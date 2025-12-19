Las luces brillan más, los calendarios se llenan y parece que nos movemos lentamente hacia una meta casi tangible. Pronto, las redes sociales estarán inundadas de publicaciones sobre los logros del año que termina y los planes para el Año Nuevo. Y seamos honestos: esto por sí solo ya puede ser bastante estresante. Y si eres expatriado, los niveles de estrés suelen aumentar aún más. Ya estás lidiando con un nuevo país, un nuevo idioma, un nuevo círculo social y las inevitables expectativas de la gente en tu país de origen sobre qué tan bien te está yendo en el extranjero.

Y ahora llega el Año Nuevo. Casi puedes sentir cómo te tira de la manga, exigiendo conclusiones y nuevos propósitos. Pero ¿qué pasa si, en medio de todo este alboroto, lo único que quieres hacer es quedarte quieto? Quizás, solo quizás, ¿y si no hay absolutamente nada malo en no planear absolutamente nada para 2026?

Aquí es cuando la idea de un Diciembre Lento puede resonar contigo. Presenta una alternativa atractiva: en lugar de usar este mes para planear el próximo año en un calendario lleno de colores, podríamos simplemente dejar que… sea.

El Diciembre Lento nos devuelve el derecho a no ser más productivos, a no entrar en una competencia abstracta de propósitos ambiciosos, e incluso a no convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.

El Diciembre Lento se trata de atreverse a hacer menos.

¿Por qué sentimos la necesidad de hacer propósitos de Año Nuevo?

Mucho antes de la presión de las redes sociales, la gente sentía la necesidad de hacer promesas personales al comienzo de un nuevo año. Incluso los babilonios recibían su año nuevo haciendo compromisos con sus deidades. Y los romanos recurrían a Jano (el dios de dos caras que miraba tanto hacia atrás como hacia adelante) para guiar sus intenciones.

Así que no podemos realmente culpar a la cultura moderna de "ve por ello" por presionarnos hacia diciembres ocupados. Parece que tenemos un anhelo interno natural de hacernos promesas de superación personal.

Según algunos psicólogos, así es como manifestamos nuestra necesidad de ejercer al menos algo de control sobre nuestras vidas. Esta necesidad puede ser aún más apremiante para los expatriados, que a menudo se encuentran en situaciones impredecibles al vivir en el extranjero y, en general, sufren de falta de estabilidad en sus vidas.

¿Por qué sentimos esto específicamente en diciembre? El comienzo de un nuevo año funciona como lo que los psicólogos llaman un «hito temporal». Esto es algo que percibimos como una ruptura limpia y resonante entre el pasado y el futuro. Este llamado nuevo comienzo nos hace mirar hacia el futuro con esperanza. Pensamos en el año nuevo como una página completamente en blanco donde todo es posible, y sentimos la necesidad de llenar esta posibilidad con posibilidades muy específicas.

En resumen, aunque definitivamente existe una creciente presión social que podemos experimentar este diciembre, gran parte del estrés que sentimos durante las fiestas viene de dentro. Y esto también significa que está absolutamente en nuestro poder cambiar esto.

La trampa de la mejora constante para expatriados

Puede que no sea el caso para todos, pero muchas personas notan que una vez que se mudan al extranjero, su vida queda atrapada en un modo de mejora constante. De repente, parece que cada pequeño aspecto de tu vida necesita mejorar. Necesitas aprender un nuevo idioma. Necesitas encontrar un nuevo apartamento. En el trabajo, necesitas demostrarle a tu empleador que vales las complicaciones de contratar a un extranjero. Al mismo tiempo, las normas de inmigración siguen cambiando, y siempre necesitas estar listo para llenar más formularios, proporcionar más pruebas y preparar más documentos. E incluso después de haber manejado la mayor parte de esto, está la tarea interminable de construir una vida social desde cero, un evento incómodo de Meetup a la vez.

Y entonces llega diciembre. El mundo a tu alrededor parece acelerarse. Puede empezar a sentirse como una gran carta navideña que no puedes dejar de leer: ascensos, compromisos, bebés: todos han hecho algo grande o están planeando hacerlo el próximo año. Parece que todos los que conoces lo tienen resuelto, y tú todavía estás luchando por pedir tu café de la mañana correctamente en un nuevo idioma. Este contraste puede doler, e incluso si solías pensar que habías hecho mucho este año, tu cerebro puede empezar a meterte en el desagradable ciclo de preguntarte «¿Pero no debería haber hecho más?»

Ahora bien, no hay nada malo con la superación personal. De hecho, tu deseo de ser más, ver más o hacer más podría ser la razón por la que ahora estás en un nuevo destino. Pero la necesidad perpetua de seguir mejorando puede colocarte en un estado de suspenso emocional. Siempre habrá algo que arreglar, un nuevo hábito más al que adaptarte, una versión más de nosotros mismos que nos gustaría probar. En lugar de apreciar quién ya eres, puedes terminar sintiéndote… inacabado. Año tras año.

Y aquí está la paradoja de todo esto. Cuando tratas todo como una oportunidad de mejora, queda muy poco espacio para el descanso o la simple contemplación tranquila. Cuando siempre estás tratando de mantenerte productivo, puedes terminar avanzando rápidamente a través de momentos importantes. Y cuando vives en el extranjero, hay muchos momentos que puedes perderte y nunca recuperar. Dar un paseo por un nuevo barrio (sin revisar tu teléfono), probar un nuevo pasatiempo, hacer ese viaje o simplemente estar a solas con tus propios pensamientos no es lo que podrías considerar avanzar. Pero en realidad pueden ser excelentes maneras de reiniciarte, recargarte, idear nuevas ideas o simplemente crear recuerdos que perduren.

