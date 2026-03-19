El Consejo Constitucional no ha dado la razón a quienes se oponían a la supresión de la APL, argumentando que la medida vulneraba la Constitución e instauraba una «preferencia nacional» de corte ultraconservador. En su resolución publicada el 19 de febrero, el Consejo avaló las disposiciones de la ley de presupuestos de 2026, que fue promulgada ese mismo día. La reforma establece una diferencia de fondo entre los estudiantes extranjeros europeos y los no europeos.

Supresión de la ayuda al alquiler: ¿a quién afecta?

Los estudiantes no europeos que no sean becarios quedarán excluidos de la ayuda al alquiler a partir del 1 de julio de 2026.

Los estudiantes no europeos que sí cuenten con una beca, en cambio, seguirán percibiendo la APL. Tampoco cambia nada para los estudiantes europeos o procedentes de un país del Espacio Económico Europeo (EEE): continuarán beneficiándose de esta ayuda.

¿Por qué se suprime esta ayuda?

Según el Gobierno, el objetivo es reducir el gasto público sin dejar desprotegidos a los estudiantes expatriados en situación más vulnerable, en particular a los becarios. El ejecutivo estima que la supresión de la APL afectaría únicamente al «3 % de los 3 millones de estudiantes en Francia» y permitiría lograr un ahorro considerable. Si bien el Consejo Constitucional ha validado el argumento del interés general, ha matizado el alcance real de ese ahorro e instado al Gobierno a precisar las condiciones de acceso a la APL para los becarios extracomunitarios.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Estudiantiles (FAGE) subraya que la precariedad afecta de forma especialmente intensa a los estudiantes extranjeros. Los que no tienen beca no se encuentran en una posición más holgada que el resto, sino que con frecuencia compaginan los estudios con el trabajo para poder subsistir. Para la FAGE, la supresión de la APL corre el riesgo de obligar a muchos de ellos a abandonar sus carreras y de agravar aún más su situación económica. Esta medida se suma a otras restricciones que ya pesan sobre los estudiantes extracomunitarios, como la subida de las tasas de matrícula. El Observatorio de la Vida Estudiantil recuerda que la APL era «una de las pocas ayudas económicas» a las que tenían derecho los estudiantes de fuera de la UE/EEE. Una prestación que, lejos de ser un complemento menor, puede llegar a representar hasta la mitad del presupuesto mensual de un estudiante.