Ya casi es tiempo de esa época tan especial del año. Los centros comerciales ya están decorados, los árboles navideños están en su lugar y, si enciendes la televisión ahora mismo, hay muchas probabilidades de que estés viendo algo relacionado con la Navidad.

Para muchos de nosotros, la Navidad es algo que esperamos con ilusión. Cenas familiares, tiempo libre del trabajo, ambiente festivo... ¿qué no tiene de bueno? De hecho, probablemente hayas visto videos o leído artículos sobre expatriados que tienen dificultades cuando se encuentran en lugares donde la Navidad o el Año Nuevo no se celebran de la misma manera. Pero, ¿qué pasa si te encuentras, una y otra vez, en la situación opuesta?

Según el Pew Research Center, en 2020 había aproximadamente 2 300 millones de cristianos en todo el mundo, lo que representaba alrededor del 28,8% de la población global. Es decir, aproximadamente una de cada tres personas en la Tierra se identifica como cristiana. Alrededor del 12% de ellos son cristianos ortodoxos, que celebran la Navidad de forma ligeramente diferente y en fechas distintas.

Hoy en día, la mayoría de las fuentes indican que la Navidad se celebra en aproximadamente entre 160 y 170 países alrededor del mundo. Esto significa que la mayor parte del mundo celebra esta festividad de alguna forma. Pero la cuestión es que incluso los países que no celebran oficialmente la Navidad (como día festivo), por ejemplo, a menudo optan por celebrarla de manera comercial, visual o social.

"Cada año, decoramos nuestra oficina para Navidad y organizamos una fiesta navideña. Solo tenemos dos colegas extranjeros de Inglaterra, y la mayoría de nuestra empresa es china; no celebramos la Navidad en casa. Pero en la oficina sí lo hacemos", comparte John, un expatriado en Shenzhen, China.

Con la mayor parte del mundo celebrando la Navidad (de una manera u otra), rara vez nos ponemos en el lugar de aquellos que no están acostumbrados a celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo y que luego se encuentran en países donde estas festividades son realmente importantes. El contraste es aún más marcado para los expatriados de regiones donde la mayor celebración anual no es la Navidad en absoluto, sino el Año Nuevo Lunar, Eid, Diwali o el Día de la Independencia.

Imagina crecer con un calendario emocional completamente diferente, y de repente vivir dentro del de otra persona.

La psicología del choque cultural durante las fiestas

Si eres expatriado, es muy probable que el choque cultural no sea un término nuevo para ti. Los investigadores a menudo lo describen como una curva: una subida suave, una caída pronunciada y un ascenso lento de regreso.

El choque cultural navideño, por otro lado, tiende a golpear con fuerza y rapidez. Un momento estás bien y adaptándote a tu nueva vida, y luego una celebración colectiva de una festividad de la que no eres parte te devuelve de inmediato a la sensación de ser un forastero, porque intensifica el contraste entre 'nosotros' y 'ellos'.

Cuando el lugar al que llamas hogar está hablando un lenguaje cultural que no hablas de forma natural (canciones, rituales, códigos familiares que nunca aprendiste), tu cerebro puede hacer lo que siempre hace cuando encuentra algo desconocido: entrar en pánico.

Algunos estudios sugieren que una contramedida efectiva para este repentino aumento de la distancia emocional es la inmersión cultural a través de la "participación de bajo riesgo". Básicamente, esto significa que en lugar de forzarte a entrar en una nueva tradición con la que no te identificas, podrías considerar adentrarte poco a poco: empezando con partes pequeñas y manejables de la festividad. Por ejemplo, considera pasar por un mercado navideño local o ayudar a planificar una fiesta de Navidad en la oficina para tener una mejor idea de por qué tanta gente se siente apegada a la tradición.

Por otro lado, también podrías encontrarte en una situación en la que simplemente no estás interesado en integrarte a la festividad en el sentido tradicional. ¿Qué deberías hacer entonces?

"Recuerdo ver siempre muchísimas luces por todas partes. En los centros comerciales, ventanas, las casas de mis colegas, incluso en el trabajo. Al principio me gustaban, pero año tras año, al ver las mismas decoraciones y escuchar las mismas canciones... se volvió agotador", comparte Kumar, de India.

Adaptarse a las celebraciones navideñas de gran escala cuando no son importantes para ti

"Cuando me mudé por primera vez a Interlaken (Suiza) desde Satun Town (Tailandia), sabía que necesitaría adaptarme a un clima muy diferente y a una forma de vida algo distinta. Pero realmente no estaba preparado para lo grandes que son las celebraciones cada diciembre. Todo el pueblo se convierte en una feria navideña; la gente viene de países cercanos. Es divertido, pero cuando no eres parte de la celebración, se siente solitario y a veces exagerado", relata Preeda de Tailandia.

