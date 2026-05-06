La Generación Z y el empleo internacional: cuando el trabajo soñado no encaja con las necesidades económicas de los países

Los trabajos por vocación pueden darse, por supuesto, en cualquier sector. Sin embargo, se observa que una buena parte de los jóvenes de la Generación Z (nacidos a finales de los años 90) se decantan por «empleos de ensueño», «trabajos vocacionales» o simplemente por profesiones que se corresponden con sus intereses personales. En Francia, los oficios manuales viven un momento de auge. Según un estudio de LinkedIn, el 63 % de los jóvenes de entre 18 y 28 años prefiere el dinamismo de los trabajos de campo a la «posición estática» de los empleos de oficina.

Bajo la influencia de las redes sociales, ciertos empleos de ensueño traspasan fronteras: los jóvenes estadounidenses sueñan con ser influencers, streamers, trabajar en el mundo de la moda o el arte, o montar su propio «negocio rentable». Las profesiones de ingeniero, médico y docente también gozan de gran popularidad. En el Reino Unido, los jóvenes aspiran igualmente al arte, el deporte y la música, aunque algunos también se ven a sí mismos como profesores, personal sanitario, investigadores o banqueros.

Esto plantea una pregunta inevitable: ¿son sostenibles estos empleos? En un mercado laboral internacional cada vez más competitivo, ¿tienen futuro las profesiones relacionadas con el arte, el deporte, la música o la moda? No se trata de eliminar estas disciplinas, esenciales para el bienestar y con un papel real en la economía, sino de confrontar las decisiones de orientación de los jóvenes con las realidades del mercado económico internacional. Y es que la escasez de mano de obra persiste en sanidad, construcción, transporte y logística, y lo hace a escala mundial.

El caso de México

El Ministerio de Educación mexicano ha reformado el sistema de bachilleratos técnicos con 14 nuevas especialidades profesionales, diseñadas específicamente para «sincronizar» los conocimientos y competencias de los estudiantes con las necesidades inmediatas de la industria. Esta «sincronización» continúa en la educación superior, con inversiones destinadas a reforzar las capacidades de los universitarios en sectores con futuro y alto potencial: inteligencia artificial, aeronáutica, semiconductores, ciberseguridad...

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta creciente presencia de las empresas en las aulas. De acuerdo con la alianza con el sector privado, pero también con una educación libre de las imposiciones de la coyuntura económica. Los jóvenes deberían poder perseguir sus sueños y vivir sus pasiones sin verse condicionados por las necesidades del mercado.

Para quienes defienden este enfoque, una adaptación excesiva de los estudios a las necesidades inmediatas de las empresas podría «fabricar» jóvenes trabajadores poco preparados para afrontar los vaivenes del mercado económico internacional. Además, no todos los jóvenes de la Gen Z aspiran a ser influencers, artistas o deportistas. Para los más pragmáticos, eso es razón suficiente para no penalizar a quienes se orientan hacia profesiones percibidas como «poco sostenibles» o de difícil acceso. Estos analistas reconocen, no obstante, que es necesario reformar el sistema educativo para atraer a los jóvenes hacia los sectores que ofrecen empleo y contribuyen al avance de la economía.

El caso de Letonia: ¿empleo poco sostenible o profesión «útil» para la economía?

Un fenómeno similar se observa en Letonia, donde la inclinación de los jóvenes por empleos calificados de «poco sostenibles» genera preocupación hasta en las más altas esferas del Estado. El Foro Económico Mundial le dedica incluso un estudio publicado en febrero de 2026, que no cuestiona los beneficios del arte y el deporte, pero sí plantea esta pregunta: ¿cómo sostener el crecimiento de un país cuando las decisiones profesionales de sus jóvenes no se alinean con las demandas de la economía?

El informe constata que los menores de 30 años se sienten atraídos principalmente por las artes, la música, el diseño y las industrias creativas (19 %), el emprendimiento (19 %) y el deporte (14 %). Es cierto que el sector sanitario sigue encabezando los intereses (21 %), pero por escaso margen. Más preocupante aún es que los sectores económicos con mayor demanda de mano de obra, tanto hoy como en el futuro (con excepción de la sanidad), no logran atraer a la Gen Z. Solo el 7 % de los menores de 30 años se orienta hacia el transporte y la logística, el 3 % hacia la producción textil y la manufactura, y otro 3 % hacia la energía (cifras de 2025).

Para los autores del estudio, esta brecha entre las elecciones de los jóvenes y las realidades del mercado se debe en gran medida a una orientación profesional inadecuada. Los jóvenes siguen confiando principalmente en los consejos de sus padres y amigos a la hora de planificar su carrera. La solución pasaría, al contrario, por involucrar a orientadores especializados y a empresas capaces de despertar el interés de los jóvenes por sectores poco visibles a primera vista o con mala imagen.