Lo que el Diciembre Lento puede darte (y por qué realmente no importa)

Hay una fortaleza silenciosa en desacelerar. Y los expatriados pueden sentirla más que otros. Por ejemplo, podría ayudarte a construir relaciones más sólidas. Cuando dejas de apresurarte de una obligación a otra, puedes ver que se vuelve más fácil notar a las personas. Podemos creer que las relaciones significativas se construyen a través de grandes momentos, pero los estudios psicológicos transculturales en realidad muestran que son las pequeñas interacciones repetidas las que ayudan a activar nuestro sentido de pertenencia.

Este diciembre lento, puedes intentar:

Permitirte tiempo para charlas informales en situaciones cotidianas: cafetería, panadería, ponerte al día con un vecino.

Prestar más atención a señales culturales menores que usualmente pasas por alto.

Notar interacciones sociales aleatorias a tu alrededor que pueden ayudarte a entender mejor tu nuevo entorno.

En lugar de hacer planes muy específicos para un fin de semana de diciembre, déjalo intencionalmente libre. Sal sin agenda, explora algunas calles nuevas y presta atención a detalles más pequeños para los que nunca tuviste tiempo antes. Puedes notar un nuevo mercado de temporada o una cafetería que nunca has probado. Pasa por ahí, echa un vistazo y observa qué están haciendo las personas a tu alrededor. Tal vez veas un cartel para un evento comunitario, tal vez te encuentres con alguien que conoces, o tal vez finalmente te permitas algo de tiempo libre para conversar con el empleado de una tienda. Nunca sabes a dónde pueden llevarte estas pequeñas interacciones.

De una manera extraña, desacelerar puede traerte más oportunidades. No todas las oportunidades llegan a través de grandes anuncios, rivalidades laborales o búsqueda incesante de empleo. A veces, es tan simple como estar en el lugar correcto en el momento correcto. La investigación sobre la atención y la carga cognitiva muestra que las personas notan más oportunidades cuando su «ancho de banda» mental no está sobrecargado.

Prueba algo nuevo este diciembre:

Considera un "sí" a pequeñas invitaciones a tu alrededor para las que rara vez tienes tiempo.

Explora oportunidades nuevas y menos obvias: participa en un meetup local o un evento de intercambio de idiomas.

Pasa algo de tiempo con tus pensamientos: ve a un café tranquilo con vista y entrégate a un flujo de pensamiento ininterrumpido.

Imagina sentarte tranquilamente con tu café de la mañana. Tal vez en algún lugar nuevo, con vista. Esta vez, en lugar de apresurarte con las tareas del trabajo, simplemente no hagas nada. Sin ninguna tarea en la que concentrarte, tu mente comenzará a divagar. Tal vez te des cuenta de que un proyecto personal que has estado posponiendo tiene más potencial de lo que pensabas. Tal vez se te ocurra una mejor manera de organizar el tiempo en el trabajo. Tal vez pienses en una nueva área de interés que te emociona. Todo es posible cuando dejas que tu mente divague libremente.

Desacelerar puede hacerte sentir menos solo. Y para los expatriados, la soledad puede ser una preocupación real, especialmente en diciembre y durante las principales festividades.

Irónicamente, la soledad no siempre se trata de estar solo. A veces puede tratarse de sentirse abrumado o sobreestimulado o cuando tu sistema nervioso simplemente está demasiado tenso.

Así es como un Diciembre Lento puede ayudar:

Concéntrate en un recado festivo en lugar de manejarlos todos.

Permítete un día completo para hablar con amigos y familiares en tu país de origen o cocinar una comida festiva que más extrañas.

Entrégate a los sentimientos de nostalgia por un tiempo, si los tienes.

En el espíritu del Diciembre Lento, tal vez quieras saltarte el ajetreo tradicional de las fiestas y, en su lugar, darte algo de tiempo para estar con… solo tú. Quédate en casa o sal. Tómate tu tiempo, saborea cada momento y simplemente explora tus propios deseos e inquietudes.

El Diciembre Lento puede ser un buen momento para aprender más sobre tu nuevo destino. Cuando constantemente te preguntas qué tan bien te está yendo en un nuevo lugar, puedes perder accidentalmente lo interesante que puede ser la vida a tu alrededor. Un ritmo más lento puede ayudar a poner eso en foco.

Puedes comenzar a notar:

Los cambios naturales y sociales que tienen lugar en el invierno.

Los alimentos que solo pueden estar disponibles en esta época del año.

La forma en que las personas celebran (o no) la llegada de un nuevo año, etc.

Lo mejor del Diciembre Lento es que favorece la menor planificación posible. Claro, puedes reservar un paquete turístico o hacer un viaje. Pero también puedes darte un descanso y simplemente probar una comida que nunca has probado antes de un puesto de comida callejera cerca de tu casa.

Estas son solo algunas formas simples en las que desacelerar puede ayudarte a dar un salto adelante. Pero aquí está la cuestión: realmente no importa. En última instancia, el Diciembre Lento se trata de desacelerar y no esperar nada a cambio, al menos a corto plazo.