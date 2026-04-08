Errores habituales que acaban afectando a la rentabilidad

Tienes la idea del siglo, o al menos la que te garantizará el éxito y unos rendimientos sólidos en el extranjero. Sin embargo, por muy brillante que sea tu proyecto, una buena preparación es imprescindible, para no saltarte etapas fundamentales: cultura, costes financieros, legislación local… A continuación, repasamos algunos de los errores más habituales que conviene evitar para montar tu empresa en las mejores condiciones posibles.

Subestimar las diferencias culturales

Contactar con proveedores y socios locales, conseguir un préstamo, negociar un contrato… Se dice que el mundo de los negocios tiene su propio argot, y es cierto. Pero eso no lo convierte en un lenguaje universal, capaz de ignorar las particularidades culturales de cada país. Todo lo contrario: montar una empresa en el extranjero implica conocer bien la cultura del país de acogida para integrarte con naturalidad.

En la práctica, la falta de formación intercultural es una de las principales causas del fracaso empresarial en el exterior. Y es que el desconocimiento de la cultura local acaba arrastrando al resto de los pilares del negocio: la negociación de contratos, las alianzas, la gestión financiera, la distribución del producto o servicio, etc. Aunque recurras a un intermediario para ayudarte a establecerte, no renuncies a la formación intercultural. No te quedes en la superficie: adopta una actitud abierta y dispuesta a comprender de verdad la cultura local.

Montar una empresa en el extranjero de manera impulsiva

«Lo dejaron todo para lanzar su negocio en el otro extremo del mundo». Internet está lleno de este tipo de historias de éxito: empezando desde cero, tal emprendedor o emprendedora logró construir su imperio en el extranjero. El negocio mueve ahora cantidades considerables y la rentabilidad es máxima. Este tipo de éxito es perfectamente posible, claro está, pero no debe hacernos perder de vista las realidades que exige cualquier implantación empresarial en el exterior: estudio de mercado, conocimiento de la cultura local, una tesorería saneada para arrancar con buen pie, etc. Lanzarse de cabeza con la esperanza de maximizar los rendimientos en tiempo récord es una de las mejores recetas para el fracaso.

Obsesionarse con la rentabilidad inmediata

Quemar etapas para obtener cuanto antes un retorno de la inversión y empezar a ver beneficios es otro camino directo al fracaso a corto plazo. Maximizar la rentabilidad requiere poner en marcha una política bien definida, diseñada desde el momento mismo en que creas tu empresa en el extranjero. Ser rentable lleva tiempo, y ese tiempo se mide en años. Los emprendedores que van demasiado deprisa se queman las alas a los pocos meses, o directamente lo dejan porque consideran que los rendimientos son demasiado bajos. El proyecto se hunde, no porque fuera malo, sino porque no se supo gestionar.

El simple hecho de establecerse en el extranjero ya conlleva un riesgo. Antes de ganar dinero, es muy probable que pierdas, quizás bastante. ¿Es tu tesorería lo suficientemente sólida como para absorber esas pérdidas hasta que empieces a generar rendimientos? ¿Contarás con el respaldo de los bancos locales? Para garantizar el éxito a largo plazo, márcate objetivos realistas, fácilmente medibles y progresivos. En la creación de una empresa, el objetivo final es tan importante como los medios empleados para alcanzarlo. De ahí la importancia de detenerse en cada etapa del plan financiero para asegurarse de su solidez.

A menudo se invierte mucho en comunicación, cuando en realidad se trata de la última etapa del proceso. El plan financiero, que engloba la contabilidad, las inversiones y las estrategias para alcanzar la rentabilidad, es la columna vertebral de tu empresa. Para que sea eficaz, no debe ser rígido ni inamovible, sino lo suficientemente flexible como para adaptarse a las particularidades del mercado extranjero.

