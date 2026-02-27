Minijubilación en el extranjero: ¿de qué hablamos?

Detrás del término «minijubilación» se esconden dos ideas: irse durante un corto período, preferiblemente lejos, por qué no, a otro país. Desconectarse de la rutina y hacer un balance de la vida profesional y personal. El cambio de aires facilita este encuentro consigo mismo. Uno es «otro» porque, en el extranjero, pierde sus referencias. También está «consigo mismo», y aprende a redescubrirse a través de su nuevo día a día en el extranjero.

La minijubilación, que generalmente dura desde unos meses hasta un año, no se vive necesariamente en otro país. Se puede optar perfectamente por una pausa en la región vecina. Es cuestión de tiempo, presupuesto y circunstancias. Sin embargo, las «mini-expatriaciones» están en auge. Las microjubilaciones no se conciben como una pausa única en una larga carrera profesional, sino más bien como mini-pausas que se pueden repetir a lo largo de la vida… para sobrevivir profesionalmente.

La salud mental está en el centro de todas las preocupaciones, a escala internacional. La minijubilación se inscribe en una nueva visión del trabajo, más centrada en la vida, pero también como un medio para vivir la vida y disfrutarla. Ya se realice en el extranjero o no, la pausa se presenta como una solución de lucha contra el burnout.

¿Micro o minijubilación?

Algunos observadores utilizan ambos términos de manera intercambiable. Otros ven un ligero matiz entre «micro» y «mini» jubilación. Según ellos, la microjubilación, más corta que la minijubilación, estaría constituida por varias pequeñas pausas durante la carrera profesional. La minijubilación ofrecería más bien un amplio abanico de interrupciones de carrera posibles: excedencias sabáticas, años de interrupción… Más largos, estos permisos podrían durar hasta dos años y necesitarían una preparación minuciosa.

Ambos términos coinciden, no obstante, en torno a la idea de una «pausa de bienestar», si es posible en el extranjero. El resto del artículo utilizará las dos expresiones sin distinguirlas.

¿Una tendencia de la generación Z?

El fenómeno de la minijubilación se viene escuchando progresivamente desde hace unos años, y afecta principalmente a los jóvenes de la generación Z (nacidos entre finales de los años 1990 y principios de los años 2010) y a los millennials (nacidos entre principios de los años 1980 y mediados de los años 1990). Tras la crisis sanitaria, ya se hablaba de estos jóvenes que decidían hacer una pausa en su vida profesional para recuperar su equilibrio emocional. La pandemia fue precisamente el detonante, para muchos trabajadores, de un verdadero cuestionamiento sobre el bienestar y el equilibrio entre vida profesional y vida privada.

Pero la minijubilación no solo tiene adeptos. Sus detractores ven en ella una nueva rebelión de la Gen Z, decididamente enfadada con el trabajo. Desde hace unos años, la prensa internacional se fija en estos jóvenes que ya no querrían trabajar, que ya no querrían hacer carrera, que serían inestables en el ámbito profesional, que cambiarían demasiado rápido de empleo… En realidad, los trabajadores de la Gen Z y los millennials no están enfadados con el trabajo, sino que aspiran a una nueva relación entre el trabajo y la vida privada: es precisamente lo que permite la minijubilación.

Más que una tendencia, la minijubilación busca cuestionar el sentido de la vida. Los trabajadores que se lanzan a la aventura no son ociosos, al contrario. La microjubilación no es una ruptura en la carrera, local o internacional, sino que se inscribe plenamente en ella. Esta es la razón por la que se aconseja prepararla con cuidado (pero sin estrés), sobre todo si se contempla una expatriación.

¿«Pausas de bienestar» reservadas a los privilegiados?

