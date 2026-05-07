Becas a corto plazo con financiación completa para estudiantes internacionales en Canadá

Canadá lleva décadas siendo uno de los destinos más acogedores para estudiar en el extranjero, y en 2026 no es la excepción: el país ha abierto las solicitudes para varios programas de becas con financiación completa dirigidos a estudiantes internacionales.

El programa se conoce como Study in Canada Scholarships de Global Affairs Canada. Su objetivo es fortalecer los vínculos académicos entre Canadá y otros países. Para lograrlo, el programa ofrece financiación a varias universidades canadienses para que puedan acoger a estudiantes internacionales de distintas partes del mundo. Es importante tener en cuenta que el programa está orientado a intercambios de corta duración: entre 4 y 6 meses.

Las becas cubren todos los gastos. Esto significa que, si el estudiante es seleccionado, recibirá financiación completa para la matrícula y los gastos de manutención. En muchos casos, la beca también incluye el vuelo de ida y vuelta, seguro médico y ayuda con las tasas del visado de estudiante. Algunos programas además proporcionan material académico, libros y otros artículos esenciales.

Los requisitos de elegibilidad pueden variar según el programa de becas al que se postule el estudiante. No obstante, los requisitos generales oficiales para los solicitantes son los siguientes:

Ser ciudadano de uno de los países incluidos en el programa: Asia: Bangladés, Nepal o Taiwán; Europa: Türkiye o Ucrania; Oriente Medio y Norte de África: Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos o Túnez; África Subsahariana: Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania o Uganda.

Ser estudiante a tiempo completo en una institución de educación superior en el propio país de origen.

Poder completar todas las actividades del proyecto de intercambio antes del 30 de septiembre de 2027.

Cabe destacar que los estudiantes que ya posean la ciudadanía canadiense o la residencia permanente, que estén en proceso de solicitarlas, o que ya cuenten con una beca o financiación de Global Affairs Canada (GAC), no pueden participar en el programa.

Un aspecto diferencial de este proceso es que son las propias instituciones las que nominan a los estudiantes. Por lo tanto, si cumples con los requisitos del programa, así es como puedes proceder:

En primer lugar, ponte en contacto con la oficina internacional de tu universidad y pregunta si participa en el programa de intercambio con Canadá.

Si eres elegible y tienes un buen expediente académico, puedes pedir a tu universidad que te nomine para el intercambio.

La universidad canadiense a la que hayas sido nominado evaluará tu solicitud teniendo en cuenta aspectos como el rendimiento académico y la calidad del plan de estudios propuesto.

La universidad canadiense clasificará entonces a los candidatos y realizará su selección. Posteriormente, deberá enviar los candidatos seleccionados a través del portal MyEduCanada.

Este programa está concebido para fomentar la movilidad entre universidades, por lo que no funciona como una solicitud de beca internacional al uso.

Beca Internacional Lester B. Pearson, una de las más competitivas de Canadá

Una de las becas de grado más prestigiosas y solicitadas de Canadá es la Beca Internacional Lester B. Pearson de la Universidad de Toronto.

A diferencia de las Study in Canada Scholarships descritas anteriormente, pensadas para estancias cortas, la Beca Internacional Lester B. Pearson cubre un grado universitario completo de cuatro años.

Se trata de un programa con financiación íntegra. Los estudiantes seleccionados recibirán: cobertura total de la matrícula durante los cuatro años, libros y demás material académico esencial, tasas universitarias adicionales y alojamiento completo en el campus.

Esta beca está dirigida a estudiantes internacionales con un rendimiento académico excepcional. Los candidatos deben ser nominados por su instituto de bachillerato, por lo que el proceso suele comenzar con la recomendación de un profesor o tutor.

Ahora bien, hay que tener en cuenta un dato importante: la Beca Internacional Lester B. Pearson es una de las más competitivas del mundo y cada año solo se seleccionan 37 estudiantes.

Programa de Becas Internacionales de la UBC para estudiantes con potencial de liderazgo, Canadá

Otra gran oportunidad para estudiantes internacionales es el Programa de Becas Internacionales de la Universidad de British Columbia (UBC). El programa engloba varias modalidades: el Premio Karen McKellin International Leader of Tomorrow, el Premio Donald A. Wehrung International Student, el Premio International Impact y el Premio Vantage One Excellence.

La financiación de todas estas modalidades está pensada para garantizar que el estudiante premiado pueda estudiar en la UBC independientemente de su situación económica. Sin embargo, el alcance exacto de lo que cubre cada beca puede variar. Por lo general, incluye la matrícula, los gastos de alojamiento y los costes de manutención.

