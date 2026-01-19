Para abordar esta necesidad, Expat.com se ha asociado con investigadores de la Universidad de Neuchâtel en Suiza y la Universidad de Monash en Australia para lanzar un nuevo estudio que examina cómo los recientes acontecimientos geopolíticos influyen en la vida profesional, la identidad personal, las relaciones con pares, las redes de contacto y las estrategias de adaptación de los expatriados.

Le invitamos a contribuir a esta importante investigación participando en una breve encuesta. Sus perspectivas ayudarán a crear una imagen más clara de la vida de los expatriados durante tiempos turbulentos y contribuirán directamente a recomendaciones prácticas destinadas a fortalecer los recursos y sistemas de apoyo disponibles para la comunidad expatriada global.

El equipo de investigación, la Prof. Dra. Claudia Jonczyk y la estudiante de doctorado Vera Drobilko (Universidad de Neuchâtel), junto con el Prof. Dr. David Oliver (Universidad de Monash), aporta una amplia experiencia en gestión estratégica, construcción de identidad y redes organizacionales. Su trabajo ha sido ampliamente publicado en revistas académicas y profesionales de primer nivel.

Su participación representará una contribución valiosa. Todas las respuestas son completamente anónimas y los datos se analizarán únicamente de forma agregada. Al compartir su experiencia, está ayudando a generar conocimiento que puede beneficiar a expatriados en todo el mundo.

