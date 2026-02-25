Presentado a finales de enero, el proyecto de reforma pretende actuar en dos frentes: fomentar la inmigración legal y endurecer la lucha contra la inmigración ilegal. En este último punto, el proyecto de ley suprime el derecho al permiso de residencia para los menores extranjeros escolarizados en Grecia: anteriormente, estos niños podían obtener un permiso de residencia tras alcanzar la mayoría de edad.

Esta reforma pretende también dar respuesta a la escasez de mano de obra, especialmente en los sectores del turismo, la construcción y la agricultura. Se basa en acuerdos bilaterales firmados con los países afectados (India, Bangladés, Pakistán…) para facilitar la obtención y renovación de permisos de trabajo. Las empresas de los sectores que operan en infraestructuras públicas se beneficiarán de un proceso acelerado y de facilidades para contratar trabajadores extranjeros.

Este nuevo proyecto se inscribe, por tanto, en la misma línea de los miles de visados de trabajo expedidos en los últimos años. Sin embargo, las empresas consideran que la medida es insuficiente. Según ellas, los más de 80 000 visados de 2025 no cubrían ni la mitad de las necesidades reales de mano de obra.