Calles caóticas para conductores y peatones

Para los expatriados que conducen, ponerse al volante en una ciudad grande y desconocida puede resultar intimidante. No solo las normas de tráfico pueden ser diferentes, sino que la distribución de la ciudad y los hábitos de conducción de los locales pueden aumentar el desafío.

Muchos expatriados en China expresan su sorpresa ante la cantidad de ciclomotores y bicicletas que hay en las principales ciudades chinas. Un expatriado inglés comenta que le resulta aterrador ser peatón en Pekín porque los ciclomotores, muchos de los cuales son de repartidores de comida, “suelen circular por la acera”. Un expatriado canadiense en Colombia también se lamenta de que los conductores de motocicletas en las principales ciudades colombianas son sorprendentemente imprudentes, lo que le ha hecho darse cuenta de la importancia de “estar atento al cruzar la calle”.

De manera similar, muchos expatriados en Yakarta se han sorprendido por la cantidad de motos, scooters y bicicletas en sus calles, y uno de ellos incluso dice que ha visto “4 personas en una moto”. Otro expatriado bromea diciendo que “los semáforos se tratan como decoraciones” en la ciudad, aunque añade que “todo forma parte de la diversión de ser expatriado en Indonesia”.

En las grandes ciudades, encontrar estacionamiento puede resultar todo un desafío. Un expatriado en Tianjín, una ciudad cercana a Pekín, comenta que le resulta extremadamente difícil encontrar un lugar para aparcar en el centro. Aunque Tianjín tiene una población de 14 millones de habitantes, casi el doble que Londres o Nueva York, se considera solo una ciudad de tamaño mediano en China debido a la enorme escala de las ciudades allí.

A veces, el caos de conducir en una gran ciudad no tiene que ver con el tráfico, sino más bien con el clima. En una entrevista, un expatriado mauriciano en Oslo compartió su sorpresa ante la dificultad de convertir su licencia de conducir en una internacional, porque nieva mucho en los duros inviernos de la ciudad. Tuvo que aprender a conducir desde cero otra vez para saber cómo evitar derrapar en calles heladas o que su coche quedara atascado en capas de nieve. Afortunadamente, encuentra que el transporte público en Oslo es muy asequible y práctico, por lo que no tiene que conducir a menudo.

No siempre es negativo: en muchas grandes ciudades del extranjero, los expatriados quedan impresionados por la eficiencia de los sistemas de transporte público que facilitan la vida a cientos de miles, o incluso millones, de usuarios diarios. Un expatriado inglés en Shenzhen, una metrópolis china con casi 18 millones de habitantes, la tercera ciudad más poblada del país después de Pekín y Shanghái, considera que el sistema de transporte público allí ayuda a hacer de la ciudad “un lugar mágico”. Dice que nunca tiene que esperar más de cinco minutos para coger un autobús o un tren, y que como expatriado, nunca se pierde porque hay “grabaciones de voz en inglés y chino que te dicen el nombre de cada parada”. Encuentra que el carácter bilingüe de las señales de tráfico y de la información en las pantallas digitales en las principales ciudades chinas es muy acogedor para los expatriados.

Tecnología y digitalización en la vida cotidiana

Los expatriados también se han sorprendido por el grado de digitalización y tecnología, o la falta de ello, en las principales ciudades del extranjero. Un expatriado australiano en el foro de Expat.com se sorprendió al descubrir que la burocracia en Berlín sigue siendo en gran medida en papel, a pesar de ser la capital del país más poderoso de la Unión Europea. En su opinión, la dependencia de la burocracia en papel en una ciudad tan extensa con cerca de 3,5 millones de personas, incluidos casi 900.000 expatriados, es “laboriosa y propensa al error humano”.

Los expatriados en los países del Golfo, por su parte, a menudo se quedan asombrados por cómo la alta tecnología y las aplicaciones impregnan cada aspecto de la vida diaria. En el foro de Expat.com, un expatriado francés en Doha, la capital de Catar, se sorprendió por lo conveniente que es pagar las facturas de agua y electricidad a través de Kahramaa, la aplicación de Qatar General Electricity & Water Corporation. Pedir comida a domicilio en Doha ha sido muy fácil, porque no solo tiene acceso a Uber Eats, sino también a muchas aplicaciones locales/regionales como Talabat y Rafeeq.

Algunas ciudades pueden tener peculiaridades tecnológicas que pueden parecer extrañas o incluso graciosas. San Francisco, ubicada cerca de Silicon Valley, tiene muchos coches Waymo sin conductor y robots de reparto. Los nuevos expatriados en San Francisco pueden encontrar extraño ver varios coches sin conductor en un solo día, ¡o incluso llamar a un taxi sin conductor! En la acera, se encontrarán no solo con personas y animales, sino también con pequeños robots circulando para entregar tacos y hamburguesas en las casas de la gente. A veces, los taxis Waymo autónomos y los robots de reparto incluso chocan entre sí, ¡lo cual debe ser una visión extraña de presenciar!

Los expatriados en Tokio también pueden sorprenderse al descubrir que el personal que coloca productos en los estantes de los supermercados no son personas… ¡sino robots! Desde 2020, para abordar la escasez de personal en una población envejecida, las cadenas de supermercados japonesas como FamilyMart y Lawson han comenzado a usar robots Model-T en Tokio y algunas otras ciudades importantes. Es semiautónomo y puede controlarse de forma remota. Así que, si eres un expatriado comprando ramen en tu tienda de conveniencia local, no te asustes si un robot se acerca zumbando junto a ti, reabasteciendo los estantes con precisión.

El costo de vida varía enormemente entre las grandes ciudades

Los expatriados se han sorprendido por lo alto o bajo que puede ser el costo de vida en algunas de las principales ciudades del mundo. En el foro de Expat.com, un expatriado estadounidense en Barranquilla, la cuarta ciudad más grande de Colombia, que alberga a más de 1 millón de personas, comparte que se sorprendió por lo “económica que es la mano de obra manual” allí. Esto incluiría los servicios proporcionados por trabajadores de la construcción, limpiadores, empleados domésticos, cocineros, electricistas y fontaneros.

En los últimos años, muchos estadounidenses se han estado mudando a ciudades sudamericanas para disfrutar del menor costo de vida en el sur. Ciudad de México, Medellín, Río de Janeiro y otras se han convertido en destinos favoritos entre los expatriados estadounidenses, especialmente nómadas digitales. Según Living Cost, el costo de vida mensual promedio para una persona en Barranquilla, donde vive el expatriado estadounidense que dio su testimonio, es de 789 USD, lo que la sitúa entre el 30% de las grandes ciudades más económicas del mundo.

En el otro extremo del espectro, algunas ciudades han sorprendido a los expatriados por lo caras que son. En el foro de Expat.com, un posible expatriado estadounidense que preguntaba sobre el costo de vida en Londres se quedó atónito al descubrir que £2.000, equivalentes a $2.500, no serían suficientes para que una familia con más de dos hijos sobreviviera en la capital.

Los expatriados con presupuesto ajustado en las ciudades británicas pueden sentir alivio al descubrir la existencia de los “meal deals” de los supermercados. Están presentes en todos los supermercados, ya sea Tesco, Sainsbury's, Morrison's, Marks & Spencer, Waitrose o Boots. Son comidas que cuestan solo entre £3-6 (4-8 USD) e incluyen un plato principal (a menudo un sándwich), un aperitivo (fruta, barra de chocolate, etc.) y una bebida. Aunque son pequeñas, siguen siendo equilibradas y saciantes. Como almuerzo para llevar, son un elemento característico de la vida en las concurridas y caras ciudades británicas como Londres.