaturas

«Experto B2B y B2C, he impulsado el nuevo modelo M2M y obtenido +20 % de ROI» ... Es decir business to business (B2B), business to client (B2C), machine to machine (M2M) y retorno de la inversión (ROI). Pensabas ganar puntos utilizando la jerga de tu ámbito profesional. Al contrario, tus frases resultan rimbombantes e indescifrables, incluso para una IA. De entrada, se desaconseja la sobreacumulación de abreviaturas, acrónimos y otros atajos. El empleador extranjero verá tus competencias a través de tu CV. Llenar tu texto de fórmulas no te hará más brillante. Este principio general también es válido para la optimización de tu CV ante la IA. Prioriza la claridad, la sencillez y la precisión.

Destaca claramente tus competencias

Lo repetimos: los algoritmos aman la claridad y la precisión. En lugar de evocar el «gran éxito» de tu última misión, habla en concreto: «aumento de las ventas del 30 %»; «3 500 clientes adicionales en el año». Haz el mismo esfuerzo con respecto a los idiomas: un «nivel intermedio» no dice gran cosa. ¿Has aprobado un examen que certifica tu nivel? Destácalo. Escribe claramente qué programas informáticos dominas realmente. Aquí también, el reclutador apreciará igualmente tu esfuerzo de claridad y precisión. Esto evita los CV embellecidos, llenos de información vaga.

Envía tu CV en un formato legible

El PDF es tu mejor amigo, ya que respeta tu diseño. Estás seguro de que el reclutador recibirá tu CV tal como lo has enviado. Evita el formato imagen (no parece muy serio) y el formato Word (tu diseño podría sufrir). Además, no todos los ATS leen el formato Word. Utiliza siempre un formato PDF simple: no exijas ninguna contraseña.

Prueba gratuitamente tu CV en sitios especializados

¿Quieres comprobar si tu CV está realmente optimizado? Puedes hacerlo en plataformas gratuitas o freemium que analizan la compatibilidad de tu currículum con los filtros de inteligencia artificial. Algunas de las más recomendadas son Jobscan o LiveCareer.

En resumen, todos los esfuerzos realizados para superar los filtros de la IA también serán beneficiosos para llamar la atención del reclutador extranjero. Porque los consejos presentados son ante todo consejos de sentido común. Un CV claro, bien presentado, en el formato adecuado, con información legible y precisa, será mejor recibido que un CV desordenado o demasiado recargado. Los expatriados deberán adaptar estos consejos a su situación, en función del país en el que deseen trabajar.