Eso es lo que pasa con la Navidad y el Año Nuevo. Cuando las celebramos, generalmente se hace a una escala bastante masiva y ocupa un período de tiempo relativamente largo. Los árboles y decoraciones pueden aparecer desde noviembre, la publicidad y los programas de televisión con temática navideña ocupan mucho tiempo al aire, y cada vez que sales, puede sentirse como si el famoso "espíritu navideño" te estuviera acosando.

Claro, estar en el extranjero y extrañar una festividad de casa puede ser difícil. Pero el otro lado de la historia es abrir tu puerta a los villancicos navideños y sentirte como un extraño. Y cuando vives en un entorno donde cada invierno te bombardean con mensajes sobre una festividad que no celebras, puedes comenzar a sentirte excluido y, eventualmente, bastante molesto.

Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer? Hemos hablado con algunos expatriados que a menudo se encuentran en situaciones similares. Esto es lo que hemos aprendido.

La solución más simple (pero muy a corto plazo) para sentirse fuera de lugar durante las fiestas navideñas sería simplemente planificar un viaje para esta época del año. Si estás en un país que celebra activamente la Navidad o el Año Nuevo, lo más probable es que también tengas algo de tiempo libre del trabajo durante este período. Si planificas con anticipación, podrías convertir el ajetreo navideño en una escapada relajante.

"No soy fanático del invierno. París es hermoso durante las fiestas, pero una vez que has visto un árbol de Navidad, los has visto todos. Así que cada año llevo a mi familia a un país cálido para las vacaciones de invierno. Ahora es una tradición", comparte Igor Mistayevskiy de Ucrania.

Otra idea es mezclar las cosas y agregar un poco de tu propia tradición, algo a lo que estés acostumbrado, a las festividades celebradas a tu alrededor. Por ejemplo, puedes ceder al ambiente festivo pero hacerlo sobre las cosas que TÚ quieres celebrar, en lugar de las festividades navideñas tradicionales. Puedes cocinar la comida que te gusta, decorar tu hogar a tu manera y disfrutar de esta época del año a tu manera.

Si te preocupa el aspecto social de la Navidad y sentirte excluido, ¿por qué no tomar el asunto en tus propias manos y organizar una fiesta fusión? Si te invitan a una fiesta de Navidad, considera preparar un plato de tu cultura que aprecies y que te recuerde a casa. Esta podría ser una excelente manera de hacer el evento más significativo para ti e introducir a tus colegas o amigos a una nueva experiencia.

Puedo agregar mi propio ejemplo aquí. Cuando vivía en China, un colega estadounidense solía organizar cenas navideñas tipo potluck. Tenían lugar el 24 de diciembre, pero en lugar de seguir de cerca la tradición de Nochebuena, alentaba a todos sus invitados a traer su plato familiar favorito y compartir historias de donde venían. Estas fiestas rápidamente se convirtieron en las favoritas de los expatriados, ya que experimentábamos algo diferente cada vez.

Si estás pasando dificultades durante la época navideña debido a diferencias religiosas y espirituales, la mejor manera de solucionarlo probablemente sería encontrar comunidades locales de expatriados que compartan tus creencias y prácticas festivas. Puedes hacer esto tanto en línea (a través de grupos en Facebook, Telegram, WhatsApp, etc.) como fuera de línea buscando clubes de expatriados, iglesias, templos y asociaciones culturales.

Si no te sientes particularmente activo durante la temporada festiva, podría ser un buen momento para la reflexión tranquila y enfocarte en tu bienestar mental.

"Yo sí celebro la Navidad, pero recientemente me he sentido muy desconectada de las festividades "ruidosas". Así que la Navidad pasada pasé 4 días en un retiro silencioso aquí en Hong Kong. Ha sido una gran experiencia, y volví a la "vida real" completamente recargada. Aunque me perdí algunos regalos navideños", comparte Jasmine, una expatriada en Hong Kong.

Finalmente, si no tienes nada específico en mente esta temporada festiva, una excelente manera de superar la tristeza navideña podría ser retribuir o hacer voluntariado. Se podría argumentar que la caridad es el antídoto perfecto para una Navidad exagerada y puede ofrecer un sentido de propósito con los pies en la tierra que muchos de nosotros buscamos en el extranjero.