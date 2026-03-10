¿Los empleos de IA lideran las contrataciones?

No es ninguna sorpresa: los empleos relacionados con la inteligencia artificial (IA) están en pleno auge (ingeniero de IA, director de IA, experto en IA, investigador en machine learning…). Lo mismo ocurre con los perfiles del sector digital (desarrollador de software, ingeniero, data scientist, analista de datos…). En el amplio universo de la inteligencia artificial, han surgido numerosas nuevas profesiones en los últimos años, y siguen apareciendo más. Lo que antes se hacía sin IA hoy se hace con ella, de ahí que encontremos los mismos perfiles clasificados tanto en la rama digital como en la rama de IA.

Cabe recordar también que la inteligencia artificial está presente ya en sectores muy alejados de la tecnología: comercio, marketing, telecomunicaciones, etc. En estos ámbitos, los candidatos con experiencia en inteligencia artificial despiertan un interés especial entre los reclutadores.

Construcción y sanidad: sectores con alta demanda de empleo

El sector de la construcción sigue contratando en España. La escasez de mano de obra se mantiene, y el país acusa la falta de trabajadores cualificados. Los perfiles más buscados son los de albañil, fontanero, soldador y electricista.

La escasez también continúa afectando al sector sanitario. En España se contabilizaban cerca de 14 titulados en medicina por cada 100 000 habitantes en 2023 (dato de la OCDE). El envejecimiento del personal sanitario (un 33 % supera los 55 años en 2023, según datos publicados por la OCDE en 2025) y el envejecimiento general de la población obligan a incorporar nuevos profesionales. Junto a estas profesiones con escasez crónica de personal, otras áreas de la salud también están en proceso de contratación, como la ingeniería médica. Los puestos de ingeniero biomédico y auxiliar médico se encuentran entre las profesiones con mayor demanda de empleo en 2026.