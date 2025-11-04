Aprendes a conocer mejor a tu hijo

Expatriarse en familia es partir no solo al encuentro de un nuevo país, sino también al encuentro de uno mismo y del resto de la familia. La preparación de la expatriación nos transforma tanto como transforma a los hijos.

Un padre de familia recuerda el anuncio de su expatriación a España: «Me sentía muy culpable por tener que sacar a mi hija del colegio. Habría querido esperar al final del año escolar, pero no pudo ser. Estaba seguro de que iba a ser un desastre. Mirando atrás, diría que no lo hice bien. Una noche, le solté: «¡Adivina dónde vamos!» para intentar que fuera divertido. Ella me dijo: «Papá, por favor, empieza desde el principio». El padre se desahoga. Para su gran sorpresa, su hija lo felicita. Unos días después, ella le anuncia: «Papá, he sacado un 16 sobre 20 en mi examen de español. ¡Espero que hayas empezado a estudiar!» La alumna demostró una madurez que todavía emociona al padre de familia. «Pensaba que la conocía, pero fue realmente entonces cuando me dije: «¡Guau!» Lo preparamos todo juntos. Se adaptó rápidamente a su nueva vida».

Otros padres expatriados explican que descubrieron aptitudes que no sospechaban en sus hijos: capacidad de adaptación, organización, interés por los idiomas extranjeros, la cocina, el deporte... Una ejecutiva expatriada en Singapur todavía se sorprende: «Mis hijos aprendieron mandarín en apenas 6 meses. No pensaba que se adaptarían tan rápido. Tenían curiosidad por todo cuando antes parecían no interesarse por nada».

Tu familia está más unida que nunca

A menudo se escucha que la expatriación estrecha los lazos familiares. Es cierto. Por supuesto, la fórmula no es automática. Sucede que, por el contrario, las relaciones sean más difíciles. Para evitar la crisis, nada mejor que el diálogo. Un diálogo que debería inscribirse desde el principio en el ADN de la familia, haya o no expatriación. Cuando el proyecto se concreta, los intercambios regulares permiten a cada miembro de la familia caminar en la misma dirección. Este refuerzo de los lazos familiares se observa antes, durante e incluso después de la expatriación.

Durante la preparación de la expatriación, la familia vive en una especie de burbuja: todo gira en torno al proyecto. Es importante formar un grupo unido para que el viaje salga bien. En los primeros meses de la experiencia, la familia suele mantener esa cohesión inicial por razones evidentes: todos se están familiarizando con el país de acogida y necesitan la presencia tranquilizadora de los demás. Con el tiempo, cada uno encuentra su lugar, conservando al mismo tiempo las ventajas de la vida familiar en expatriación.

«Quizás no esté cualificado para hablar», comienza un joven padre inmigrado a Hong Kong, «porque mis hijos son pequeños: la mayor solo tiene 5 años, y su hermanito acaba de cumplir 3 años. Eran bebés cuando llegamos hace 2 años. Pero aun así, la mayor sintió que pasaba algo. Yo no trabajo desde que llegamos. Es gracias al trabajo de mi mujer que estamos aquí. Creo que nuestra familia está más unida así. Lo hacemos todo juntos. Por supuesto, siempre estoy con los niños. ¡Me enseñan un montón de cosas! Han desarrollado una faceta "exploradora". Estoy muy orgulloso de ellos».

«Yo diría que la gran ventaja de expatriarse en familia es que se aprende a ser más fuertes juntos y también cada uno, individualmente», explica un padre que vive desde hace más de 10 años en el Reino Unido. «Mis 3 adolescentes se han vuelto independientes y nos ayudan mucho. En Bélgica, no me había dado cuenta de nada... Creo que no me tomaba el tiempo de observar a mi familia. Vivíamos, sin más. Por supuesto, no siempre era todo maravilloso en el extranjero. Ha habido momentos duros, como en todas las familias. Pero formamos realmente un bloque. A veces, nos comparamos con una "isla" en una isla británica». El padre añade que la familia ha establecido actividades semanales: «Nada del otro mundo, a veces es solo un paseo o un juego de mesa. Pensaba que los niños lo encontrarían anticuado, pero al contrario, ¡siempre piden más!».

Tus hijos desarrollan su confianza en sí mismos

Al leer los testimonios positivos de estos padres felices, podrías tener la impresión de que la expatriación es una fórmula mágica: el simple hecho de vivir en el extranjero multiplicaría las capacidades y aleja todos los problemas. Por supuesto, no es así. Los padres expatriados son los primeros en reconocerlo. Pero también han aprendido a ver las ventajas de una vida familiar en el extranjero. Ventajas sencillas que quizás no se perciben de inmediato. Es a menudo después de varios meses de vida en el extranjero cuando se constatan los primeros cambios positivos, en los hijos, como en uno mismo.

«Soy muy ansioso», confiesa un empleado de start-up inmigrado a Canadá con su mujer médica y sus dos hijas que han cumplido 14 años este año. «Todo el mundo es ansioso en mi familia. Mi mujer es lo contrario. Ni siquiera quería irme a Canadá. Las start-up están muy bien, pero uno nunca sabe cuánto van a durar. Mi mujer me convenció. Bueno, ella es médica, así que no hay problema». Después de 3 años de vida en Canadá, el expatriado constata que, no solo su start-up no ha cerrado, sino que además, ha ganado seguridad en sí mismo. «Estoy más tranquilo. Nos mudamos a la provincia de Manitoba. Estoy orgulloso de mí. Mis hijas también, ya eran tranquilas antes (afortunadamente se parecen a su madre), pero las encuentro aún más relajadas desde que estamos en Canadá. Tienen confianza en sí mismas. Eso me tranquiliza».

Para otros, la expatriación ha sido una forma de hacer las paces con su timidez. «Mi hijo siempre ha sido muy tímido», cuenta una madre expatriada en España. Los primeros meses son tan difíciles que la empleada considera volver a su país. «No conseguía adaptarse al ritmo de la escuela primaria. Sin embargo, había elegido una escuela internacional, pensando así facilitarle la tarea. No funcionó». Cuatro meses después de la instalación, el niño conoce a un chico que acaba de mudarse al barrio. «Mi hijo se atrevió a acercarse a él para proponerle jugar juntos. El nuevo estaba solo... Desde entonces, no se separan. Mi hijo incluso pidió cambiarse a la escuela del barrio para estar con su amigo».

Vivir bien la expatriación con los hijos

Como bien indica la expresión, la expatriación en familia es un asunto de familia. No dudes en hablar del tema con tus hijos, incluso si aún no hay una expatriación inmediata sobre la mesa. Acostúmbrate a conversar regularmente sobre ello: compartir expectativas, miedos y sueños ayuda a que todos se sientan parte del proyecto. La expatriación en familia tiene numerosas ventajas. Aprendes más sobre ti mismo y sobre tus hijos, desarrollas nuevas capacidades y fortaleces los vínculos familiares. Tus hijos descubren otro idioma, otra cultura y nuevas costumbres. Todos esos aprendizajes forjan su carácter y los hacen más maduros y abiertos al mundo. Esa es, sin duda, una de las grandes ventajas de la expatriación en familia.