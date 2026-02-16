Cuando lo escuché por primera vez como expatriado y líder global, me pareció liberador. Me pareció liberador pensar menos en lo que estaba haciendo y en cambio confiar en mis buenas intenciones. Me pareció liberador no preocuparme por cómo me percibían en un nuevo país donde trabajaba o durante viajes de negocios. Sin embargo, a lo largo de los años de mi liderazgo corporativo y con decenas de expatriados a los que he asesorado, he visto que "ser tú mismo" sin prestar atención al contexto cultural a menudo sale mal. No hay nada malo en ser tú mismo. Es solo que el comportamiento se interpreta de manera diferente en cada cultura, y esto tiene consecuencias profesionales reales.

Más allá de la buena intención

En una ocasión, estuve asesorando a un expatriado que era un líder senior de Alemania. En su país, era conocido por ser directo, claro y orientado a objetivos. Precisamente esos rasgos habían generado resultados medibles su país, y por eso fue ascendido. En su nueva asignación en Singapur, se comportó exactamente de la misma manera porque creía que la autenticidad tendría un alto impacto y lo llevaría al éxito.

Durante algunas semanas, todo parecía ir bien. Las reuniones eran productivas y el equipo respetaba su experiencia. Pero entonces algo sutil comenzó a cambiar: las partes interesadas dejaron de ofrecer opiniones voluntariamente, las discusiones se volvieron educadas pero superficiales, el silencio aumentó durante las reuniones y, en consecuencia, los plazos se incumplieron sin una razón clara. Cuando pidió comentarios, escuchó cosas como "Necesitamos mayor alineación" o "¿Podemos retomar la última discusión?", pero nunca el verdadero problema subyacente: su franqueza se interpretaba como impaciencia y desdén, no como confianza. Además, no estaba considerando que Singapur es una cultura de alto contexto, donde el silencio tiene un significado y uno también debe interpretar lo que no se dice.

Lo que funcionaba en casa no viajó bien al extranjero. No porque careciera de competencias, sino porque en su país de origen se percibía de forma distinta en un entorno cultural distinto.

Intenciones vs interpretaciones

Muchos expatriados asumen que las buenas intenciones se traducirán naturalmente en un alto impacto en todo el mundo. Pero ahí es donde ocurre la desconexión. En entornos interculturales, no es tu buena intención lo que más importa. Es cómo se interpreta tu comportamiento.

Según investigaciones publicadas en Harvard Business Review, muchos expatriados no alcanzan sus objetivos no por fallos técnicos, sino porque los profesionales luchan con desafíos de interpretación relacional y cultural. Este punto ciego provoca que hasta el 20% de los expatriados regresen a casa después de menos de un año, y para el 30%, disminuye drásticamente su rendimiento.

Y te aseguro que esto no es solo teoría. Lo he visto repetidamente.

Una situación que he visto repetirse demasiadas veces

Otra cliente expatriada del Reino Unido con la que trabajé se trasladó a Medio Oriente como Directora de marketing. En su país, construyó confianza desafiando a los equipos a confrontar problemas abiertamente. Este método aportó claridad y alineación a su contexto anterior, que era competitivo e individualista.

En su nuevo entorno, utilizó el mismo enfoque. Al principio, funcionó. La gente apreciaba su energía y autoconfianza. Pero en pocos meses, notó menos invitaciones a discusiones estratégicas. Cuando preguntó a sus homólogos locales, recibió respuestas poco claras: "Valoramos tus ideas, solo necesitamos explorar algunas perspectivas antes de decidir".

Cuando lo analizamos juntos, quedó claro: lo que ella consideraba una pregunta sincera se interpretaba como una confrontación e incluso como una falta de respeto. Su intención no había cambiado. Pero el contexto cultural era ahora colectivista y también mucho más cooperativo que en su país. Así, sin ajustar su forma de presentarse, su impacto profesional disminuyó silenciosamente.

Leer también. Más de 200 oficios prohibidos a los expatriados en Omán

Ajustarse con autenticidad

Ajustarse no significa fingir ser otra persona. No se trata de perder tu autenticidad. Se trata de entender que el impacto correcto no está garantizado solo por la buena intención. Se trata de aceptar el hecho de que solo ser tú mismo no es la solución, y que se necesitan autoconciencia y atención en este aspecto. En entornos internacionales, dos profesionales con experiencia idéntica pueden lograr resultados muy diferentes dependiendo de cómo se adapten a las diferentes culturas.

La mayoría de los consejos tradicionales, como "sé tú mismo", asumen que el entorno se adaptará a ti. En realidad, los entornos rara vez lo hacen. Por lo tanto, los expatriados y líderes globales deben asumir la responsabilidad de aprender inteligencia cultural y desarrollarse con el conocimiento necesario. Y para aquellos que sienten curiosidad, esto no es un rasgo de personalidad; es una habilidad que puede desarrollarse con el enfoque y el esfuerzo adecuados. Puedes aprender esta habilidad y recuperar tu impacto como expatriado con algunos pasos iniciales.

Cómo recuperar tu impacto en el extranjero

Si quieres que tu impacto crezca, no disminuya, considera este simple cambio de mentalidad:

Observa antes de reaccionar: Observa cómo las personas señalan acuerdo, duda o consenso. ¿Qué tipo de señales se utilizan en este contexto cultural que puedes interiorizar para futuras comunicaciones?

Ajusta mientras te comunicas: Un ligero cambio en la formulación, el tono o el momento puede marcar una diferencia significativa en cómo se recibe tu mensaje. ¿Cómo puedes comunicar la misma opinión de una manera más impactante, considerando el contexto cultural?

Reflexiona sobre el impacto: Después de las interacciones, reflexiona sobre el impacto que creaste de manera objetiva. ¿Qué salió bien y qué puede mejorar la próxima vez?

Por ejemplo, en lugar de compartir comentarios durante una reunión, intenta comprender se suele dar el feedback en ese entorno cultural. ¿Se comparte en privado, en un grupo pequeño o públicamente? Sé curioso y abierto a aprender las reglas del juego en ese contexto cultural. Estos no son cambios dramáticos de personalidad. Son movimientos que aumentan significativamente tu conciencia para que puedas ajustarte mientras permaneces auténtico.

Reflexiones finales

Vivir en el extranjero pone a prueba tus competencias profesionales hasta cierto punto, sin duda. Lo que realmente desafía es cómo te comunicas, conectas, lideras e influyes. Lo que se sentía natural y auténtico en tu país de origen puede resultar confuso en el extranjero, no porque estés equivocado o seas inapropiado en ningún sentido, sino simplemente porque el contexto cultural que te rodea ha cambiado.

No tienes que abandonar quién eres. Pero sí tienes que aprender a hacer que las personas interpreten tu comportamiento como lo pretendes, y ese es el núcleo del impacto efectivo.

El éxito en el extranjero no se trata de ser más tú mismo, sino de ajustarte con autenticidad a medida que cambia el contexto cultural.