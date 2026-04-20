Conseguir el primer empleo: la batalla de los jóvenes titulados en el Reino Unido

«Titulado en paro». Según la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS), el 16,1 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años no logra encontrar trabajo. Una cifra tres veces superior a la media nacional (5,1 %). Las razones más señaladas son la interminable «crisis» internacional, la subida constante del salario mínimo (+6,7 % en 2025, +4,1 % en 2026) y el aumento de las cotizaciones patronales a la seguridad social, que pasaron del 13,5 % al 15 % en 2024, junto con una rebaja del umbral de cotización de 9 100 a 5 000 libras esterlinas (GBP) anuales.

El encarecimiento de los trámites de inmigración frena la contratación de jóvenes expatriados

La situación es especialmente complicada para los titulados extranjeros. Según reconocen algunas empresas abiertamente, hay quienes se niegan a contratarlos precisamente por no tener nacionalidad británica. El endurecimiento de las normas de inmigración, iniciado con el Brexit y continuado por los gobiernos de Sunak y Starmer, ha disparado los costes tanto para los candidatos como para los empleadores. Quienes aspiran a expatriarse en el Reino Unido deben abonar entre 769 y 1 751 GBP en concepto de tasas de visado, más 1.035 GBP de canon al Sistema Nacional de Salud (NHS), sin contar otros posibles gastos, como el coste de los estudios en el Reino Unido o la acreditación del nivel de inglés.

Este encarecimiento recorta las posibilidades de los talentos extranjeros, sobre todo cuando no encuentran ninguna empresa dispuesta a patrocinarlos. Una consecuencia buscada y asumida por las autoridades británicas, que pretenden precisamente dar prioridad a los candidatos nacionales y a los residentes extranjeros ya establecidos en el país (como los estudiantes). En la práctica, estos últimos sienten que «el Reino Unido no los quiere», o más bien perciben una brecha entre la política oficial (seguir atrayendo talento internacional), y la realidad del mercado. La situación es aún más precaria entre quienes no tienen titulación.

Cuando la IA se convierte en competidora de los jóvenes titulados

A esto se suma otro problema: la competencia cada vez más acuciante de la inteligencia artificial. El primer empleo suele implicar tareas básicas, como el análisis y el tratamiento de datos, la redacción de informes sencillos o la participación en estrategias de comunicación. Labores que consumen mucho tiempo y que ahora puede realizar la IA. Los jóvenes titulados, tanto británicos como extranjeros, lo confirman: es muy difícil competir con la inteligencia artificial en términos de rapidez. En su opinión, las empresas recurren cada vez más a herramientas de IA para este tipo de tareas.

El resultado es que los puestos reservados al «primer empleo» se están reduciendo. Los titulados con mayor cualificación se pelean por puestos por debajo de su nivel, cuando no se ven obligados a cambiar de rumbo profesional. Esto es todavía más acusado en el caso de los titulados extranjeros, que se topan con la dureza del mercado laboral nada más terminar sus estudios. Locales y extranjeros coinciden en un mismo punto: resulta casi imposible conseguir una primera experiencia profesional cuando hasta los puestos de «primer empleo» o nivel júnior exigen varios meses, o incluso años, de experiencia previa.

«Generación descartada»: la Generación Z frente a las dificultades del mercado laboral internacional

Para Alan Milburn, presidente de la comisión gubernamental encargada del informe sobre juventud y empleo, el aumento del desempleo juvenil amenaza con arrastrar a toda una «generación al descarte». ¿Puede extrapolarse este diagnóstico a otros países? ¿En qué lugares encuentra la Generación Z más obstáculos para conseguir su primer empleo?

La primera experiencia profesional, una quimera: el desconcierto de los jóvenes titulados en el mundo

Es una realidad compartida tanto por locales como por expatriados en el Reino Unido: conseguir el primer empleo se vuelve una tarea titánica cuando el empleador señala constantemente la falta de experiencia. Pero ¿cómo acumular experiencia si nadie te da esa primera oportunidad?

El desánimo cunde entre los jóvenes titulados del Reino Unido. Y la misma sensación de desconcierto afecta a los jóvenes graduados en China, Bélgica, Australia, Francia, Canadá… Se expresan en las redes sociales y presentan un panorama casi idéntico al de los británicos. «Es imposible conseguir trabajo sin experiencia, y es imposible ganar experiencia sin trabajo», resume un joven para describir el mercado laboral australiano. La IA no tarda en aparecer en el debate. Los jóvenes titulados lamentan el filtrado cada vez más estricto que realiza la inteligencia artificial en los procesos de selección: desde el cribado del CV hasta las entrevistas de trabajo. En Australia, el 9 % de los jóvenes está desempleado, más del doble de la media nacional, según datos del gobierno australiano.