Subestimar los costes de crear una empresa en el extranjero

Montar una empresa en el extranjero puede acarrear gastos adicionales, especialmente si trasladas una estructura ya existente a otro país. Pero incluso si partes de cero, no podrás evitar ciertos costes inherentes a la apertura de un negocio en el exterior. Por ejemplo: ¿vas a recurrir a un intermediario? ¿Quién se encargará de constituir tu figura jurídica? ¿De redactar los contratos? ¿De ponerte en contacto con los proveedores locales? ¿Necesitarás un traductor? ¿Unas instalaciones fijas? ¿Un almacén? ¿Vehículos? ¿Tu actividad está sujeta a los vaivenes climáticos? ¿Necesitarás seguros específicos, además de los básicos?

A todo esto hay que sumar los costes asociados a la fiscalidad del país, la logística, el marketing, la comunicación… sin olvidar, claro está, los sueldos de los empleados. Unos costes mal previstos pesarán sobre tu rentabilidad. No seas demasiado optimista: contempla el peor de los escenarios posibles y comprueba si tu tesorería puede hacerle frente.

Ignorar o subestimar el peso de la normativa local

Una lectura deficiente de la legislación local puede, en el mejor de los casos, mermar tu rentabilidad, por ejemplo, si no puedes producir tanto como quisieras, y, en el peor, impedir directamente que abras tu negocio. En materia de negocios en el extranjero, no puedes hacer lo que te plazca. El incumplimiento de las normas del país de acogida puede acarrear graves consecuencias legales. Para evitar cualquier contratiempo, recurre a especialistas locales en fiscalidad, comercio internacional y derecho. Pero eso no debe impedirte informarte por tu cuenta; al contrario: debes comprender las normas fiscales, jurídicas y mercantiles del país en el que quieres instalarte. ¿Tu actividad requiere la obtención de certificados? ¿Figura entre las actividades reguladas? Anticípate a los posibles retrasos que conllevan las solicitudes de autorización (certificados y similares).

No invertir en la distribución ni en el servicio posventa

Tienes la idea del siglo y estás convencido de que funcionará en el extranjero. Pero ¿has pensado en el «cómo»? ¿Cómo pasará tu idea de ser un concepto a convertirse en el producto o servicio terminado que llegue a manos del consumidor? Dicho de otro modo: ¿cómo piensas distribuir tu producto o servicio para que llegue a quien tiene que llegar? Y una vez distribuido, ¿cómo gestionarás las reclamaciones y devoluciones de los clientes?

La cuestión de la distribución es fundamental. La del servicio posventa, igual de importante. Sin embargo, los emprendedores que se instalan en el extranjero suelen invertir menos en el posventa que en otras áreas del negocio. Del mismo modo, la distribución no siempre se trabaja con una estrategia sólida, como si el hecho de vender fuera algo que se da por sentado. Y sin embargo, incluso un «simple producto» destinado a los lineales de un supermercado necesita una estrategia de distribución. Se trata, en concreto, de definir tus canales y redes de distribución: ¿quiénes serán tus socios? ¿Contarás con el apoyo del comercio local? ¿Apuestas por las grandes superficies? Sin una estrategia de distribución, tu «producto del siglo» tiene pocas posibilidades de destacar entre la competencia… y, por tanto, de reportarte ingresos.

Descuidar el servicio posventa también repercute en tu rentabilidad. Sin él, ¿a quién recurrirán tus clientes o los consumidores cuando tengan un problema o una duda? Si tu empresa necesita un servicio posventa, ponlo en marcha. De lo contrario, te ganarás la animadversión de tus clientes: mala imagen, mala publicidad… y caída de los rendimientos.

¿Cómo alinear tus inversiones con tus objetivos financieros a largo plazo?

Para ser rentable en el extranjero, tu empresa necesita objetivos financieros claros. Estos te permiten gestionar tu tesorería, tomar decisiones de inversión, solicitar financiación, mejorar tus rendimientos y hacer un seguimiento real de la evolución del negocio.

Inversiones y objetivos financieros

Las empresas pueden elegir entre tres grandes tipos de inversión:

Inversiones materiales: todos los bienes físicos de la empresa (maquinaria, herramientas, vehículos de empresa, instalaciones…)

Inversiones inmateriales: el dinero destinado a la producción de la empresa (obtención de licencias, certificados, patentes…)

Inversiones financieras: las participaciones y colocaciones realizadas por la empresa (acciones, bonos…)

La naturaleza de tus inversiones debe responder a tus objetivos financieros tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo: ¿conviene destinar recursos de la empresa a inversiones materiales? ¿Necesitas renovar la maquinaria para aumentar la producción? ¿Prefieres incrementar tu participación en otras sociedades con vistas a tener peso en sus órganos de dirección? Tener los objetivos bien definidos te permitirá tomar las mejores decisiones de inversión.

