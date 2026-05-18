Candidatura espontánea: ¿en qué países tienes más posibilidades de que te contraten?

Antes de ponerte a enviar cold emails a diestro y siniestro por todo el mundo, conviene tener un plan de acción. Al igual que las respuestas a ofertas de empleo, las candidaturas espontáneas persiguen un objetivo concreto. No se trata de mandar un correo por el simple hecho de darte a conocer en el extranjero, sino de asegurarte, ante todo, de que esta práctica está bien vista en el país al que quieres expatriarte.

Buenas noticias para quienes están pensando en dar el salto al extranjero: es muy poco probable que encuentres un país que prohíba formalmente las candidaturas espontáneas. De hecho, puede convertirse en una baza muy valiosa, ya que te permite presentarte sin competencia directa (al no estar respondiendo a una oferta publicada). En este punto, hay dos aspectos clave que debes tener en cuenta:

Tu correo no debe acabar en la carpeta de spam del destinatario.

Tu correo debe respetar la estructura de CV y carta de presentación propia del país al que te diriges.

¿Llegará tu candidatura espontánea a su destinatario?

Con la proliferación de estafas en internet, los filtros antispam tienen trabajo asegurado para rato. Tú, lejos de preparar ningún engaño, lo que quieres es captar la atención de quien te puede contratar. Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón y Singapur son algunos de los países donde los cold emails tienen bastantes posibilidades de llegar a su destino, siempre que cumplan la normativa local.

Para maximizar tus posibilidades, asegúrate de que tu correo no parezca spam. A diferencia de este, debe estar personalizado. Para pasar los filtros antispam, ten en cuenta lo siguiente:

Utiliza una dirección de correo electrónico que identifique a una persona real (nombre y apellidos).

Evita el uso excesivo de mayúsculas y signos de exclamación, propios del lenguaje comercial agresivo.

Redacta un asunto claro, sobrio y relevante.

Evita incluir múltiples imágenes, enlaces clicables o archivos adjuntos de gran tamaño (algo que tampoco harías al responder a una oferta de empleo).

Huye del vocabulario asociado al spam: hay palabras que los filtros marcan directamente como correo no deseado.

Prueba tu correo con herramientas online (como Mail Tester) para verificar que pasará los filtros del país elegido.

Candidatura espontánea en el extranjero: ¿a quién enviársela?

Más que preguntarte «¿a qué país puedo enviar mi candidatura espontánea?», la pregunta que debes hacerte es: «¿a quién enviarla?». Aquí tienes varias opciones:

Buscar la dirección de correo de un responsable en la web de la empresa.

Hacer la misma búsqueda en redes sociales profesionales.

Recurrir a tus contactos personales.

Aprovechar la red interna de tu empresa actual.

Llamar directamente a la empresa y hacer tus averiguaciones.

Participar en redes profesionales internacionales (clubes de negocios, por ejemplo).

Las cinco primeras opciones son las más accesibles: son gratuitas (solo necesitas conexión a internet) y están al alcance de cualquiera. La dificultad está en dar con un contacto realmente útil, de ahí la importancia de construir y mantener tu red profesional. Si tienes trabajo y quieres desarrollar tu carrera en una filial en el extranjero, empieza por identificar buenos contactos dentro de tu propia empresa. Seguramente te resultará mucho más sencillo conseguir los nombres y datos de contacto de los responsables que trabajan fuera.

Por supuesto, siempre puedes enviar tu candidatura a la dirección genérica de contacto de la empresa, pero no tendrás ninguna garantía de que llegue a manos de alguien con poder de decisión. Para mejorar tus posibilidades, tómate el tiempo de elegir bien a tu destinatario.

¿Y qué hay de la candidatura espontánea en papel?