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Expatriación y empleo en la Gen Z: entre sueños y pesimismo

¿Son los jóvenes trabajadores más pesimistas? Todo apunta a que sí. Los estudios indican que son más numerosos que las generaciones anteriores, especialmente los baby boomers, en percibir una brecha entre el trabajo que soñaron y el que realmente desempeñan. También son más propensos a arrepentirse de su elección profesional.



¿Cómo conciliar sueños, valores y realidad del mercado laboral? El número de ofertas de empleo dirigidas a jóvenes sin experiencia habría caído al menos un 29 %, especialmente en el sector tecnológico (-35 %) y en las finanzas (-24 %), dos ámbitos que, paradójicamente, tienen fama de ser grandes empleadores de jóvenes trabajadores a escala internacional. Randstad atribuye este descenso a la automatización de ciertas tareas por parte de la inteligencia artificial, sin dejar de señalar la influencia de otros avances digitales. En sentido contrario, el sector sanitario ha publicado más ofertas de empleo para perfiles sin experiencia (+13 %). En este ámbito no hay automatización masiva de tareas, sino todo lo contrario: una escasez crónica de mano de obra en numerosos países del mundo que hace imprescindible la incorporación de jóvenes trabajadores.



¿Significa esto que todos los jóvenes deberían trabajar en inteligencia artificial? En absoluto. Si bien los Estados invierten masivamente en IA, sería un error precipitar a todos los jóvenes hacia un mismo tipo de formación. Quedan sectores con escasez crónica de personal y una IA que está revolucionando el mercado económico internacional. ¿Cómo compaginar entonces la elección de estudios, el empleo y una carrera en el extranjero en este contexto?

¿Cómo pueden los jóvenes conciliar la elección de estudios y el empleo?

Un estudio europeo publicado en febrero de 2026 (que recoge datos de 2024) aporta una nota optimista: el 56,4 % de los jóvenes de entre 15 y 34 años que trabajan en la Unión Europea (UE) considera que su campo de estudios se corresponde bien con su ámbito laboral. Un dato importante: este alto índice de satisfacción aumenta con el nivel de formación. Se sitúa en el 46,1 % entre los jóvenes con un nivel de estudios medio, y asciende al 68,1 % entre quienes cuentan con un nivel de formación superior. Unos datos extrapolables a otros países, donde un alto nivel de estudios o titulaciones superiores abre las puertas a mejores ofertas de empleo; una orientación que también marcan las políticas de los principales países de inmigración.



Otra conclusión positiva: las mejores correspondencias entre estudios y trabajo se dan entre los jóvenes que trabajan en sanidad (80,6 %), tecnologías de la información y la comunicación (77 %) y educación (73,6 %). Sin embargo, el estudio también revela que los jóvenes titulados en artes y humanidades han tenido más dificultades para encontrar un empleo acorde con su formación (52,2 %). Los jóvenes trabajadores en periodismo, ciencias sociales y servicios han topado con obstáculos aún mayores (59 %).

Gen Z, cultura del trabajo y expatriación

¿Y si la Gen Z estuviera redefiniendo la cultura del trabajo? Entre sueños y pesimismo, se percibe una voluntad de alejarse de la visión de las generaciones anteriores. Por un lado, los jóvenes trabajadores aspiran a hacer realidad sus sueños profesionales. Por otro, se orientan hacia empleos «de cabeza», profesiones «sostenibles» y no necesariamente «vocacionales». En este caso, es la difícil coyuntura económica la que empuja a los jóvenes a apostar por la seguridad. Una búsqueda de estabilidad que no les resta el deseo de encontrar el equilibrio entre vida personal y vida laboral, algo que se refleja especialmente en las aspiraciones de los jóvenes expatriados. Cada vez más se atreven con una carrera en el extranjero, una trayectoria en la que el bienestar importa tanto como el ascenso profesional. No dudan en dimitir cuando un empleo se aleja de sus valores o cuando las condiciones de trabajo no les permiten desarrollarse plenamente.



En Japón, por ejemplo, los jóvenes ya no tienen reparos en renunciar a su empleo para explorar distintos sectores profesionales. En 2025, el 98 % de ellos cuenta con trabajo al salir de sus estudios. Sin embargo, cerca del 40 % abandona su puesto en los tres primeros años tras su incorporación (según datos de los ministerios de Trabajo y Cultura). El desarrollo personal y la flexibilidad adquieren una importancia capital, algo que también se reconoce en otros países. El reto sigue siendo el mismo: encontrar el equilibrio entre las propias aspiraciones y la realidad del mercado laboral en el extranjero.