A partir del 1 de junio de 2026, contratar a un expatriado costará más caro. El ejecutivo malasio aumenta los umbrales del salario mínimo mensual para los talentos extranjeros, pero también para los expatriados poco cualificados. Otras medidas redefinen la duración máxima de estancia y la gestión de la masa salarial extranjera/local.

Cambios en el salario mínimo

Permiso de trabajo de categoría I (gestión, puesto de dirección): aumento de 10 000 a 20 000 ringgits malasios (RM) (de 2 465 a 5 086 dólares).

Permiso de trabajo de categoría II (trabajadores medianamente cualificados): incremento de aproximadamente 5 000-9 999 RM a 10 000-19 999 RM.

Permiso de trabajo de categoría III (trabajadores no cualificados): aumento de 3 000-4 999 RM a 5 000-9 999 RM mensuales. El mínimo mensual de los expatriados que trabajan en el sector industrial se elevará a un mínimo de 7 000 RM.

Duración de estancia de los trabajadores extranjeros

Los expatriados de las categorías I y II podrán trabajar durante un máximo de 10 años en territorio malasio. En cambio, la duración máxima de la categoría III es de 5 años.

Nacionalización de los empleos o «sistema de relevo»

Los permisos de trabajo de categoría II o III han sido diseñados para permitir que los empleados locales asuman un puesto. En términos concretos, un puesto ocupado por un expatriado de categoría II o III debe poder ser asumido por un trabajador malasio. Se impartirán formaciones en este sentido.

Personas a cargo

Las 3 categorías de visado están contempladas en el patrocinio. Los expatriados podrán traer a su familia.

Una reforma que genera debate

Para el ejecutivo, se trata de actualizar un sistema que no ha sido reformado desde 2017. También se trata de depender menos de la mano de obra extranjera. En octubre de 2025, el país contaba con unos 2,13 millones de trabajadores extranjeros. Pero otros cuestionan la reforma, que acercaría a Malasia a Singapur, conocido por sus normas estrictas. También temen que la elevación de los niveles salariales impida a las empresas contratar extranjeros.

Estas inquietudes también alcanzan a los trabajadores locales, que no esperan «beneficiarse» del sistema de relevo descrito por el gobierno. Algunos expertos estiman que, a falta de trabajadores, las empresas que puedan permitírselo corren el riesgo de recurrir a las inteligencias artificiales. Consideran que transferir las competencias de los talentos extranjeros a los talentos locales llevará tiempo. Según ellos, la entrada en vigor de la reforma llega demasiado pronto.