Las becas de la UBC se conceden principalmente a estudiantes que destacan tanto en lo académico como en el liderazgo. Los solicitantes también deben justificar su necesidad de ayuda económica.

Beca Reach Oxford, extraordinariamente competitiva, Reino Unido

Hasta ahora, este artículo se ha centrado en Canadá. Pero las oportunidades de beca van mucho más allá. Los estudiantes que deseen estudiar en el Reino Unido seguramente habrán oído hablar de la Beca Reach Oxford.

Se trata de una beca de grado con financiación completa ofrecida por la Universidad de Oxford. El paquete incluye la matrícula íntegra, las tasas correspondientes, una ayuda mensual para gastos de manutención y un vuelo de ida y vuelta por año académico.

Al igual que las becas anteriores, la Beca Reach Oxford está orientada a estudiantes internacionales de alto rendimiento, especialmente aquellos procedentes de países en vías de desarrollo. El principal objetivo de la beca es brindar oportunidades a estudiantes brillantes que, de otro modo, no tendrían la posibilidad de estudiar en Oxford.

Los solicitantes deben cumplir varios requisitos:

Ser ciudadano de un país elegible para recibir ayuda oficial al desarrollo (AOD), lo que incluye a numerosos países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina.

Haber solicitado plaza y haber sido admitido en un programa de grado en Oxford, es decir, contar con una oferta de admisión en firme.

Demostrar un sólido rendimiento académico y cualidades de liderazgo.

Acreditar que no podría cursar un grado en Oxford sin ayuda económica y explicar por qué no puede cursar estudios equivalentes en una universidad de su país de origen.

Mostrar la intención de regresar a su país de origen una vez finalizados los estudios.

Conviene subrayar que la beca de Oxford es extraordinariamente competitiva: cada año se conceden muy pocas plazas en todo el mundo.

Beca Stipendium Hungaricum, el mayor programa con financiación completa de Hungría

Esta es una de las becas con financiación completa más importantes de Europa para estudiantes internacionales. Está patrocinada por el gobierno húngaro y ofrece más de 900 programas de estudio en cerca de 30 universidades, entre las que se encuentran algunas de las más importantes del país, como la Universidad Eötvös Loránd, la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, la Universidad de Debrecen, la Universidad de Pécs, la Universidad Corvinus de Budapest y otras.

Para los estudiantes seleccionados, la beca cubre la totalidad de la matrícula, proporciona una ayuda mensual para gastos de manutención, un complemento para el alojamiento y seguro médico.

La beca está abierta a estudiantes de la mayoría de países del mundo (excepto Hungría). Para solicitarla, los candidatos deberán presentar un expediente académico sólido y, en muchos casos, necesitarán ser nominados por el Ministerio de Educación de su país de origen.

Cabe mencionar que la mayoría de los programas se imparten en inglés, aunque algunos cursos también se ofrecen en húngaro, alemán y francés.

Beca Konrad-Adenauer-Stiftung, un programa con financiación completa muy popular en Alemania

En Europa, Alemania es uno de los destinos preferidos por los estudiantes internacionales. Sus universidades ofrecen programas de alta calidad con matrículas bajas o incluso gratuitas. Además, el país cuenta con numerosas fundaciones que brindan un generoso apoyo económico. Una de las más reconocidas es la KAS (Konrad-Adenauer-Stiftung).

La fundación concede becas a estudiantes internacionales con potencial de liderazgo que deseen estudiar en Alemania. La beca Konrad Adenauer Stiftung apoya a aquellos estudiantes que, además de destacar académicamente, demuestran un claro perfil de liderazgo.

Los seleccionados recibirán una ayuda mensual para cubrir sus gastos de manutención en Alemania durante el periodo de estudios. La matrícula también estará cubierta en los casos en que la universidad la exija. Asimismo, los estudiantes contarán con ayuda para los gastos de desplazamiento, seguro médico y acceso a seminarios de liderazgo y actividades de networking dentro del programa.

La beca está dirigida a estudiantes con un excelente expediente académico que también demuestren capacidad de liderazgo y compromiso social. Para poder optar a ella, el candidato deberá haber sido admitido previamente en una universidad alemana por sus propios méritos.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los programas de grado en Alemania se imparten en alemán, especialmente en las universidades públicas. Por ello, los solicitantes de la beca KAS deberán acreditar un buen nivel de alemán (por lo general, al menos B2, aunque algunos programas exigen C1).

