Movilidad internacional 2025: el auge del nomadismo digital y el trabajo híbrido

El nomadismo digital se consolida como una de las grandes tendencias de la movilidad internacional en 2025. Serían aproximadamente 40 millones los que recorren el mundo para trabajar con empresas extranjeras. Los Estados han captado la tendencia: cada vez son más los que ofrecen un visado de nómada digital (o nómada digital). Este año, Filipinas, El Salvador y Eslovenia lanzaron su visado de nómada digital. Se suman a la larga lista de países «digital nomad friendly»: Costa Rica, Brasil, Tailandia, Colombia, Turquía, Barbados, Islas Caimán, Australia, Mauricio, Sudáfrica... y gran parte de los países europeos.

El auge del nomadismo digital, y más ampliamente de la expatriación, no está exento de conflictos. En México, Portugal o España, las tensiones se han ido cristalizando progresivamente entre locales y expatriados. La culpa la tiene una crisis de la vivienda y una crisis económica que perduran.

¿Y si parte de la solución viniera de la propia organización del trabajo? El nomadismo digital ya está reinventando el trabajo: el expat trabaja a distancia para una empresa extranjera. Pero surge la cuestión de su «huella» en el tejido económico local. Para asegurarse de contribuir a la economía de su ciudad de acogida, los nómadas digitales apuestan por la participación concreta en la vida de su localidad.

El auge del workation

Otra tendencia observada en 2025: el workation. Contracción de «work» y «vacation», el workation propone trabajar a distancia, en un entorno vacacional: en la playa, en la montaña... No obstante, no hay que confundir el workation con las vacaciones. El empleado no se toma días libres, sino que trabaja varias semanas fuera de su empresa. El workation se ha desarrollado especialmente para luchar contra el burnout y el estrés laboral. Sin embargo, la práctica tiene sus límites. En caso de agotamiento, nada sustituye al descanso total.

¿Y el teletrabajo?

Según un informe de la consultora Gallup publicado en julio de 2025, el teletrabajo tiene menos aceptación entre la generación Z (población nacida en 1997 y después). Son «apenas» el 23 % los que optan por el teletrabajo al 100 %, frente al 35 % entre los millennials (nacidos entre 1980 y 1996), los trabajadores de la generación X (nacidos entre 1965 y 1979) y los boomers (nacidos entre 1946 y 1964). En cambio, los jóvenes de la «Gen Z» son más numerosos en preferir el trabajo híbrido (71 %). Superan claramente a los millennials (60 %), la generación X (56 %) y los boomers (54 %). Punto en común entre todas las categorías: el trabajo presencial está denostado. Apenas el 6 % de la Gen Z dice preferir trabajar de forma presencial. Los millennials son aún menos numerosos (4 %). La tasa sube entre la generación X (9 %) y entre los boomers (10 %).

Las empresas han comprendido bien el interés de los empleados por el trabajo híbrido. La mención puede marcar toda la diferencia en las ofertas de empleo internacionales. Pero ¿no es 2025 el año del fin del teletrabajo? Alabado por unos, criticado por otros, el teletrabajo parece estar en la cuerda floja. Amazon, Société Générale, HSBC, Deutsche Bank, Google, Meta... Desde el final de la crisis sanitaria, varios grandes grupos han puesto fin al teletrabajo al 100 %; el teletrabajo parcial se mantiene, pero a veces con más restricciones (aumento del número de días presenciales, por ejemplo).

¿Hay que firmar entonces el fin del teletrabajo para 2026? No. Porque el teletrabajo sigue siendo uno de los medios para atraer talento internacional. Estos valoran su flexibilidad y el mantenimiento del equilibrio entre vida profesional y vida privada.

Movilidad internacional: endurecimiento de las normas en las grandes tierras de inmigración

Las grandes tierras de inmigración (Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido) siguen atrayendo a extranjeros en 2025. Pero el endurecimiento progresivo de las normas de inmigración impacta en su atractivo. Es especialmente el caso de los estudiantes extranjeros. En agosto, el giro restrictivo de la administración Trump conlleva la revocación de más de 6 000 visados de estudiante. El mismo mes, una reforma propone limitar la estancia de los estudiantes a 4 años; hasta entonces, los estudiantes podían permanecer estudiando mientras estuvieran matriculados en la universidad. Problema: ¿qué hacer con los doctorandos, los investigadores y otros estudiantes cuyo programa dura más de 4 años?

En Canadá, el giro restrictivo ha hundido la movilidad internacional de los estudiantes. Las universidades registran hasta un -50 % de matriculaciones en 2025. Según la Oficina de Cooperación Interuniversitaria, disminuyeron un 46 % entre abril de 2024 y abril de 2025. Las universidades alertan contra medidas que consideran perjudiciales para la economía canadiense y su proyección en el extranjero. El ejecutivo mantiene su rumbo. El plan 2026-2028 prevé acoger a 150 000 estudiantes extranjeros en 2026, frente a 305 900 en 2025.

