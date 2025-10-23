Los básicos del expatriado

No hace falta cargar con un kit de supervivencia completo, pero sí con lo necesario para afrontar imprevistos. Ya lo dice el refrán: más vale prevenir que curar.

Botiquín de primeros auxilios

IViajar o mudarse al extranjero sin un buen botiquín es impensable. Puedes comprar uno ya preparado en la farmacia, pensado para viajeros, o preparar el tuyo a medida. Esta segunda opción es la más recomendable si necesitas incluir medicinas específicas, productos personales o medicamentos para niños.

Alarma o silbato

Un paseo nocturno por una ciudad desconocida, una fiesta que se anima demasiado… Sin necesidad de ser alarmista, una mini alarma personal o un silbato pueden ser muy útiles. Son discretos y caben en el bolsillo. En caso de peligro, basta con apretar un botón o soplar: el ruido disuade a cualquiera, aunque sea por poco tiempo. Esperemos que nunca tengas que usarlos.

Linterna

Sabes adónde vas, pero las calles están poco iluminadas. Una linterna te puede evitar más de un susto, además de ayudarte a ver y ser visto. También es práctica para buscar algo bajo la cama o en un rincón oscuro de tu nuevo piso. Elige una linterna potente y olvídate de las luces débiles (salvo que quieras ambientar un thriller…).

Tope de puerta con alarma

Nunca está de más ser precavido. ¿Tu alojamiento temporal no te inspira mucha confianza? ¿Las puertas de tu hostal se abren con una simple corriente de aire? Un tope de puerta con alarma puede darte tranquilidad. Si alguien intenta entrar, sonará de inmediato. Solo recuerda encenderlo antes de dormir.

Cerraduras portátiles

Ideales si te alojas en sitios con cerraduras dudosas o viajas con niños. Evitan intrusiones y accidentes. Las hay para puertas y ventanas, ligeras y fáciles de instalar.

Candado

Un clásico que nunca sobra. Perfecto para proteger tus pertenencias en un alojamiento temporal, una taquilla o incluso tu mochila si eres nómada digital. Y por supuesto, lleva siempre la llave contigo.

Mochila antirrobo

Si te mueves mucho, ya sea por trabajo o por ocio, un bolso o mochila antirrobo puede ser tu mejor aliado. Los hay de todo tipo: mochila, bandolera, riñonera… Están fabricados con materiales resistentes a cortes, cremalleras ocultas y hasta tiras reflectantes. Algunos incluyen puerto USB o entrada jack para recargar el móvil o escuchar música sin sacar los dispositivos.

Detector de humo y monóxido de carbono

En muchos países son obligatorios, pero si tu nuevo hogar no los tiene o no te fías del que viene instalado, lleva uno portátil. Es pequeño, barato y puede salvarte la vida.

Las aplicaciones que no te pueden faltar

No se trata de volverte un agente secreto, sino de aprovechar la tecnología para viajar y vivir con más tranquilidad.

Protege tus datos y tu teléfono

Cuanto más potente es el smartphone, más información guarda… y más atractivo resulta para los hackers. Instala un buen antivirus (Avast, Bitdefender, Malwarebytes, NordVPN o McAfee son buenas opciones). También puedes usar motores de búsqueda respetuosos con tu privacidad, como Qwant, que no rastrea tu actividad. Así, tus datos se mantienen privados y navegas con más seguridad.

No te pierdas

Antes de salir a explorar, descarga mapas offline. Google Maps es el clásico, pero también puedes probar aplicaciones locales si manejas el idioma del país. Otra opción curiosa es what3words, que divide el mundo en cuadrículas identificadas con tres palabras: práctico si necesitas indicar una ubicación exacta. Para personas mayores o con movilidad reducida, MobiCrew puede ser de gran ayuda.

Evalúa la seguridad de tu ciudad

Si quieres descubrir nuevos barrios sin riesgos, prueba GeoSure, una app que clasifica zonas según su nivel de seguridad. También ofrece alertas personalizadas para mujeres y comunidades LGBTQIA+. Si eres mujer expatriada o viajas sola, descarga The Sorority: la primera alerta a usuarias cercanas en caso de peligro, y la segunda avisa a tus contactos de confianza. Hollaback, por su parte, combate el acoso callejero y te informa de las áreas con más incidentes.

Ten a mano los contactos de emergencia

Bomberos, policía, ambulancias… Infórmate de los números locales y descarga las apps oficiales del país donde vivas. La Cruz Roja, por ejemplo, tiene aplicaciones para Bélgica, Canadá o Estados Unidos. Travel Oracle ofrece alertas de seguridad para más de 200 países, mientras que Noonlight puede enviar ayuda de emergencia justo donde te encuentres. En Francia, LiNote está pensada para personas mayores, y Be My Eyes ayuda a personas ciegas o con baja visión.

Prepárate para desastres naturales

Algunos países son propensos a terremotos, tsunamis o huracanes. Antes de viajar, revisa las aplicaciones oficiales recomendadas por el gobierno. En Japón, por ejemplo, está Safety tips, que alerta en más de 10 idiomas ante cualquier emergencia natural. También existen opciones globales como Disaster Alert, que emite alertas mundiales y te indica cómo mantenerte a salvo.

Expatriarse con seguridad: los últimos consejos

Consulta la web del gobierno de tu país o el consulado antes de viajar: allí encontrarás teléfonos de emergencia y consejos útiles. Guarda siempre tus pertenencias en un lugar seguro.

Y, sobre todo, usa el sentido común: evita quedarte solo de noche en zonas desconocidas, no sigas a “amigos” de ocasión a rondas de bares interminables y espera a conocer bien tu entorno antes de lanzarte a explorar lo más exótico. En grupo, todo es más seguro… y también más divertido.