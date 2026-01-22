El inglés oficial, el criollo cotidiano

Tomemos el ejemplo de Jamaica, Belice o las islas del Pacífico como Vanuatu: oficialmente, se habla inglés. ¿Pero en la calle? Es el criollo jamaicino, el kriol beliceño o el bichelamar lo que hace las delicias de los lingüistas y el dolor de cabeza de los recién llegados.

El mismo panorama en muchos países africanos anglófonos como Nigeria, Kenia o Sudáfrica. Ahí también el inglés es la lengua común… salvo que también están el hausa, el yoruba, el igbo, el suajili, el zulú, el xhosa o el pedi. Y son precisamente esas lenguas las que más se escuchan por todas partes.

Yann, francés instalado en Tanzania, nos cuenta su experiencia: « Francamente, estaba seguro de mí mismo. Hablo bien inglés, tengo buen nivel, trabajé en Londres. Así que cuando acepté un puesto en Dar es Salaam, no me lo pensé dos veces. Lo que no había entendido es que la gente aquí, entre ellos, habla suajili. Y que el inglés lo hablan para hacerte el favor, pero sin ponerle el corazón. En el trabajo, ningún problema. Pero en cuanto quieres un poco de calidez humana, tienes que pasarte al suajili. Reto aceptado. Tomé clases tres noches por semana con un profesor encantador que me explicó que el suajili era una lengua muy lógica, pero con clases gramaticales que dan ganas de gritar. Al principio, la gente se reía cuando hablaba. Ahora me respetan. Hay palabras que todavía no consigo pronunciar sin hacer reír a mis colegas. Pero gané amigos. Y sobre todo, dejé de sentirme invisible en el barrio. Tengo la impresión de ser un poco de los suyos. »

Vale, el inglés es la lengua oficial en muchos países como Filipinas, India o Fiyi. Salvo que nadie lo habla realmente como en las series de Netflix. Así que nos encontramos en medio de una conversación en tagalo, urdu, bengalí o hindi, asintiendo con la cabeza con la sonrisa tensa del turista en sobrecalentamiento cerebral.

¿Aprender o no? Es (también) una cuestión de ego

Aprender una lengua local no significa dominar la gramática ni leer a Cervantes en esa lengua. A menudo empieza con pequeñas palabras del día a día, expresiones clave y códigos sociales.

No es una carrera hacia la perfección, sino una actitud de apertura. Y a los locales les encanta cuando un extranjero hace el esfuerzo de hablar su lengua. Incluso con un acento cerradísimo. Eso crea inmediatamente un puente. Un vínculo. Y un montón de carcajadas.

Muchos expatriados no se atreven a aprender la lengua local por miedo a hacer el ridículo, o porque no se sienten "legitimados". ¡Error!

No nos vamos a engañar: aprender una lengua local es humillante. Vas a destrozar los acentos, confundir palabras y cometer lapsus incómodos. Y sobre todo, vas a perder la seguridad que tienes en tu lengua materna.

« En Suiza, era redactora. Las palabras eran mi herramienta, mi terreno de juego. Hacía malabares con los matices, esculpía las frases, podía pasarme veinte minutos eligiendo entre "agradable" y "placentero". En fin, tenía un verdadero poder. Y luego llegué a Sudáfrica. Y ahí, ese poder se evaporó. Un día, en la panadería, conseguí soltar un patético "yo querer pan". Ni siquiera "quiero pan", ¿eh? Solo… "yo querer pan". La mirada de la panadera era una mezcla de diversión y lástima. Tenía la impresión de haber perdido 30 puntos de coeficiente intelectual. De golpe, ya no era una mujer elocuente. Era una extranjera algo perdida que chapurreaba un inglés escolar con la elegancia de un pez fuera del agua. Sonreía mucho. Asentía a todo. Estaba en modo "supervivencia social". Lo más duro no era no entender. Era no poder responder. No poder soltar una bromita, hacer una pregunta inteligente o simplemente expresar una emoción con precisión. Ya no era yo, de hecho. Era una versión simplificada, casi muda de mí misma. Así que decidí aprender zulú. No solo para comprar pan sin pasar vergüenza. Sino para reencontrarme. Hoy, ni mi inglés ni mi zulú son perfectos. Pero puedo conversar, reír y eso me basta », relata Élodie, suiza instalada en Sudáfrica.

Esta pérdida de ego también es el comienzo de algo auténtico. Una forma de decir a los demás: « Doy un paso hacia vosotros. Aunque me equivoque, quiero entender. » Y a menudo, ese paso se recibe muy bien.

Algunos expats se atreven, pero otros se quedan años en un país… sin hablar nunca la lengua del día a día. Pero entonces, ¿cuál es la calidad de integración real?

« Mis padres viven en Filipinas desde hace 10 años. Apenas hablan unas pocas palabras de tagalo. Viven entre franceses, van a restaurantes de expats, leen las noticias francesas. Es una burbuja. Yo quise otra cosa », nos contará Clémence, instalada en Manila.