Mismo tono en el Reino Unido y Australia. Los estudiantes extranjeros no son los únicos afectados. Los trabajadores expatriados también se ven impactados por las medidas restrictivas. Australia lanzó su reforma de la inmigración en 2024. Desde el 1 de julio de 2025, las tasas de ciertas solicitudes de visado han aumentado: visado de estudiante (de 1 600 a 2 000 dólares australianos), el visado de pareja (ligero aumento de la tasa de residencia) o el visado para competencias buscadas (de 3 115 a 3 210 dólares australianos). En el Reino Unido, el gobierno laborista de Starmer mantiene el objetivo de reducir notablemente el número de extranjeros. En noviembre, el ejecutivo anunciaba una nueva reforma «drástica» que aumentaría el plazo requerido para solicitar la residencia permanente de 5 a 20 años.

Los destinos que destacaron en 2025

Ante el endurecimiento de las normas de inmigración en los países tradicionalmente preferidos por los expatriados, otros Estados han revelado sus atractivos. Así, México, Colombia, Panamá, Indonesia y Malasia ganan terreno entre los trabajadores extranjeros. Estos países precisamente han implementado un visado de nómada digital o visados similares, así como programas de residencia de larga duración para extranjeros, como Malaysia my second home. Otros atractivos de estos países: un coste de vida menos elevado que en los grandes países de inmigración, y trámites que pueden ser menos restrictivos, especialmente para inversores y profesionales extranjeros altamente cualificados.

Otros Estados, como España, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), han continuado aprovechando su buena imagen para atraer talento extranjero. Este año, los EAU introdujeron nuevos visados para atraer profesionales extranjeros: los «Missions Visas» y los visados de visitante, como los reservados a expertos en IA. El país sigue desarrollando sus soluciones de Golden Visa, allí donde varios países han detenido o frenado el programa. Arabia Saudita pretende también atraer talento extranjero e inversores adinerados, gracias a sus programas Premium Residency.

Por su parte, los estudiantes extranjeros han apostado por destinos menos costosos, que ofrecen programas académicos tan rigurosos como los de las instituciones estadounidenses, canadienses, australianas o británicas. Polonia, República Checa, Irlanda, Taiwán o incluso México siguen ganando puntos entre los estudiantes extranjeros. Japón, Corea del Sur y Alemania también se consolidan como destinos que favorecen la movilidad internacional estudiantil.

Movilidad internacional: ¿qué sectores contratan en 2026?

La revolución de la IA continuará en 2026. Sin sorpresas, las empresas del sector (y no solo los grandes grupos) seguirán reclutando especialistas extranjeros. Entre las profesiones buscadas: data scientist, deep learning specialist, computer vision engineer, machine learning engineer, AI trainer, AI product manager, AI RH specialist, AI legal consultant... Que los futuros expats se preparen: la contratación tiene posibilidades de estar aún más impactada por las inteligencias artificiales. En cuanto a las profesiones de la IA, no afectan solo al ámbito puramente técnico o robótico, sino que se extienden a la música (AI music producer), la creación de contenidos (AI content strategist), el vídeo (AI video producer)...

Fuerte demanda en el sector tech y digital, fuerte demanda en las profesiones de la salud. En 2026, las tensiones del sector sanitario seguirán siendo igual de intensas. La escasez mundial de profesionales de la salud (especialmente médicos y enfermeros) está lejos de haberse resuelto. Las finanzas y la banca se encuentran en buen estado y deberían continuar con las contrataciones en 2026. Mismo pronóstico para la logística y el transporte. El sector de la energía también está en progresión, impulsado por las energías renovables.

La movilidad internacional deberá, no obstante, adaptarse a las políticas migratorias más o menos restrictivas de los Estados. La tendencia global favorece ampliamente la inmigración de profesionales extranjeros cualificados o altamente cualificados.

Estudiantes, empleados... ¿dónde expatriarse en 2026?

Los países que ganaron puntos en 2025 están bien posicionados para permanecer en los tops de destinos de expatriación en 2026. Panamá, Colombia, México, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, España, los EAU y Arabia Saudita seguirán dando que hablar en 2026.

Los estudiantes tienen muchas probabilidades de seguir apostando por destinos más asequibles, que ofrecen programas rigurosos y numerosas oportunidades laborales. En 2025, China se lanzó a una «operación seducción» para atraer a estudiantes extranjeros decepcionados por la política estadounidense. La instauración del test obligatorio «China Scholastic Competency Assessment» (CSCA) en enero de 2026 (para los estudiantes beneficiarios de la beca del Estado) no debería desanimar a los candidatos extranjeros.

Porque según el ejecutivo, la amplia acogida de estudiantes extranjeros (tras la gestión controvertida de la crisis sanitaria) es un buen medio para extender su influencia en el escenario internacional. En noviembre, Pekín lanzó además un nuevo visado «visa K», que presenta como el equivalente del visado H-1B estadounidense. Todo apunta a que China proseguirá su estrategia en 2026.

¿Y los jubilados? Tailandia, Malasia, México, Portugal, Panamá, España y Costa Rica seguirán figurando entre los mejores destinos para jubilarse.