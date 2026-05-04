Ya estamos viendo algunos de los efectos negativos, y donde más llama la atención es precisamente en Silicon Valley, la cuna del movimiento de la inteligencia artificial. Los primeros síntomas de alerta, como canarios en una mina de carbón, se perciben en las oficinas de San Francisco, donde la carrera por desarrollar esta tecnología está pasando factura, tanto física como mentalmente, a quienes trabajan en el sector. Una cultura de trabajo sin descanso se ha convertido en la norma: jornadas de 12 horas, fines de semana sin librar y una presión constante por innovar que está dejando a muchos empleados agotados y con serias dudas sobre su futuro.

Entre los beneficios, los riesgos y los cambios profundos, estas son algunas de las formas más importantes en que la IA está transformando nuestra manera de trabajar.

Las desventajas

Los trabajos de oficina, en el punto de mira

El panorama más preocupante apunta a que los trabajadores de cuello blanco podrían verse seriamente perjudicados a medida que la adopción de la IA siga avanzando. A principios de 2026, Mustafa Suleyman, responsable de IA en Microsoft, predijo que la inteligencia artificial automatizaría la mayoría de las tareas propias de estos perfiles, como las del ámbito jurídico, el marketing o la contabilidad, en un plazo de entre 12 y 18 meses. En concreto, anticipó el fin de cualquier puesto que implique sentarse frente a un ordenador.

En una entrevista con el Financial Times, el directivo afirmó: "Creo que vamos a alcanzar un rendimiento equiparable al humano en la mayoría de las tareas profesionales, si no en todas. Los trabajos de oficina, ya sea como abogado, contable, director de proyectos o profesional del marketing, serán en su mayor parte completamente automatizados por la IA en los próximos 12 o 18 meses."

Este cambio ya está empezando a presionar a los mandos intermedios, ya que las empresas buscan estructuras más planas y recurren a los algoritmos para las tareas de supervisión.

Brechas de competencias

El ritmo actual de cambio tecnológico está superando la capacidad de adaptación de muchos empleados. Esto puede dar lugar a una fuerza laboral dividida en dos velocidades, en la que el nivel de alfabetización digital marque tanto el poder adquisitivo como la estabilidad laboral. Quienes sepan "hablar" el idioma de la IA avanzarán, mientras que el resto tendrá que lidiar con formas de trabajar que han quedado obsoletas.

Menos oportunidades para perfiles junior

Los puestos de entrada son un excelente campo de entrenamiento para los profesionales, ya que permiten aprender los fundamentos y desarrollar habilidades sobre la marcha. Sin embargo, a medida que la IA asume tareas básicas de investigación y administración, cada vez resulta más difícil para la próxima generación de trabajadores adquirir la experiencia y la formación necesarias para dar el salto a posiciones de mayor responsabilidad. Esta carencia podría tener consecuencias a largo plazo, no solo para el desarrollo del talento, sino también para el futuro de las propias organizaciones.

La trampa de la disponibilidad permanente

Como están comprobando algunos trabajadores en Silicon Valley, mantener un límite saludable entre la vida personal y el trabajo se está volviendo cada vez más complicado. Las herramientas digitales que en teoría debían ahorrarnos tiempo y dinero se están usando para llenar cada minuto disponible con más trabajo. Como las máquinas funcionan las 24 horas del día, a menudo se espera que las personas que las gestionan estén disponibles a cualquier hora.

Las ventajas

Pero no todo son malas noticias: muchos expertos creen que la IA se encargará de la parte más rutinaria y mecánica de nuestro trabajo, dejándonos libre el espacio para tareas que realmente requieren pensamiento humano.

Una mejor experiencia para el empleado

Lejos de ser una amenaza, la IA está mejorando el día a día de muchos trabajadores. Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden asumir gran cantidad de tareas repetitivas y monótonas, como la introducción de datos, la gestión de agendas o el procesamiento de facturas, lo que libera tiempo para que los empleados se dediquen a trabajos más enriquecedores e interesantes.

Los chatbots pueden ofrecer respuestas inmediatas, en cualquier momento del día, a preguntas sobre recursos humanos, políticas internas o soporte técnico, eliminando así la necesidad de esperar al horario de oficina o de concertar una reunión. Además, la IA puede diseñar itinerarios formativos altamente personalizados a partir del análisis de las competencias individuales, los objetivos profesionales y las áreas de mejora de cada persona.

Nuevas salidas profesionales

Aunque algunos empleos están desapareciendo o probablemente lo harán, también se están creando nuevos puestos para gestionar la transición hacia la IA. Por ejemplo, existe una demanda enorme de perfiles como responsables de transformación digital, auditores de algoritmos o gestores de datos. Es algo similar a lo que ha ocurrido siempre que ha surgido una nueva tecnología. Basta recordar la llegada de internet: también generó una profunda inquietud sobre la posibilidad de que millones de personas se quedaran sin trabajo. Puede que haya eliminado algunos puestos, pero también creó millones de nuevos empleos en ámbitos como el diseño web o las redes sociales, y abrió la puerta al trabajo en remoto.

Colaboración a escala global

La oficina sin fronteras está dejando de ser una utopía gracias a la IA, que facilita la colaboración fluida entre distintos idiomas y zonas horarias. La traducción en tiempo real y las herramientas de comunicación con sensibilidad cultural están permitiendo que los equipos trabajen de forma coordinada más allá de cualquier frontera. Para los expatriados, esto supone abrirse al mercado global sin que el idioma sea un obstáculo insalvable.

Adaptarse al nuevo panorama

Los entornos laborales están en constante evolución, y la IA es simplemente la última tecnología que contribuye a moldearlos. La forma en que tanto las personas como las organizaciones se adapten a ella definirá el mundo del trabajo durante años, y quizás durante generaciones.