Cómo prepararse para el choque cultural durante estancias cortas en el extranjero

Por qué el choque cultural se siente más fuerte en estancias cortas en el extranjero

Según Oberg, el choque cultural se desarrolla en varias etapas reconocibles: la fase de luna de miel, la fase de crisis y cuestionamiento, la fase de ajuste y finalmente la adaptación.

La fase de luna de miel

Al principio, todo resulta novedoso y emocionante. Las diferencias culturales despiertan curiosidad y las afrontamos con optimismo, casi como exploradores que descubren un nuevo mundo.

Crisis y cuestionamiento

Después de unas semanas —o entre dos y tres meses en promedio, según Oberg— la novedad se desvanece. Lo que antes parecía exótico ahora puede resultar incómodo. Las diferencias pueden generar frustración, desacuerdo o incluso un verdadero choque cuando desafían nuestros propios hábitos y valores.

Ajuste y adaptación

Tras seis a doce meses, las personas suelen empezar a comprender e incluso aceptar las diferencias culturales. Desarrollan estrategias para vivir y prosperar en su nuevo entorno.

La expresión "choque cultural" se utiliza a menudo para describir específicamente la segunda etapa: la fase de crisis.

Durante una estancia prolongada en el extranjero, hay tiempo suficiente para avanzar gradualmente por todas las etapas. Pero en una estancia corta, las experiencias se comprimen, lo que amplifica tanto la fase de luna de miel como la de crisis.

Testimonios de choques culturales intensos

Ya sea por un semestre de estudios o una misión profesional de unos meses, los relatos de choques culturales son numerosos. Afectan a todos los aspectos de la vida en el extranjero: interacciones sociales, métodos de enseñanza, estilos de comunicación y prácticas de gestión.

El choque de culturas empresariales entre China y Alemania

Alex, gerente de calidad en una empresa automotriz alemana con una empresa conjunta en China, pasa regularmente varias semanas o meses allí.

Le sorprendió lo rápidos y pragmáticos que eran sus colegas chinos:

“Antes de comprometerse con un cliente en China, los alemanes analizan cuidadosamente si pueden entregar la cantidad y calidad exactas dentro del plazo. Pero para entonces, a menudo ya es demasiado tarde. Si no respondes en unas horas, el cliente potencial chino simplemente se va con otro proveedor. Las empresas chinas se comprometen rápido, incluso antes de saber con certeza si podrán cumplir el pedido. El pragmatismo va primero —y así es como los europeos pierden cuota de mercado.”

El “choque de pequeñez” en Japón

Isabella, estudiante en un intercambio semestral en Japón, describe su sorpresa con la escala de la vida cotidiana allí: “¡Todo es pequeño! Sabía que la ropa no me quedaría bien, por eso llevé bastante, como aconsejaban los documentos de preparación. Pero no esperaba que tantas otras cosas fueran pequeñas —coches, calles, casas, batidos. ¡Todo!”

Para Isabella, fue más divertido que otra cosa. Pero para algunos occidentales, la escala compacta de la vida japonesa puede incluso resultar claustrofóbica, especialmente al vivir en una casa típica japonesa.

Los límites del espacio personal en Argentina

Mantener cierta distancia durante una conversación suele parecer natural. Pero no todos los países comparten la misma noción de espacio personal.

Mayla, que pasó unos meses en Argentina en un intercambio de idiomas, recuerda haberse sentido constantemente invadida: “Es un shock cuando no lo esperas. Das un paso atrás, pero la otra persona se acerca.”

Un estudio de casi 9.000 participantes en 42 países confirmó que las preferencias de espacio personal varían ampliamente. Los argentinos, conocidos como “conversadores cercanos”, mantienen una distancia media de unos 0,76 metros, mientras que en Rumanía el promedio se acerca a 1,37 metros.

Cómo superar el choque cultural durante una estancia corta

Ser consciente de los sesgos culturales

Interpretamos todo a través del filtro de nuestras propias referencias culturales. Es difícil dejarlo de lado, pero incluso reconocer este sesgo ayuda a reducir la intensidad del choque cultural.

Eric, que pasó un tiempo en Emiratos Árabes Unidos, se sintió perturbado por el rol de la mujer allí: “Por supuesto, lo sabía de antemano. No era ignorante. Pero verlo en persona fue inquietante, casi como si las mujeres fueran tratadas como menores. Desde un punto de vista occidental, parece atrasado. Pero también me di cuenta de que necesitaba suavizar ese juicio típicamente occidental e intentar ver las cosas de otra manera —aunque no esté de acuerdo.”

Formación intercultural

Muchos creen que la formación intercultural no es necesaria para estancias cortas. Sin embargo, cuando está bien diseñada, puede ser extremadamente útil: revelar sesgos inconscientes, cuestionar estereotipos y ofrecer conocimientos culturales específicos.

Karine, por ejemplo, se frustraba con colegas indios que no cumplían plazos: “Después de asistir a una sesión de formación sobre la percepción del tiempo en India, me di cuenta de que simplemente teníamos enfoques distintos. En India, el tiempo es cíclico en lugar de lineal. En Occidente, ‘mañana' significa claramente el día siguiente. En India, no necesariamente. Es mejor ser específico —fijar una fecha exacta al pedir un informe, por ejemplo.”

Cuando la formación formal no es posible, los libros y recursos en línea fiables pueden proporcionar conocimientos culturales matizados y prácticos.

Relacionarse directamente con los locales

Los libros son útiles, pero nada reemplaza la interacción en la vida real. Cuanto más nos relacionamos con la gente, más entendemos, apreciamos y conectamos.

Ben, por ejemplo, se molestaba con vecinos en Pakistán que aparecían sin avisar. Un amigo le explicó que anunciar una visita podía considerarse incluso de mala educación, ya que implica que tus anfitriones necesitan prepararse. Para Ben, eso cambió por completo su perspectiva.

Conocer a locales —así como a otros expatriados— ayuda a desarrollar una comprensión más profunda y reduce el impacto del choque cultural.

Practicar la autorreflexión

Reflexionar sobre tus experiencias —mediante un diario o un blog— es una forma poderosa de ponerlas en perspectiva. Escribir fomenta el análisis y la distancia, lo que ayuda a procesar sorpresas y frustraciones.

Compartir experiencias en línea también suele generar comentarios de los lectores, quienes pueden aportar explicaciones o perspectivas que ayudan a replantear las situaciones.

Aprender algunas bases del idioma local

Puede parecer innecesario para una estancia corta, pero incluso aprender unas pocas bases del idioma local puede ayudar. El idioma y la cultura están estrechamente vinculados.

Por ejemplo, la cultura japonesa puede parecer excesivamente formal al principio. Pero al aprender algunas reglas simples del idioma —como el uso de honoríficos según con quién hables— se obtiene una mejor comprensión de la jerarquía y el respeto en contextos profesionales.

Considerar los beneficios a largo plazo del choque cultural

Aunque ciertos aspectos de la cultura sigan sorprendiendo o molestando, el choque cultural puede ser beneficioso a la larga. Con el tiempo, ayuda a desarrollar competencias interculturales, pensamiento crítico, tolerancia y resiliencia en situaciones incómodas. También anima a ver la propia cultura con mayor distancia y objetividad. En este sentido, el choque cultural no solo puede verse como un desafío, sino como una oportunidad invaluable tanto para el crecimiento personal como profesional.