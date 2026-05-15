Trabajar en el extranjero: cuando llegan las vacaciones

Esta podría ser una razón más (aunque no la única) para plantearse trabajar en Europa. El Viejo Continente tiene fama de ser generoso con los días de vacaciones pagadas. Estonia lidera el ranking con 28 días al año. Luxemburgo (26 días), Austria, Dinamarca, Suecia y Francia le siguen de cerca (25 días). A su vez, Finlandia, Alemania y Malta no se quedan muy atrás. El resto de países europeos oscila entre 20 y 22 días de vacaciones anuales, sin contar los festivos.

Los expatriados que trabajan en la Unión Europea (UE) se benefician de un marco legal bastante favorable: en los países de la UE, todos los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 4 semanas de vacaciones pagadas al año. Este número de días no depende de la antigüedad, sino que se aplica por igual a todos los empleados.

La cultura vacacional: el peso de la ley

Este marco legal explica en gran medida la cultura vacacional de los países de la UE: las vacaciones forman parte integral de la vida laboral. Por lo general, se disfrutan en su totalidad, ya sea distribuyéndolas a lo largo del año o concentrándolas en un mismo período. En Francia, por ejemplo, las vacaciones de verano tienen un peso especial. No es raro que los empleados pidan dos o tres semanas en julio y agosto. Este período coincide además con una ralentización de la actividad en muchas empresas (salvo en sectores como el turismo y el ocio), lo que facilita aún más la toma de vacaciones.

Otros países del mundo también contemplan un mínimo de 4 semanas de vacaciones anuales en su legislación, como el Reino Unido (28 días). En el extremo opuesto, las vacaciones pagadas son mucho más escasas en Filipinas (5 días al año), México y Tailandia (6 días), Singapur (7 días), Canadá y Japón (10 días) e Israel (11 días). Los festivos pueden, no obstante, elevar el total de días libres hasta 30 en Japón, 21 en Israel, 19 en Canadá y Tailandia, aunque solo 13 en México. Filipinas y Singapur no cuentan con ese "extra" de días festivos.

Cuando la ley no regula las vacaciones

¿Qué ocurre cuando ninguna norma legal establece el derecho a vacaciones de los empleados? Es el caso de Estados Unidos. Según la legislación federal, las empresas no tienen ninguna obligación de conceder vacaciones a sus trabajadores, ni pagadas ni sin pagar. Todo se negocia entre empleador y empleado, y cada estado puede adoptar disposiciones propias al respecto.

En la práctica, son muchos los empleadores que sí conceden días de vacaciones. Los estudios sobre los beneficios del descanso se han multiplicado, y la creciente atención a la salud mental en el trabajo también juega a favor de las vacaciones pagadas. En Estados Unidos, el número de días varía según la empresa y la antigüedad del trabajador. Por lo general, las empresas conceden entre 10 y 15 días de vacaciones al año, con la posibilidad de ir sumando días a medida que aumenta la antigüedad. ¿Y las vacaciones ilimitadas? Son tendencia, sobre todo en el sector tecnológico. Desde que surgieron en los años 2000, la llamada "revolución de las vacaciones ilimitadas" no deja de dar que hablar. Pero estamos muy lejos de que se haya consolidado una verdadera cultura al respecto. En 2025, esta práctica afecta apenas al 7% de las empresas estadounidenses.

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La cultura vacacional en el extranjero: ¿qué pasa en la realidad?

Entre lo que dice la ley y lo que se hace en el día a día, a veces hay un mundo de diferencia. Y las vacaciones pagadas no son una excepción. Los expatriados pueden llevarse un verdadero choque cultural en el momento de disfrutarlas. ¿Deben tomárselas siquiera? Incluso cuando la ley o el contrato de trabajo se lo permite, muchos dudan. Una duda que tiene mucho que ver con el entorno: ¿qué hacen los compañeros? ¿Cuál es la cultura vacacional del país?

El caso de Estados Unidos

En Estados Unidos, no disfrutar de todas las vacaciones disponibles es algo habitual. La cultura del trabajo así lo impone. Hay que estar disponible en todo momento y demostrar que uno es un trabajador comprometido. La irrupción de la inteligencia artificial ha añadido una presión adicional: por miedo a ser reemplazados, cada vez más empleados renuncian a sus vacaciones. A finales de 2025, el portal de empleo Flexjobs publicó un estudio realizado entre 3 000 trabajadores estadounidenses. Un cuarto de ellos afirmó no haber cogido ni un día de vacaciones en 2024. El 42% se conformó con un único día libre, pese a tener derecho a 10. Y un 25% reconoció que su responsable los había disuadido de tomarse una semana completa.

Lejos de ser una solución ideal, las vacaciones ilimitadas parecen añadir aún más presión. Se calcula que los empleados que las disfrutan toman una media de 16 días de vacaciones al año, apenas por encima de la media estadounidense y muy lejos de los estándares europeos. Según los propios trabajadores, las vacaciones ilimitadas generan una responsabilidad adicional: nadie se atrevería a tomárselas realmente de forma ilimitada. Se piensa en los compañeros, en la empresa, en el propio puesto. Al final, casi nadie toca sus vacaciones, o lo hace en proporciones muy similares a quienes no tienen esa opción ilimitada. Para los analistas, las vacaciones ilimitadas son más bien un reclamo de cara a la contratación que una ventaja real.

