Expatriados en Francia: compaginar trabajo y jubilación dejará de ser tan ventajoso

La Ley de Financiación de la Seguridad Social para 2026 entrará en vigor el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, las condiciones para compatibilizar empleo y jubilación cambiarán. De momento, las dos modalidades de compatibilidad siguen vigentes:

la compatibilidad plena: sin límite de ingresos, sujeta a determinadas condiciones (alcanzar la edad legal de jubilación, haber generado el derecho a la pensión completa, etc.).

la compatibilidad limitada: el importe del salario y de la pensión está regulado. Es posible acogerse a ella sin tener la pensión completa, pero con un tope del 160 % del SMIC bruto en 2026 (2 916,85 € brutos al mes en 2026), o del promedio de los tres últimos salarios brutos anteriores a la jubilación. Se aplicará la fórmula más favorable para el beneficiario.

Nota importante: para compatibilizar empleo y jubilación con el último empleador, es obligatorio esperar 6 meses. Si se retoma la actividad con el mismo empleador sin respetar ese período de carencia, la pensión quedará suspendida. No obstante, dicho período de carencia no se aplica cuando se cambia de empleador.

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Compatibilizar empleo y jubilación: lo que cambia a partir de 2027

La reforma endurece las condiciones para compatibilizar empleo y jubilación. La edad de jubilación pasa a ser el criterio principal, por encima de la pensión completa. Se contemplan 3 supuestos:

Jubilación antes de la edad legal: no es posible compatibilizar empleo y jubilación.

Jubilación entre la edad legal y los 67 años: se puede compatibilizar empleo y jubilación sin período de carencia, incluso permaneciendo con el mismo empleador. Sin embargo, la pensión se reducirá en un 50 % sobre los ingresos que superen el límite fijado por decreto (7.000 euros anuales).

Jubilación a partir de los 67 años: es posible compatibilizar empleo y jubilación sin ningún tipo de restricción e, incluso, generar una segunda pensión.

A finales de 2025, más de 700 000 personas compaginaban jubilación y empleo. El sistema goza de gran aceptación, especialmente en períodos de crisis económica, ya que incentiva a los trabajadores a mantenerse activos el mayor tiempo posible y, por tanto, a retrasar el momento en que empiezan a percibir su pensión. Sin embargo, el Gobierno considera que la reforma permitirá reducir el gasto de la Seguridad Social. Los economistas se muestran más cautos: temen un empobrecimiento de los mayores, pero también un impacto negativo en las finanzas públicas.

Enlace de interés:

Compatibilidad empleo-jubilación









