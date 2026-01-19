Baja por maternidad: qué dice la ley

La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿existe la baja por maternidad en el país de acogida? Afortunadamente, esta baja ha sido adoptada por la mayoría de los Estados. Sin embargo, existen algunos países donde la baja por maternidad no existe: Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea, las Islas Marshall o Micronesia.

Caso de Estados Unidos

En Estados Unidos, la baja por maternidad no es un derecho federal. La ley únicamente autoriza a las madres a ausentarse hasta 12 semanas por "razones familiares" si trabajan a tiempo completo desde hace al menos un año, en una empresa de más de 50 empleados. Esta "pausa" no es remunerada. Todo depende, por tanto, de los Estados y de las empresas. Algunos Estados, como Nueva York y California, regulan la baja por maternidad. Algunas empresas también la autorizan.

Los aspectos legales que se encuentran habitualmente

Los Estados aplican generalmente disposiciones similares o muy parecidas. La ley garantiza:

El derecho a la baja por maternidad: la expatriada debe poder disfrutar plenamente de su baja. No se supone que deba trabajar durante su baja (responder a una llamada o correo electrónico profesional se considera trabajo).

La duración de la baja remunerada: la ley regula la duración de la baja. Esta duración varía considerablemente según los Estados. Es de solo 2 meses en Túnez, de 3 meses en Islandia y de 5 meses en Túnez. Asciende a 14 semanas en Malta, Japón y Alemania; a 16 semanas en Austria, España y Países Bajos. Puede llegar a 52 semanas (Dinamarca, Canadá, Reino Unido, Albania, Croacia), e incluso 60 semanas (Suecia).

Las excepciones: la ley prevé generalmente extensiones de la baja en caso de embarazo difícil o de peligro para la madre y/o el bebé.

Las condiciones de indemnización: varían según la expatriada trabaje o no. El Estado también puede decidir conceder una baja remunerada de corta duración y una baja no remunerada larga. Es el caso de Nueva Zelanda, que concede 14 semanas de baja por maternidad remunerada y 38 semanas de baja no remunerada.

El porcentaje de indemnización: varía según los Estados.

Las condiciones de reincorporación al trabajo: las expatriadas deben recuperar el puesto que ocupaban antes de su baja por maternidad. No deben sufrir ninguna presión ni discriminación por parte de su empleador.

Ejemplo de México

La ley mexicana prevé una baja por maternidad de 12 semanas, repartidas de la siguiente manera: 6 semanas antes del parto y 6 semanas después. Como en Francia, la baja por maternidad se puede ajustar según la situación. Es posible, por ejemplo, tomar toda la baja después del parto o disponer de más semanas de baja prenatal. Para ser validados, estos ajustes deben ser recomendados por el médico, validados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y negociados con el empleador. Es el empleador quien debe asegurarse de que la empleada esté debidamente afiliada al IMSS. Durante su baja por maternidad, las empleadas expatriadas reciben la totalidad de su salario. El pago proviene del IMSS (60%) y del empleador (40%). La ley mexicana prevé una prolongación de la baja remunerada en caso de embarazo difícil o problema de salud. Para ser efectiva, la prolongación debe ser previamente validada por un médico autorizado del IMSS.

Cabe señalar que a su regreso a la empresa, las empleadas se beneficiarán de una "pausa de lactancia remunerada" al volver al trabajo: 30 minutos al día durante 6 meses.

Respeto de los derechos de la empleada

La ley mexicana garantiza el respeto de los derechos de la empleada local y expatriada:

Seguridad del empleo: la empresa no puede invocar el embarazo para despedir a una empleada.

Reincorporación al empleo: la expatriada tiene derecho a recuperar su puesto a su regreso de la baja por maternidad. El empleador no puede rebajarla de categoría.

Entorno de trabajo: las empleadas embarazadas tienen derecho a trabajar en un entorno de trabajo "seguro". Esta seguridad incluye, por ejemplo, el espacio de trabajo. El mobiliario de trabajo debe ser utilizable por la mujer embarazada sin ponerla en peligro ni poner en peligro a su bebé. En su caso, el empleador se compromete a realizar los ajustes necesarios para proteger a la empleada embarazada.

Ejemplo de Francia

En Francia, la baja por maternidad engloba la baja prenatal (antes del nacimiento) y posnatal (después del nacimiento). Dura generalmente 16 semanas para los dos primeros hijos, con 6 semanas de baja prenatal y 10 semanas de baja posnatal. Se extiende a 26 semanas en el tercer hijo. La baja por maternidad es más larga si se esperan gemelos (34 semanas) o trillizos (48 semanas). Pero la ley es flexible. Las duraciones y separaciones indicadas entre baja prenatal y posnatal se valoran según la situación: empleo desempeñado, situación familiar, condición del embarazo (embarazo "clásico" o de riesgo). Por tanto, es totalmente posible modular los días de baja en función de la situación.

Indemnización

Las expatriadas pueden, bajo ciertas condiciones, ser indemnizadas durante su baja por maternidad. Si trabajan en Francia, están obligatoriamente afiliadas al Seguro de Enfermedad nacional.

Condiciones de indemnización de una empleada:

Estar asegurada en la Seguridad Social desde hace al menos 6 meses.

Haber trabajado al menos 150 horas durante los 3 últimos meses antes del embarazo.

Haber trabajado al menos 600 horas durante los 3 últimos meses anteriores al embarazo.

Haber ganado 1.015 veces el salario mínimo por hora (9,40 euros netos) durante los 6 últimos meses, o 2.030 veces el salario mínimo por hora durante los 12 meses anteriores al embarazo.

Estas condiciones no son acumulativas. En caso de elegibilidad, no hay que aportar ningún justificante; es el empleador quien informará al Seguro de Enfermedad de que su empleada toma una baja por maternidad. En cambio, las expatriadas en búsqueda de empleo en el momento del embarazo deberán demostrar haber estado en actividad para ser indemnizadas. Si están en desempleo no indemnizado desde hace más de un año, o si han dejado de trabajar desde hace más de un año, no percibirán prestaciones diarias.

¿Cómo pueden las expatriadas proteger sus derechos?

Algunas expatriadas temen comunicar su embarazo a su empleador. Porque entre las disposiciones legales y la realidad, a veces hay un mundo de discriminación. Por regla general, la empleada embarazada no tiene que decir a su empleador que está embarazada. Es libre de revelar su embarazo o no. Sin embargo, debe informarle antes de irse de baja por maternidad, ya que corresponde al empleador contactar con el organismo de seguridad social.

Si la empleada continúa trabajando durante su embarazo, debe poder acudir a sus citas médicas. El empleador velará por garantizar su seguridad y por acondicionar su espacio de trabajo si fuera necesario.

Seguro de salud de los expats: atención a las opciones

Se recomienda verificar lo antes posible las disposiciones del seguro de enfermedad del país de acogida y las de su seguro de salud privado. Si se tiene un proyecto de bebé desde hace tiempo, estas verificaciones podrán incluso hacerse antes de la expatriación. Porque según los países, el embarazo y el parto pueden resultar muy caros (a pesar de las indemnizaciones). Además, los seguros de salud privados no cubren todos el embarazo y la baja por maternidad de la misma manera. Algunos seguros solo prevén una ayuda limitada en caso de embarazo de riesgo, enfermedad... Sin embargo, el embarazo implica numerosos aspectos: salud de la madre y del bebé, epidural, cesáreas, riesgos sanitarios (¿habrá que repatriar a la madre?), atención de los prematuros... Es mejor optar por un seguro de salud que tenga en cuenta todos los aspectos del embarazo.