En Bélgica también se observa un descenso «significativo» de la tasa de empleo entre los jóvenes de 18 a 24 años. Tienen titulación, la mayoría ha realizado prácticas… y aun así se dan de bruces contra el «muro» del mercado laboral. El sistema educativo está concebido precisamente para preparar de forma progresiva la incorporación al mundo profesional. Sin embargo, los economistas belgas subrayan que una mayor duración de los estudios no justifica una entrada tardía en el mercado de trabajo, y apuntan a un problema estructural de inserción laboral juvenil que afecta, ante todo, a la moral de los jóvenes que buscan empleo.

El caso de China

Entre la esperanza y la desilusión, los jóvenes titulados en Bélgica luchan por hacerse con su primer puesto. Una situación similar se vive en China, donde los recién graduados pierden la esperanza de encontrar trabajo. Según un estudio del diario económico HKEJ publicado en marzo de 2025, China contaría con 30 millones de titulados en paro. Las cifras exactas son difíciles de obtener, ya que las estadísticas oficiales no reflejarían la realidad. Se trata de datos «maquillados» para mantener la imagen de una China activa y preservar la reputación de sus universidades, unas instituciones que atraen a estudiantes extranjeros porque sus costes son muy inferiores a los de los centros estadounidenses, canadienses o australianos. Este año, más de 30 universidades chinas no cobran ninguna tasa de matrícula.

¿Qué salidas existen? Los jóvenes titulados no logran encontrar un puesto acorde con su formación y acaban aceptando empleos de subsistencia. Otros se retiran directamente del mercado laboral, convencidos de que no tienen cabida en él. En 2025, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años alcanzó el 18,9 %, más de tres veces la tasa nacional (5,3 %).

El caso de Francia

En Francia, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años se sitúa en el 19 %. Un estudio de la Asociación para el Empleo de Cuadros (Apec), publicado en noviembre de 2025, revela que los titulados con un Máster (Bac+5) tienen cada vez más dificultades para encontrar su primer empleo. Los graduados en lenguas, letras y artes están más penalizados que quienes cuentan con una titulación en sanidad, ciencias o tecnología. El 84 % de los jóvenes reconoce haber tenido dificultades para acceder a su primer puesto de trabajo, frente al 61 % en 2022. Para los expertos, esto es una señal inequívoca de que la coyuntura es desfavorable: las empresas son reacias a incorporar nuevos empleados y prefieren actuar con cautela.

Por su parte, los jóvenes titulados parecen debatirse entre la movilidad y la estabilidad: están dispuestos a marcharse en busca de mejores oportunidades, pero temen no encontrar un puesto a la altura de su formación. En la práctica, muchos ya están recurriendo a empleos de subsistencia. Al igual que en el Reino Unido, los titulados extranjeros son los más vulnerables. El endurecimiento de las normas migratorias ha complicado todavía más su situación.

¿Y si las raíces de estas dificultades de inserción fueran de naturaleza más internacional? Según los especialistas en inserción profesional, existe un claro frenazo en la contratación de jóvenes, un fenómeno observado especialmente en Europa del Este, Oriente Medio y Asia. La inestabilidad geopolítica actual hace tambalear las estrategias empresariales, sobre todo en materia de contratación. Hay, no obstante, un factor específicamente francés: la inestabilidad política desde junio de 2024, tras la disolución de la Asamblea Nacional, ha actuado como freno en la contratación. La aprobación de los presupuestos en febrero de 2026 abre la puerta a cierta calma, aunque sin convencer a todos. Algunos estudiantes extranjeros, por ejemplo, podrían perder su ayuda al alquiler.

¿Qué señal reciben los jóvenes expatriados y quienes se plantean serlo?

¿Hay que temer un retroceso de la expatriación en 2026? Más bien se observa un interés todavía muy vivo por los estudios en el extranjero y las carreras internacionales. Es cierto que el contexto geopolítico internacional invita a la prudencia. Y, paradójicamente, muchos jóvenes siguen dando el paso de expatriarse precisamente porque «hay que vivir los sueños ahora». Un razonamiento cada vez más extendido, especialmente desde el fin de la crisis sanitaria. A pesar de las reformas migratorias en los destinos favoritos de los expatriados, y a pesar de la crisis económica, los jóvenes quieren seguir aprovechando y creando oportunidades profesionales en 2026.