Ojo: no confundas los objetivos financieros a corto y a largo plazo. Los primeros abarcan desde unos meses hasta un año y se centran en las necesidades inmediatas; por ejemplo, alcanzar una determinada facturación en el próximo trimestre. Los objetivos a largo plazo, en cambio, de uno a cinco años, trazan una estrategia más amplia y pausada, concebida para consolidarse con el tiempo; por ejemplo, expandir tu presencia en un determinado mercado.

Asegurar los flujos financieros y mantener una tesorería sólida

Otro aspecto clave para alinear tus inversiones con los objetivos a largo plazo es contar con una buena protección financiera. Asegúrate de contar con una tesorería lo bastante robusta como para sostener tus inversiones. Invertir conlleva riesgos, e invertir en el extranjero puede implicar riesgos aún mayores, ya que deberás tener en cuenta, entre otras cosas, las fluctuaciones de los tipos de cambio. ¿En qué divisa vas a gestionar tu empresa? ¿En cuál realizarás tus inversiones? ¿Invertirás en empresas extranjeras o locales?

Una tesorería sólida te permitirá capear los vaivenes del mercado. Invierte en seguros de crédito y garantías bancarias: te protegerán, por ejemplo, frente a los impagos y los retrasos en los cobros. Si tu empresa opera con varias divisas, no dudes en recurrir a un especialista en finanzas internacionales. En cualquier caso, mantente alerta: una mala gestión de la tesorería puede poner en serio peligro la estabilidad de tu empresa.

Para evitar sorpresas financieras desagradables, elabora un presupuesto realista que tenga en cuenta ciertos costes ocultos que se pasan fácilmente por alto (los honorarios de un traductor, por ejemplo). Infórmate también sobre las ayudas a las que podrías tener derecho: los principales destinos de expatriación suelen ofrecer incentivos para atraer a emprendedores.

Crear una empresa en el extranjero: cómo definir un enfoque coherente sin dejarse llevar por las tendencias

Si hay una tendencia que sigue seduciendo en 2026, es la de la creación empresarial bajo el lema «inversión mínima, rentabilidad (esperada) máxima». Ya conocíamos la creación de sitios web gracias a la inteligencia artificial. Ahora, las IA son capaces de elaborar un plan de negocio e incluso de crear una empresa llave en mano. O eso es, al menos, lo que prometen. El planteamiento atrae a muchos emprendedores, que ven en él, ante todo, una fuente importante de ahorro. La IA busca las mejores ideas, selecciona la más prometedora, elabora el plan de negocio, define la estructura jurídica, diseña la comunicación… sin necesidad de contratar expertos locales. Todo se resuelve en unos pocos clics, casi sin coste alguno.



Esta tendencia tiene todas las papeletas para seguir ganando fuerza este año y en los próximos. ¿Hay motivos para alegrarse? No, advierten algunos, que alertan contra la proliferación de empresas creadas «a golpe de clic». Recuerdan que la IA no está exenta de errores… y que un error puede ser fatal cuando se quiere establecer un negocio en el extranjero. Además, temen que esta delegación total en la IA genere una deriva peligrosa: que la IA «lleve» el negocio sin que el emprendedor intervenga apenas, limitándose a recoger los rendimientos.



En lugar de dejarse arrastrar por cada nueva tendencia, es preferible utilizar las herramientas adecuadas en el momento oportuno, implicándose en todas las fases de la creación de la empresa. La IA es un medio, no un fin, y no sustituye al trabajo de los profesionales: asesores fiscales, desarrolladores web, agencias de comunicación, etc. Solo estudiando el mercado por uno mismo, por ejemplo, se llega a comprender la estrategia que hay que seguir para establecerse y diferenciarse de la competencia.