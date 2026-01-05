¿Has dicho pantuflas en la oficina?

Imagínate llegar a la oficina, quitarte los zapatos apretados y deslizar los pies en un par de pantuflas mullidas. Es ese pequeño gesto simple el que puede transformar toda una atmósfera.

«Nos dimos cuenta de que cambiaba completamente el ambiente, que se volvió más relajado, cálido e igualitario. Se perciben menos los diferentes niveles jerárquicos cuando uno se pasea en pantuflas», comenta un empleado de la startup ReMarkable en Oslo que ha adoptado esta medida (testimonio citado por el periodico frances Les Echos).

Esta nueva tendencia está ganando adeptos. En realidad, se inspira en una costumbre muy arraigada en la cultura tradicional asiática. En Japón, especialmente, quitarse los zapatos al llegar al lugar de trabajo, incluso en una fábrica, es común en numerosas empresas. No se trata solo de una cuestión de higiene, sino también de comodidad y de marcar la frontera entre el exterior y el interior.

Se va un poco más allá, según Cordula Barzantny, profesora de management internacional e intercultural en TBS Education. Incluso puede ocurrir, en Silicon Valley, que algunos empleados caminen descalzos por la oficina... ¡Toda una invitación a la autenticidad y al confort!

Leer también. Cómo triunfar en el extranjero siendo tímido o introvertido

¿Y si lleváramos nuestra mascota?

Pues sí, esta tendencia también se está desarrollando en varias empresas. Es la política del «pet at work». Esta iniciativa va mucho más allá de un simple toque agradable en el entorno de la oficina: según varios estudios, contribuye a mejorar la calidad de vida en el trabajo. La presencia de un perro o un gato (en los casos más frecuentes) puede reducir el estrés, favorecer las interacciones entre colegas y crear una atmósfera más cálida, llegando incluso a reforzar la dinámica de equipo. Otro efecto beneficioso según las encuestas: luchar contra el sedentarismo.

Por supuesto, para que sea un éxito, es necesario establecer algunas reglas claras (higiene, seguridad, respeto del espacio de trabajo, alergias, etc.), pero cuando se implementa correctamente, la fórmula «pet at work» puede representar una verdadera ventaja diferenciadora dentro de las políticas de RRHH modernas, como explica este gabinete de consultoría especializado en el acompañamiento de empleadores que desean acoger perros en la oficina.

«Los jóvenes de la Generación Z primero tienen un perro y luego hijos. Y sobre todo, consideran a su animal como un miembro de la familia. Las empresas 'pet at work' muestran así que tienen en cuenta esta nueva 'forma de familia' y la voluntad de conciliar vida profesional y vida privada», explica el gabinete de consultoría. El 7 % de las empresas ya habrían dado el paso en Francia.

La siesta en la oficina, con la que soñamos

Soñamos con ella, pero tenemos miedo de parecer un holgazán o de dar la impresión de ser ineficaces. Sin embargo, la siesta en la oficina está ganando terreno hoy en día y pasa incluso al estatus de práctica oficial en varias empresas. Gigantes como Google, Uber o Ben & Jerry's la autorizan y acondicionan espacios propicios para ello. Estas «nap rooms» te evitan así desplomarte sobre tu escritorio, entre el teclado y la taza de café.

En la empresa Ilobed en Roubaix, en Francia, por ejemplo, colchones, mantas, almohadas, revistas y té te esperan en una sala dedicada al descanso. Todos los pequeños detalles están cuidados: es posible traer tus propias sábanas. De lo contrario, la ropa de cama se cambia cada semana, explica Chloé Baudin, directora de la startup.

Estas iniciativas dan fe de una creciente toma de conciencia de los efectos beneficiosos de la siesta (mejor concentración, más creatividad, reducción del estrés) en el trabajo, como confirman varios estudios sobre las consecuencias de la falta de sueño en la salud (National Institute of Health).

Cuando el traje y el sastre parecen totalmente pasados de moda

Como ya sabemos, el traje y el sastre ya no se usan en muchas empresas. El «business casual» se ha extendido ampliamente (vaqueros, zapatos cómodos, polos o camisas informales). El 43 % de los empleados estadounidenses afirman que su oficina ya no impone código de vestimenta (encuesta realizada por el sitio de empleo en línea Monster).

En algunos casos, el «business casual» se toma aún más libertades: se puede llegar a llevar camisetas o incluso chanclas, para alegría de los fabricantes de flip-flops. Las sandalias minimalistas forman ya parte del panorama de las Officewear Trends. Perfectas, te dirán, para combinar con pantalones anchos, blazers ligeros o camisas fluidas en la oficina.

¿Un nuevo corte de pelo en tu lugar de trabajo, te apetece?

Entre las compras, las citas médicas y otros imperativos del día a día, ¡no es fácil encontrar un hueco en la peluquería! Acabamos con nuestro corte desaliñado de hace varios meses, si no es peor...

¡No hay problema! En varias empresas como Samsung, es simplemente posible cortarse el pelo en el lugar de trabajo. El principio es simple: recurrir a un salón que se desplaza hasta tu oficina. La empresa Biz & Cut, por ejemplo, se especializa en el corte de barba y cabello en la oficina.

Tras establecer un acuerdo con tu empleador, Biz & Cut simplemente prevé franjas horarias de presencia en las instalaciones. Solo tienes que seleccionar un hueco en línea y listo. Para cortes sofisticados, permanentes o tintes, será mejor concertar cita fuera del horario laboral, directamente en un salón que disponga de todo el equipamiento.

Varios otros tipos de cuidados personales pueden realizarse también en tu lugar de trabajo: masajes, manicura, programas de fitness o de salud mental, etc.

Trabajar como las abejas...

Esta es otra tendencia en boga: crear entornos de trabajo comprometidos y participativos gracias a iniciativas de desarrollo sostenible.

Es, por ejemplo, la voluntad de Choice Hotels International, líder mundial de la hostelería, que ha instalado colmenas en su sede social, en Estados Unidos.

Esta iniciativa busca apoyar la biodiversidad local al tiempo que fomenta la fibra ecológica de los empleados, que pueden participar especialmente en la instalación y el mantenimiento de las colmenas. La empresa también ofrece actividades de formación en apicultura, programas de sensibilización sobre los polinizadores, ¡así como sesiones de degustación de miel!

Charlar con los colaboradores en una sauna...

Está surgiendo una nueva tendencia de networking en el mundo tech, y resulta sorprendente, explica el Wall Street Journal: después de los posts de LinkedIn, las comidas de negocios y las conferencias, algunos directivos de Silicon Valley han encontrado un terreno inesperado para hablar de negocios... la sauna.

Inspirado por la cultura finlandesa, donde esta práctica es casi un arte de vivir, el fundador de la startup Valo, Jari Salomaa, había organizado una «sauna social» durante la última conferencia Salesforce en San Francisco. Menos formal que una cena y más original que un cóctel, la sauna se convierte así en un espacio propicio para los intercambios entre inversores, emprendedores y clientes.

Cierto, primero hay que aclimatarse a este ambiente inusual: albornoces, bañadores y transpiración más o menos abundante... Pero esta proximidad informal seduce cada vez a más actores del sector tech en busca de nuevas formas de consolidar sus redes.

Las iniciativas florecen, como vemos. No te sorprenderá encontrar en algunos lugares de trabajo kombucha de barril, bibliotecas, dianas de dardos ¡e incluso toboganes!