La tendencia inversa

Dos gobiernos provinciales canadienses dieron inicio a 2026 reduciendo el trabajo remoto. En Ontario, el personal del gobierno provincial tuvo que regresar a la oficina a tiempo completo desde principios de enero, tras un aumento progresivo de la asistencia presencial introducido el año anterior. A principios de febrero, Alberta puso fin a su plan de trabajo híbrido, y miles de empleados gubernamentales regresaron a la oficina cinco días a la semana. Al momento de escribir este artículo, otras provincias están revisando las políticas de trabajo remoto y aumentando los requisitos mínimos de presencialidad.

Pero Canadá no está solo en este cambio de política, ya que empleadores y organizaciones del sector público en varios otros países están revirtiendo silenciosamente el rumbo o poniendo fin abruptamente a las políticas de trabajo remoto introducidas durante la pandemia de COVID-19.

El trabajo remoto se aceleró drásticamente durante la crisis sanitaria mundial. Casi de la noche a la mañana, pasó de ser un beneficio a convertirse en una política cuando los empleadores ordenaron a sus empleados trabajar desde casa. En los años siguientes, incluso cuando la pandemia cedió, la tendencia continuó, con un gran número de trabajadores adoptando modalidades híbridas y remotas.

Las ventajas eran claras. Los empleados disfrutaban de mayor flexibilidad y un mejor equilibrio entre vida laboral y personal, mientras que las organizaciones se beneficiaban de menores gastos generales, reducción del ausentismo y acceso a un mercado de talento global. Entonces, ¿por qué las empresas están dando marcha atrás ahora?

Un cambio global

Para muchos empleadores, el regreso a la oficina refleja sus preocupaciones sobre la productividad y la dificultad de evaluarla basándose únicamente en resultados. Argumentan que es mucho más fácil supervisar a las personas cuando también están bajo el mismo techo. Los gerentes también afirman que capacitar al personal nuevo, apoyar el trabajo en equipo y mantener la cultura empresarial resulta difícil en una configuración completamente remota. Luego están aquellas organizaciones con contratos de arrendamiento a largo plazo o bienes raíces costosos que necesitan asistencia presencial para obtener el máximo retorno de inversión.

Reino Unido

En el Reino Unido, el alejamiento del trabajo completamente remoto ha sido gradual. Algunos grandes empleadores, incluidos Amazon, JP Morgan y Santander, han endurecido las políticas híbridas, aumentado los días requeridos en la oficina y reducido los acuerdos de trabajo desde cualquier lugar. En muchos casos, las empresas han enmarcado estos cambios en torno a una mayor colaboración interna, mejores oportunidades de capacitación y el mantenimiento de la cultura empresarial.

Estados Unidos

Varios empleadores de alto perfil en Estados Unidos en los sectores tecnológico, de medios, financiero y minorista han endurecido los mandatos de regreso a la oficina. Empresas como Dell y Amazon han introducido políticas que requieren que muchos empleados pasen significativamente más tiempo en la oficina. Algunas agencias federales también han reducido el teletrabajo o aumentado las expectativas de presencialidad tras una serie de directivas gubernamentales. Mientras tanto, el año pasado, el gobernador de California firmó una orden ejecutiva que requiere que los trabajadores estatales regresen a la oficina cuatro días a la semana.

Australia

El panorama en Australia es mixto. El trabajo híbrido sigue siendo común, pero algunos empleadores han endurecido sus políticas de trabajo remoto y aumentado las expectativas de presencialidad. Empresas como Woolworths y los principales bancos, incluido ANZ, han requerido que el personal pase más tiempo en la oficina o han reforzado el cumplimiento de las reglas híbridas. Los mandatos completos de regreso a la oficina cinco días a la semana siguen siendo relativamente poco comunes.

Europa

La situación en Europa es un poco más irregular, en parte debido a protecciones laborales más sólidas y la negociación colectiva. Aun así, varios grandes empleadores están reduciendo las opciones remotas, incluidos bancos como Société Générale y el grupo de telecomunicaciones Iliad en Francia. En Alemania, algunas empresas, como SAP y Deutsche Bank, están fomentando una mayor asistencia a la oficina, pero hasta la fecha se han abstenido de mandatos completos de regreso a la oficina.

Multinacionales

En otros lugares, algunas multinacionales que operan a través de fronteras han endurecido las reglas de ubicación y ahora requieren que algunos empleados trabajen en el mismo país que sus oficinas principales u operaciones centrales. Estas incluyen Starbucks, que actualizó sus reglas para que algunos líderes corporativos tengan que trasladarse a Seattle o Toronto. Google también ha cambiado sus reglas de trabajo remoto. Si bien todavía permite un trabajo flexible limitado, la compañía ha restringido el trabajo a largo plazo desde países donde no tiene una estructura de empleo establecida.

Qué significa la reversión del trabajo remoto para los expatriados

Para los expatriados y trabajadores internacionalmente móviles, estos cambios de política conllevan consecuencias reales y prácticas. Muchos que se mudaron al extranjero durante el auge del trabajo remoto lo hicieron asumiendo que la flexibilidad había llegado para quedarse. Firmaron contratos de arrendamiento, inscribieron a sus hijos en escuelas locales, construyeron redes sociales y, en algunos casos, solicitaron residencia. Ahora, con los empleadores endureciendo las reglas, algunos pueden enfrentar una decisión incómoda: regresar al país de origen de su empleador, renegociar su contrato o comenzar a buscar un nuevo empleo por completo.

El impacto va más allá de quienes ya están establecidos en el extranjero. Se espera cada vez más que los nuevos empleados vivan a una distancia razonable de desplazamiento de una oficina, lo que reduce las oportunidades para candidatos ubicados en el extranjero. Y para los expatriados cuyo derecho a vivir en un país está vinculado a un empleador específico o acuerdo laboral, un cambio de política en la sede central podría tener consecuencias directas en su estatus migratorio.

Dicho esto, no se trata de una reversión completa. Los puestos completamente remotos todavía existen, particularmente en tecnología, y muchas empresas están optando por modelos híbridos en lugar de mandatos completos de regreso a la oficina. Pero la dirección es clara: la flexibilidad ya no es algo garantizado. Se trata cada vez más como un beneficio negociado, que varía según el empleador, el puesto y el país.

Para los expatriados, la conclusión es directa: mantenerse informado, leer la letra pequeña y no asumir que el acuerdo de hoy seguirá vigente mañana. Aquellos que consideren una mudanza al extranjero basándose en un acuerdo de trabajo remoto deben asegurarse de que la flexibilidad esté garantizada contractualmente, no solo tolerada informalmente.