Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

300 000 empleos sin cubrir: Grecia acelera la contratación de trabajadores extranjeros

Últimas noticas
vista de Atenas
wirestock / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaqel 25 Febrero 2026

En 2025, Grecia expide más de 80 000 visados para trabajadores no europeos. Se contabilizan entonces cerca de 300 000 empleos sin cubrir. En febrero de 2026, el Parlamento griego se dispone a acoger a «decenas de miles» de trabajadores expatriados del sur y sudeste asiático. El objetivo es el mismo que en 2025: luchar contra la escasez de mano de obra.

Presentado a finales de enero, el proyecto de reforma pretende actuar en dos frentes: fomentar la inmigración legal y endurecer la lucha contra la inmigración ilegal. En este último punto, el proyecto de ley suprime el derecho al permiso de residencia para los menores extranjeros escolarizados en Grecia: anteriormente, estos niños podían obtener un permiso de residencia tras alcanzar la mayoría de edad.

Esta reforma pretende también dar respuesta a la escasez de mano de obra, especialmente en los sectores del turismo, la construcción y la agricultura. Se basa en acuerdos bilaterales firmados con los países afectados (India, Bangladés, Pakistán…) para facilitar la obtención y renovación de permisos de trabajo. Las empresas de los sectores que operan en infraestructuras públicas se beneficiarán de un proceso acelerado y de facilidades para contratar trabajadores extranjeros.

Este nuevo proyecto se inscribe, por tanto, en la misma línea de los miles de visados de trabajo expedidos en los últimos años. Sin embargo, las empresas consideran que la medida es insuficiente. Según ellas, los más de 80 000 visados de 2025 no cubrían ni la mitad de las necesidades reales de mano de obra.

Fuentes:

Trabajar
Grecia
Sobre

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Más artículos

Haz tu mudanza más fácil con nuestros Guías del expatriado

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.