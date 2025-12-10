¿Las "mentes brillantes" ya no estudian?

Desde Estados Unidos hasta los Emiratos Árabes Unidos, pasando por Francia, Sudáfrica, Australia, Chile y Japón, surge la pregunta: ¿es imprescindible integrar las inteligencias artificiales en los programas universitarios? Para los partidarios del "sí", el simple hecho de seguir planteándose la cuestión demuestra que se va con retraso. Se acabaron los tiempos románticos en los que uno se sentaba en las aulas de la universidad para cultivar su conocimiento, en los que viajaba con sus sueños de expatriado aventurero, por el simple placer de descubrir otra cultura. Los partidarios del "todo IA" son deliberadamente cínicos, porque para ellos, los expats y futuros expats no pueden prescindir de un sólido "IAaprendizaje".

En Francia, este postulado lo defienden especialmente Olivier Babeau (ensayista) y Laurent Alexandre (médico, empresario) en un libro de título deliberadamente provocador: "No estudien más: aprender de otra manera en la era de la IA". Según ellos, es inútil estudiar en una universidad que no integre la IA en sus programas.

Estudios superiores con o sin IA

En Canadá, grandes universidades como McGill, York o Toronto han revisado precisamente sus programas integrando en ellos las inteligencias artificiales. Estas universidades partieron de una constatación: alumnos y profesores utilizan cada vez más las IAs. Constatación corroborada por una encuesta de 2024, realizada por Studiosity, plataforma de aprendizaje en línea. Según los resultados de la encuesta, el 78% de los estudiantes indicaba utilizar la IA para aprender o realizar trabajos universitarios. En cuanto a los docentes, el 41% utilizaba la IA en 2024, frente a apenas el 12% en 2023 (cifras del informe pancandiense sobre el aprendizaje digital).

Conclusión de las universidades: los programas deben adaptarse. Pero no de cualquier manera. En Toronto, se apuesta por el pragmatismo. Sí a los docentes que quieran utilizar la IA. Sí también a quienes la encuentren inútil. York y McGill siguen la misma lógica. Sus consignas: "transparencia y reflexión". Las inquietudes de los docentes ante el auge de la IA deben tenerse en cuenta. Contrariamente al postulado de Babeau y Alexandre, alertan sobre los peligros de ver los estudios superiores únicamente a través del prisma de la IA.

Estudios largos e inserción profesional

Durante mucho tiempo se pensó (y aún se piensa) que los estudios largos aseguraban una buena inserción profesional. Esto sigue siendo cierto en muchos sectores. Imposible ser médico, profesor universitario, abogado, arquitecto, ingeniero, magistrado o contable sin realizar estudios largos.

Pero hoy en día, los estudios largos ya no son una garantía contra la precariedad. Ya no se cuentan los "licenciados en paro". Los jóvenes titulados serían las primeras víctimas de la "revolución IA". Sus antecesores, titulados en los años 2010, fueron víctimas de las crisis económicas sucesivas. Paradoja: cuanto más se estudia, más difícil parece la inserción en el mercado laboral. ¿Llegar hasta validar la tesis de Babeau y Alexandre? ¿Cómo explicar esta precarización de los estudiantes titulados?

Se constata en primer lugar que los titulados sufren las consecuencias de la coyuntura. La inestabilidad del mercado económico internacional tiene consecuencias sobre el empleo y las previsiones de contratación. Ahora bien, las crisis se suceden, dejando una proporción de jóvenes titulados fuera del mercado laboral. Pero no todos se ven afectados de la misma manera: los titulados de carreras generalistas son los más golpeados por la precariedad. Los titulados de carreras técnicas o científicas se las arreglan mejor, porque se benefician de la escasez de mano de obra mundial. Otros factores que pueden explicar la precariedad de los jóvenes titulados: la escasa movilidad y la inadecuación de los estudios con las necesidades de la empresa.

Por tanto, no habría que rechazar los estudios largos. Habría más bien que atacar las verdaderas causas de la precarización de los jóvenes titulados. Por ejemplo: fomentar la movilidad dentro del país y en el extranjero; informar a los alumnos desde el instituto sobre sus opciones de orientación, pero sin presionarles.

Lo que la IA cambia en la elección de estudios superiores en el extranjero

Desde hace algunos años, no se cuentan los artículos que enumeran las profesiones en vías de desaparición debido a la IA. Los trabajadores se inquietan. Otros se reconvierten a marchas forzadas. Algunos se alegran de haber elegido la carrera adecuada... antes de verse a veces zarandeados por las propias herramientas que han creado. Como los expertos del departamento de IA de Meta, amenazados de despido. ¿Se verán los mismos fenómenos en los estudios superiores? ¿Deberán los estudiantes elegir sus estudios superiores y su país de expatriación en función de la IA?

En marzo de 2025, OpenAI (empresa estadounidense de IA) anuncia una superinversión de 50 millones de dólares para impulsar la investigación académica. Sciences Po (Francia) y la universidad de Oxford (Reino Unido) forman parte de los beneficiarios. Por supuesto, los fondos irán también a las universidades estadounidenses punteras. OpenAI ambiciona crear un ecosistema entre los mejores centros estadounidenses y extranjeros. Los futuros expatriados tendrían por tanto todo el interés en postularse para Harvard, Duke, Howard, para la universidad Estatal de California, de Míchigan, de Georgia o de Misisipi.

Estudios largos: dejen estudiar a los jóvenes

"La IA no es un fundamento del conocimiento, facilita el acceso a él", corrige Jean-Michel Dogné, profesor y decano de la facultad de medicina de la UNamur (en Namur, Bélgica). Respondiendo a los autores de No estudien más, alerta contra un error y un peligro: animar a los alumnos a no estudiar más y a "aprender mediante la IA" equivale a considerar las IAs como un conocimiento. Sin embargo, no son un conocimiento. Facilitan el acceso al conocimiento. La confusión conlleva un riesgo mayor: el hundimiento de las competencias, la pérdida de discernimiento, de la capacidad de reflexionar y de tomar buenas decisiones. Se ve especialmente en medicina, con errores de diagnóstico producidos por la IA, detectados por los facultativos, pero validados por esos mismos facultativos, porque "la IA lo había dicho".

La IA es una herramienta al servicio de los seres humanos, no al revés. Por tanto, sería peligroso establecer todo el recorrido universitario, los proyectos de expatriación y de carrera, únicamente a través del prisma de la IA. Hacer estudios cortos o largos no es, por tanto, el problema. No se hacen "cada vez más estudios", sino que cuesta más insertarse en el mercado laboral. Este largo período de desempleo antes de conseguir el primer empleo es el verdadero problema. Francia, China, Marruecos, Canadá, Corea del Sur, Sudáfrica, México, Estados Unidos, Nepal... Es esta crisis del empleo la que empuja a los jóvenes a defender sus derechos, como en Nepal, Marruecos, Perú o Madagascar.

Reducir la duración de los estudios no resolverá el problema del desempleo, puesto que la misma proporción de estudiantes se encontrará en el mercado laboral. En cambio, la IA mal utilizada puede efectivamente impactar el mercado de trabajo y, por tanto, las posibilidades de los titulados de obtener un puesto. Corresponde a los gobiernos y a las empresas conciliar riqueza de los conocimientos humanos, educación, movilidad internacional y desarrollo económico.