Viajar durante unos meses o expatriarse durante un año para descubrir el mundo. Muchos lo sueñan. Pero ¿quién puede permitírselo realmente? Los problemas de salud mental afectan a un número de trabajadores de entre 20 y 40 años, pero no todos podrán permitirse irse de minijubilación. La cuestión económica es aquí primordial. Esto explica que las salidas en microjubilación se vean más bien entre los ciudadanos de países más ricos que otros: Canadá, Estados Unidos, Australia, Singapur, Alemania… Por supuesto, la constatación es global. Cualquier joven trabajador que disponga de medios económicos suficientes puede irse de microjubilación.

Sin embargo, tampoco hay que pensar que hace falta un presupuesto importante para irse de minijubilación. Las limitaciones son ante todo de orden profesional (¿qué permiso tomar?). Luego viene la cuestión económica. Los destinos favoritos de los jóvenes trabajadores que optan por la minijubilación han captado precisamente la nueva tendencia y proponen soluciones para presupuestos reducidos.

Minijubilación: ¿a qué país irse?

Tailandia, Vietnam, Uzbekistán, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Hungría… estos países forman parte de los destinos más apreciados por los millennials y la Gen Z. Su punto en común: un cambio de aires garantizado, paisajes excepcionales, una verdadera desconexión con el día a día (siempre que se venga de un país lejano y/o culturalmente muy diferente). Estos países también forman parte de los destinos favoritos de los turistas.

Los países soñados de la minijubilación tienen otro punto en común: un coste de vida bastante asequible. Esto es especialmente cierto en el Sudeste Asiático. Confirman los éxitos de las microjubilaciones en Tailandia y Vietnam. En Asia Central, Uzbekistán es también un destino apreciado.

A juzgar por los comentarios virales en las redes sociales, Malasia habría ido incluso más lejos, proponiendo una verdadera residencia de jubilados para jóvenes. Llamado sobriamente «Youth retirement home», este programa de jubilación se basaría en una idea clave: los viajeros no se ocupan de nada y están totalmente atendidos. Pueden disfrutar del entorno excepcional para pasear y admirar el paisaje. Pero aún habría que comprobar si este paréntesis encantado de un mes existe realmente… En realidad, se trata de una deformación de una IA generativa. La residencia de jubilados existe, pero se dirige, muy lógicamente, a las personas mayores. La viralidad de la información demuestra una cosa: la necesidad de desconectarse del trabajo y aspirar al bienestar es muy real, puesto que la tendencia está también presente en China.

Minijubilación: ¿cómo prepararse?

Ya dure unas semanas o varios meses (sobre todo si se extiende durante varios meses), es mejor preparar cuidadosamente la minijubilación. Aquí van algunas preguntas que hacerse:

¿En qué estado te encuentras?

¿Cuál sería el objetivo principal de tu micro-jubilación?

¿Deseas tener un objetivo preciso (comprometerte con el voluntariado, aprender un idioma…) o prefieres dejar que los imprevistos te sorprendan?

¿Por cuánto tiempo deseas irte?

¿A qué país deseas ir?

¿Qué puesto ocupas actualmente?

¿Qué permisos puedes tomar (vacaciones pagadas, excedencia sabática, excedencia sin sueldo)?

Expatriación, viaje por el país: cada uno su minijubilación

Aunque existan destinos destacados y programas de visita y relajación diseñados para los jóvenes trabajadores en minijubilación, nada está escrito en piedra. A ti te toca crear tu propia estancia, en función de tus medios, de tus aspiraciones y de tus posibilidades, y sobre todo de tu estado. Recordamos que el objetivo principal de la minijubilación es favorecer el bienestar. Ya sea minuciosa o más flexible, la organización de tu viaje y tu estancia no debería estresarte, sino, al contrario, relajarte y remotivarte. Pueden existir, por tanto, tantas formas de microjubilaciones como personas. Para algunos, este alejamiento es un buen medio para probar el trabajo a distancia. No ven la minijubilación como una ruptura neta, sino como una manera de redefinir su organización del trabajo. Por el contrario, otros optan por una ruptura total. Recordamos, por último, que una salida en minijubilación no es necesariamente la señal de un sufrimiento en el trabajo. Se puede perfectamente necesitar descansar regularmente y sentirse bien en el trabajo.