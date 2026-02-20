Erasmus después del Brexit

Cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020, también dejó Erasmus+ y lo sustituyó por su propia versión llamada Turing Scheme. Sin embargo, esta ha recibido numerosas críticas debido a la financiación limitada para los estudiantes y a un proceso de solicitud largo y complejo. Y a diferencia de Erasmus+, no es un programa recíproco.

Qué está cambiando para los estudiantes

Por el momento, el nuevo programa solo cubre el año académico 2027-2028, y la participación futura dependerá de las negociaciones con la UE. Cuando el programa comience, aproximadamente 100 000 personas se beneficiarán, según el gobierno británico. Entre las ventajas para los estudiantes británicos que estudian en el extranjero se encuentran la exención de tasas académicas, becas mensuales para gastos de manutención y el reconocimiento automático de créditos.

Los estudiantes europeos que visiten el Reino Unido también tienen mucho que esperar, como por ejemplo:

Acceso a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo: Varias universidades británicas se sitúan consistentemente entre las mejores del mundo.

Tasas de matrícula asequibles: Los estudiantes europeos que cursen estudios en una universidad británica no tendrán que pagar las tasas de matrícula generalmente más elevadas del país. Seguirán pagando las tarifas de su país de origen, lo que hace que un año en el Reino Unido sea más accesible.

Inmersión lingüística: Los estudiantes pueden mejorar sus conocimientos del idioma inglés al sumergirse en un entorno académico angloparlante.

Oportunidades de formación profesional: Los estudiantes universitarios no serán los únicos que se beneficien de la participación renovada del Reino Unido en el programa. También habrá prácticas formativas y programas de aprendizaje en empresas británicas para aprendices y estudiantes de formación profesional.

Intercambio cultural y networking: Además de competencias transversales como la independencia y la resolución de problemas, los estudiantes europeos pueden construir redes internacionales para toda la vida que amplíen sus horizontes personales y profesionales.

Impulso a las perspectivas profesionales: Participar en un programa internacional puede mejorar las perspectivas laborales, ya que muchos empleadores valoran positivamente a candidatos y trabajadores con experiencia global y una capacidad demostrada para prosperar en entornos diversos.

El impacto más amplio de Erasmus

A modo de recordatorio, el Programa Erasmus, ahora conocido como Erasmus+, es una iniciativa de la Unión Europea que permite a estudiantes, aprendices, educadores y jóvenes pasar un periodo temporal en el extranjero para estudiar, formarse, enseñar u obtener experiencia profesional. Funciona a través de acuerdos de colaboración entre universidades, centros de formación y organizaciones, lo que permite a los participantes permanecer matriculados o empleados en su institución de origen mientras se benefician del reconocimiento completo de sus estudios o experiencia en el extranjero.

Los participantes reciben una beca mensual para ayudar a cubrir los gastos de manutención, con niveles de financiación que varían según el país de acogida. Abierto a todos los Estados miembros de la UE y a varios países asociados, Erasmus+ tiene como objetivo mejorar las competencias, impulsar la empleabilidad, fomentar el aprendizaje de idiomas y fortalecer el intercambio cultural en toda Europa.

Por qué deberías participar

Aunque el regreso del Reino Unido a Erasmus+ es una situación beneficiosa para todos los estudiantes del Reino Unido y de toda Europa, la influencia del programa se extiende mucho más allá del aula y de las salas de conferencias.

Erasmus fomenta competencias transversales esenciales, que son cualidades cada vez más valoradas por los empleadores en una economía globalizada. La investigación ha demostrado que los estudiantes participantes desarrollan mayores niveles de adaptabilidad, curiosidad y confianza. La experiencia internacional también puede hacer que los estudiantes sean más atractivos para los empleadores, ya que demuestra una mentalidad global, la capacidad de comunicarse entre culturas y manejar los desafíos de trabajar en equipos diversos e internacionales.

Para muchos jóvenes, una estancia Erasmus es su primera experiencia de vivir de forma independiente en un país extranjero, lo cual es un poderoso catalizador para el crecimiento personal. Los estudiantes aprenden a gestionar sus propios presupuestos, desenvolverse en entornos desconocidos y resolver problemas sin tener cerca sus redes de apoyo habituales. Al salir de su zona de confort, los estudiantes aprenden a ser más autosuficientes y adquieren un nivel de madurez a través de estas experiencias del mundo real.

Además, al vivir y estudiar junto a estudiantes de otros países, los participantes ayudan a derribar estereotipos nacionales, lo que conduce en última instancia a una generación más abierta de mente y tolerante. Los estudiantes Erasmus a menudo crean amistades para toda la vida con personas de todo el mundo.

Una característica importante y clave de Erasmus es que ayuda a reducir las barreras financieras para estudiar en el extranjero. Como se mencionó anteriormente, el programa proporciona becas mensuales para ayudar a cubrir los gastos de manutención y, en algunos casos, los gastos de viaje. Aunque la financiación no suele cubrir todos los gastos, desempeña un papel fundamental para hacer que los estudios internacionales sean más accesibles para estudiantes de una amplia variedad de orígenes.