El caso de Canadá

Aunque el marco federal establece 10 días de vacaciones al año, las normas sobre el empleo en Canadá y la práctica vacacional pueden variar considerablemente de una provincia a otra y de una empresa a otra. Cada territorio o provincia tiene libertad para legislar en esta materia. Así, la ley de la provincia de Alberta establece que los empleadores están obligados a conceder vacaciones anuales a la "mayoría" de sus trabajadores, en función de su antigüedad. El mismo principio rige en Nunavut, donde el cálculo de las vacaciones también se basa en la antigüedad. Por lo general, las provincias conceden dos semanas de vacaciones pagadas tras un año en la misma empresa, y tres semanas a partir de los cinco años de servicio. Saskatchewan es más generosa en el primer tramo (tres semanas tras el primer año), aunque se equipara al resto en el largo plazo (cuatro semanas tras diez años en la misma empresa).

Este sistema de vacaciones escalonadas según la antigüedad también figura en la normativa federal que regula las vacaciones de los trabajadores empleados en empresas sujetas a la regulación federal (banca, transporte aéreo, agricultura, correos, telecomunicaciones, función pública, etc.). Los convenios colectivos de empresa también pueden regular la toma de vacaciones. Una empresa tiene libertad para ofrecer más días de vacaciones pagadas de los que exige la ley provincial, y estos días extra pueden funcionar como un beneficio adicional cuya generosidad suele aumentar con el nivel del puesto. Cuanto más alta es la posición, más días de vacaciones se suelen tener. Algunas empresas utilizan precisamente este argumento para atraer talento local e internacional. Eso sí, conviene tener claro que el total de días sigue siendo razonable según los estándares canadienses y que no hay que esperar alcanzar los niveles europeos.

Trabajar en el extranjero: ¿hay que tomarse todas las vacaciones?

Esta es una pregunta que pone en un aprieto a muchos expatriados, especialmente a quienes vienen de países con una legislación vacacional generosa. Pasar de 4 semanas de vacaciones pagadas a 6 días supone un sacrificio considerable. La otra dificultad reside en la propia decisión de tomarlas. La cultura laboral varía mucho de un país a otro, y disfrutar de todas las vacaciones no siempre está bien visto (aunque también depende mucho de la cultura interna de cada empresa). El círculo se cierra aún más cuando se observa que los países con menos días de vacaciones son precisamente aquellos donde la cultura del "siempre disponible" es más arraigada: siempre listo para trabajar, siempre dispuesto a recortar las vacaciones…

¿Cómo actuar entonces? En primer lugar, conviene recordar que la ley del país de destino (o la normativa provincial o los acuerdos de empresa) puede obligar al trabajador a disfrutar de sus vacaciones dentro del mismo año. A menudo existe un período de referencia establecido durante el cual deben tomarse. Si no se hace, se pierden. Las vacaciones no siempre son acumulables, así que vale la pena informarse bien antes de intentar "guardarlas" para más adelante.

¿Se pueden cobrar las vacaciones no disfrutadas?

La norma general es clara: las vacaciones deben disfrutarse dentro del período de referencia establecido por la ley o cualquier otro texto con valor reglamentario. Sin embargo, existen algunos supuestos en los que sí está previsto el pago de las vacaciones no disfrutadas.

Fin de contrato

El expatriado que finalice su contrato sin haber podido disfrutar de sus vacaciones recibirá, como parte de su liquidación, el pago correspondiente a los días no disfrutados.

Vacaciones no disfrutadas por causa del empleador

El trabajador que haya solicitado formalmente sus vacaciones pero nunca haya obtenido la aprobación del empleador puede reclamar el pago de los días no disfrutados (indemnización compensatoria por vacaciones no gozadas o vacation payout). La solicitud se tramita habitualmente a través del departamento de nóminas de la empresa y debe estar debidamente justificada. Corresponde al expatriado demostrar que la empresa le impidió disfrutar de sus vacaciones.

Cláusula en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo

Es posible que el empleador haya previsto el pago de los días de vacaciones no disfrutados, por ejemplo, cuando un pico de actividad impida al trabajador ausentarse. Esta indemnización compensatoria también puede estar contemplada en el convenio colectivo aplicable. En Estados Unidos, hay empresas que prevén el pago de las vacaciones no disfrutadas, aunque no se trata de una práctica generalizada en el país: todo depende de la empresa.

Aprender a desconectar de verdad

Otro consejo útil es observar y recopilar información del entorno. ¿Qué hacen los compañeros? ¿Se toman todas sus vacaciones? ¿Son de los que desconectan por completo durante las vacaciones o miran el correo "de vez en cuando"? Muchos países han aprobado leyes sobre el derecho a la desconexión, pero en la práctica, dejar realmente la oficina atrás sigue siendo difícil. Según un estudio de 2024 realizado por la empresa alemana Bilendi para la consultora de marketing Königsteiner, cerca del 50% de los trabajadores alemanes reconocían trabajar "un poco" durante las vacaciones, pese a que el 88% de ellos consideraba que ese esfuerzo extra no les reportaría ningún ascenso. Esta dificultad para desconectar es especialmente acusada entre los directivos y los puestos con mayores responsabilidades. En Estados Unidos, lo habitual es no perder de vista el correo electrónico ni en vacaciones. En Japón, menos del 20% de los trabajadores disfrutó de la totalidad de sus vacaciones pagadas en 2023.

Pero ¿qué riesgo real conlleva tomarse todos los días de vacaciones que corresponden por ley? En realidad, muy poco, salvo el temor a ser señalado, a convertirse en "el expatriado vago" que no duda en dejar tirados a sus compañeros para disfrutar de 10 días en la playa. ¿Y si tomarse las vacaciones se convirtiera en un acto de resistencia frente a cierta cultura del trabajo? Con el auge de los debates sobre el bienestar en el mercado laboral internacional, cada vez más jóvenes profesionales se atreven a ejercer sus derechos. Quizás estamos ante el inicio de una revolución tranquila.