Beca de la Fundación Heinrich Böll, una de las más importantes de Alemania

Este es uno de los programas de becas más destacados financiados por el gobierno alemán.

Los estudiantes seleccionados recibirán una ayuda mensual, apoyo con la matrícula si fuera necesario, contribución a los gastos de viaje, seguro médico y financiación para los proyectos de investigación en los que deseen participar.

La beca está pensada para estudiantes con un expediente académico sobresaliente e interés por las cuestiones sociales y medioambientales. Al igual que en el programa anterior, es imprescindible haber sido admitido en una universidad alemana para poder solicitarla.

Beca Internacional de Educación del Gobierno de Irlanda

Se trata de una beca ofrecida por el gobierno irlandés para apoyar a estudiantes internacionales que ya cursan estudios en universidades irlandesas.

Los seleccionados recibirán una ayuda de 10.000 € para gastos de manutención y quedarán exentos del pago de la matrícula durante un año académico.

La beca está dirigida a estudiantes internacionales de alto rendimiento que estén cursando estudios en alguna de las instituciones de educación superior de Irlanda.

Beca NL (Países Bajos)

Este programa internacional de becas está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos.

Los estudiantes reciben una aportación de entre 5 000 € y 15 000 € para cubrir la matrícula o los gastos de manutención. El importe exacto varía según la universidad. Esta beca no siempre cubre la totalidad de los gastos, pero muchas universidades la combinan con sus propias becas institucionales para ofrecer paquetes completos de financiación.

La beca está destinada a estudiantes de fuera de la UE que hayan sido admitidos en una universidad neerlandesa participante en el programa.

Becas Erasmus+, las más conocidas de Europa

Probablemente sea uno de los programas de becas más conocidos de Europa y uno de los mayores del mundo para estudiantes internacionales. Está gestionado por la Comisión Europea.

La cuantía de la financiación de la beca Erasmus+ depende del programa concreto al que se acoja el estudiante. No obstante, por lo general los estudios están completamente financiados, lo que incluye la matrícula, los gastos de manutención, el seguro médico y las ayudas para el transporte.

Puede solicitar la beca cualquier estudiante internacional matriculado en una universidad que tenga convenio con Erasmus+.

Beca MEXT, una de las más importantes de Japón

Para quienes sueñan con estudiar en Asia, concretamente en Japón, existe la Beca MEXT, patrocinada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.

La beca MEXT tiene financiación completa: cubre la totalidad de la matrícula, proporciona una ayuda mensual y el vuelo de ida y vuelta. Además, incluye clases preparatorias de japonés.

La beca favorece a los estudiantes con un sólido rendimiento académico, y los candidatos deben ser recomendados a través de su embajada o universidad.

Beca del Gobierno Chino (China)

China es otra opción para quienes desean estudiar en Asia. La Beca del Gobierno Chino (BGC), financiada por el Ministerio de Educación chino, es una de las más grandes del continente. El programa tiene tal envergadura que cada año miles de estudiantes internacionales se trasladan a China para cursar estudios en algunas de las universidades más prestigiosas del país, como la Universidad de Pekín, la Universidad Tsinghua y la Universidad Fudan.

Todas las becas del programa del Gobierno Chino son, por lo general, de financiación completa. Los estudiantes seleccionados reciben la matrícula íntegra, alojamiento gratuito en el campus universitario (o una ayuda equivalente para el alquiler), una mensualidad para gastos de manutención y cobertura médica completa.

Algunas becas también incluyen cursos de chino mandarín, algo que suele formar parte del paquete para los estudiantes cuyo programa de grado se imparte en chino.

En determinados casos, la beca contempla además cursos preparatorios de chino, especialmente para aquellos estudiantes cuyo programa se imparte íntegramente en este idioma.

La beca está abierta a todos los estudiantes internacionales (que no sean ciudadanos chinos) que deseen estudiar en una universidad de China, aunque se dará prioridad a quienes cuenten con un expediente académico destacado. Para solicitarla, los candidatos pueden ponerse en contacto con la embajada china en su país de origen o consultar directamente con su universidad si esta tiene convenio con alguna institución china.

Todos los programas mencionados apuntan a una tendencia alentadora. Aunque el coste de la educación sigue aumentando, siguen existiendo vías reales para que los estudiantes internacionales puedan vivir y estudiar en el extranjero. Un buen punto de partida es explorar los países especialmente abiertos a la comunidad estudiantil internacional, como Canadá o Alemania. Pero conviene no cerrar puertas: los países asiáticos ganan cada vez más peso como destinos de referencia para los estudiantes de todo el mundo.