¿Quieres diferenciarte? En la era del «todo por correo electrónico», prueba a apostar por el papel. Es la mejor manera de sortear los filtros antispam y los filtros de inteligencia artificial. Eso sí, debes tener la certeza de contar con el nombre completo y la dirección exacta de la persona a la que te diriges. No envíes una carta a la empresa sin indicar el nombre preciso del destinatario. Si optas por el formato en papel, imprimirás tu CV (salvo indicación contraria, como ocurre con el CV japonés, que se rellena a mano) y redactarás tu carta de presentación también a mano.

Candidatura espontánea y cultura del país de destino

Podría parecer que, al tratarse de una candidatura espontánea, cada uno puede hacer lo que le plazca. Sin embargo, aunque el gesto sea espontáneo (no estás respondiendo a una oferta, sino ofreciendo tus servicios por iniciativa propia), tanto el fondo como la forma de tu candidatura deben ajustarse a las normas del país al que quieres ir.

No existe un modelo único de CV internacional, sino currículums y cartas de presentación adaptados a cada país al que te diriges (y, más concretamente, a cada empresa).

El CV francés, por ejemplo, suele tener una sola página (salvo que cuentes con una larga trayectoria profesional) e incluye nombre, apellidos y edad, con o sin foto. En cambio, en el CV británico no aparecen estos datos personales, precisamente para evitar posibles discriminaciones, y la foto está totalmente descartada. Lo mismo ocurre con el CV estadounidense: ni foto ni información personal. En el extremo opuesto, en el CV japonés la foto es obligatoria y el documento adopta el formato de un formulario que se rellena, por lo general, en dos páginas. El CV alemán también suele ocupar dos páginas: es sobrio, detallado y bastante exhaustivo.

Las mismas precauciones deben tomarse a la hora de redactar la carta de presentación, ya sea en el cuerpo del correo o como archivo adjunto (en este caso, la versión adjunta suele ser más extensa). Evita las traducciones literales o automáticas y asegúrate de respetar el uso lingüístico propio del país al que te diriges. Aunque ya manejes el idioma del país en cuestión, comprueba que el significado de las palabras que usas coincide con el habitual allí: existen, por ejemplo, diversas variedades del inglés y del francés, y el sentido de ciertos términos puede variar de un país a otro.

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Carrera internacional: ¿merece la pena apostar por la candidatura espontánea?

Esta práctica tiene sus defensores y sus detractores. Quienes están en contra señalan principalmente la inversión de tiempo que supone. Preparar una candidatura espontánea lleva su tiempo, y eso se multiplica cuando se trata de buscar trabajo en el extranjero, donde hay que tener muy en cuenta las diferencias culturales. Según este argumento, la candidatura espontánea exigiría un gran esfuerzo para obtener resultados escasos. Quienes la defienden, en cambio, recuerdan que no es lanzar un mensaje en una botella al mar. Señalan que una gran parte de las ofertas de empleo a nivel internacional nunca llegan a publicarse. La candidatura espontánea permite precisamente acceder a puestos que jamás encontrarías esperando a que aparezcan en las bolsas de trabajo. Además, se dirige a una empresa concreta para un puesto concreto: en lugar de esperar a que la empresa publique una vacante, eres tú quien toma la iniciativa y demuestra su interés.

Atreverse con una candidatura espontánea es, en sí mismo, una forma de demostrar motivación, interés genuino y competencia profesional. Ya es una manera de presentar tus cualidades ante la empresa. Por otro lado, el objetivo de un cold email no es conseguir el puesto de inmediato (no sabes si la empresa está realmente en condiciones de contratarte), sino establecer un primer contacto con alguien que pueda apoyarte y abrirte la puerta a una entrevista. Eso sí, aquí no hay ninguna guía ni oferta de empleo en la que apoyarse, de ahí que sea fundamental presentarla con cuidado y esmero. Una candidatura espontánea bien trabajada puede que no te lleve directamente a un empleo en el extranjero a la primera, pero sí puede granjearte un contacto valioso dentro de la empresa en la que quieres trabajar. Y eso, a la larga, puede ser justo lo que necesitas para que te llamen y, por fin, hacer realidad tu proyecto de trabajar fuera.