El choque cultural también pasa por los oídos

Lo que a menudo se olvida es que la lengua local no sirve solo para pedir un pollo con arroz en el mercado. También permite entender la cultura, las referencias, el humor y las emociones. Aprender el criollo, el suajili o el tagalo es también comprender los chistes, las canciones, los refranes y los juegos de palabras que no funcionan en inglés. No es solamente "hacer el esfuerzo". Es entender las sutilezas, los sobreentendidos y los valores. Es descubrir que en ciertas lenguas hay 10 formas de decir "nosotros", según se incluya o no al interlocutor. Que el humor no siempre pasa por las palabras sino por la entonación. Que ciertos refranes sustituyen toda una explicación.

«Me enamoré de un haitiano en Puerto Príncipe. Me enseñó a hablar criollo. Es como si hubiera descubierto su alma. Las palabras en criollo tienen una calidez que no encontraba en inglés», comparte Agnès, instalada en Haití.

No se espera que te conviertas en experto en dos semanas. Pero hacer el esfuerzo de aprender algunas palabras es mostrar que respetas la cultura local. Que no eres solo un turista permanente, sino que realmente deseas entender, intercambiar, vivir con. Es precisamente lo que confirma Marie, instalada en Port-Vila: «Vanuatu es uno de los lugares más ricos del planeta en el plano lingüístico. La gente habla casi toda inglés y francés, más el bichelamar que es el criollo local. A eso se suman los dialectos del pueblo y de la isla. La mayoría de la gente habla, por tanto, 4 o 5 lenguas con fluidez. A mi llegada, hablaba un poquito de inglés. Eso me permitió entender y luego hablar el bichelamar, que es un criollo local derivado del inglés. ¡Al final, hablo mejor bichelamar que inglés hoy! Es una lengua bastante simple. Por ejemplo, casa se dice "haos" (house), buenos días se dice "gudmoning" (good morning), nosotros se dice "yumi" (you and me). Hay ciertas palabras muy graciosas también. Aquí, el sujetador se dice "basket blong titi" (cesta para los pechos). Mi favorita sigue siendo una sierra, que se dice "i come i go i come i go i kakae wood" (ella va, ella viene, ella va, ella viene, ella come madera). Solo eso ya da ganas de aprender la lengua, ¿no? Pero lo que es increíble es que aquí, hablar la lengua es formar parte del paisaje de inmediato. Basta con chapurrear tres palabras en bichelamar para que los rostros se iluminen, las barreras caigan y los intercambios se vuelvan auténticos. Es como una contraseña para acceder al mundo oculto del "verdadero" Vanuatu. Ese que no ves si te quedas en tu zona de confort. Y luego, hay que decir que el bichelamar también es una filosofía. Es directo, visual, gracioso. No se dice "estoy cansado", se dice "mi no gat paoa" – "ya no tengo poder". Es casi poético, de hecho. Y eso es lo que me gustó. Al aprender esta lengua, aprendí a pensar de otra manera, a ver el mundo con otros ojos. Hoy puedo mantener una conversación entera con el jefe del pueblo, contar una anécdota en el mercado o bromear con los niños. Y aunque mi acento todavía hace reír a veces, siento que estoy realmente en la vida del país.

¿Y si no lo conseguimos?

Hay lenguas demasiado difíciles, acentos demasiado rápidos y conjugaciones demasiado caprichosas. Y a veces no tenemos tiempo, ni energía ni ganas. Y está bien. Pero en ese caso, lo que podemos hacer es compensar con curiosidad. Pedir que nos expliquen. Escuchar. Dejarnos enseñar. No imponer nuestra lengua como la única válida. Porque a menudo es la arrogancia lingüística la que crea la brecha.

Tampoco hay que culpabilizarse si no lo conseguimos. Lo esencial es la intención. La sonrisa. La escucha. La humildad. « Nunca conseguí aprender el pidgin nigeriano. Francamente, lo intenté. Pero entre las expresiones locales, las entonaciones cantarinas y las palabras del inglés tergiversadas que ya no significan lo mismo… mi cerebro declaró forfait. Pero en el fondo, no era tan grave. Porque entendí algo esencial: en Nigeria, no es tanto lo que dices sino cómo lo dices. Es la energía que transmites. La vibra, vaya. Así que me aferré a eso. Digo hola en hausa, me río incluso cuando entiendo una palabra de cada dos, y sobre todo, no intento hacerme pasar por un local. Soy un "oyinbo" (un blanco, en pidgin), pero un oyinbo simpático. Y eso basta. De verdad. La gente me acepta como soy. Aprecian que haga el esfuerzo de abrirme, aunque sea torpemente. A veces creemos que para integrarnos hay que entenderlo todo, dominarlo todo. Pero a menudo basta con demostrar humildad, curiosidad y no tener miedo al ridículo. Una sonrisa, una palabra en la lengua local, un guiño cómplice… Y listo », confiesa Jules, instalado en Nigeria.

Hablar la lengua local no es obligatorio para vivir en el extranjero. Pero es un atajo hacia relaciones más auténticas, más profundas y más divertidas también. Es una manera de decir: « No estoy solo de paso. Tengo ganas de entender. De implicarme. De formar parte del paisaje. » Es decir al otro: « Te veo ».

Y en un mundo donde se puede vivir en un país sin salir nunca de la burbuja de expat, es una verdadera declaración de amor.