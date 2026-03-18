¿Por qué los «cuatro grandes» ya no son tan imprescindibles como antes?

La OCDE, en su último informe de referencia («What are the key trends in international student mobility»), pone de manifiesto que la movilidad estudiantil internacional no deja de crecer y que los destinos preferidos van cambiando poco a poco. Los países que tradicionalmente han ejercido mayor atracción (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia) siguen acogiendo a la mayor parte de los estudiantes internacionales, pero experimentan una cierta desaceleración por diversos motivos.

Unos costes de matrícula y de vida cada vez más elevados

Muchos estudiantes internacionales proceden de países con ingresos moderados. India es, de hecho, el principal país de origen de los estudiantes internacionales en el mundo.

El encarecimiento de los gastos (matrícula, alojamiento, vida cotidiana) en algunos países pesa cada vez más a la hora de elegir destino.

Para las familias o los estudiantes que no cuentan con becas, estudiar en Estados Unidos o en el Reino Unido suele implicar un endeudamiento considerable, lo que hace que la alternativa europea resulte aún más atractiva, aunque el aumento del coste de vida en Europa también es significativo.

Políticas migratorias más restrictivas e inciertas

La concesión de permisos y visados de estudiante sigue siendo un indicador clave de la movilidad internacional. En 2023, aunque Estados Unidos y el Reino Unido continuaban a la cabeza en número de visados de estudiante expedidos, los flujos hacia estos países empezaron a estabilizarse e incluso a descender en algunos casos. Al mismo tiempo, los países europeos vieron crecer su llegada de estudiantes internacionales, con cerca de 450 000 nuevos estudiantes en el último año de referencia.

Este cambio de tendencia se explica, en buena medida, por la búsqueda de estabilidad migratoria: un visado más fácil de obtener y con posibilidad de prórroga tras finalizar los estudios. Estados Unidos, en particular, y su política de acogida a estudiantes se perciben como una fuente de incertidumbre, tal y como ilustran los vaivenes de la administración Trump con respecto a Harvard.

Europa seduce cada vez más

En este contexto, Asia y Europa sacan partido de la situación (fuente). ¿Cuáles son, concretamente, los puntos fuertes de la vieja Europa?

Estudios de calidad… a un precio razonable

Los datos de Campus France, del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) y de Eurostat demuestran que, en comparación con los países anglosajones, Europa ofrece a los estudiantes una relación calidad-precio muy ventajosa.

En Francia y Alemania, las tasas de matrícula en las universidades públicas se encuentran entre las más bajas de la OCDE. Los países escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia) y los Países Bajos, por su parte, aplican costes moderados y ofrecen numerosos programas de estudio en inglés. Cabe destacar también que España y Portugal resultan cada vez más atractivos por los mismos motivos y trabajan decididamente en la internacionalización de sus programas educativos.

Para un estudiante internacional, esto supone un verdadero alivio: una formación sólida, en ciudades con mucha vida, sin verse ahogado por unas tasas universitarias desorbitadas…

Un continente multilingüe

Otra de las grandes bazas de Europa es su diversidad cultural y lingüística. Estudiar en Europa no es solo elegir una universidad, sino también decantarse por una o incluso dos lenguas de estudio.

Las cifras y los análisis de Nuffic reflejan un crecimiento sostenido de los programas impartidos en inglés, incluso en países no anglófonos como los Países Bajos, Alemania o Suecia. A esto se suman los programas en francés, alemán, español, portugués… Un abanico lingüístico de primer orden.

Dado que los países europeos están muy próximos entre sí, muchos estudiantes aprovechan su estancia para aprender una segunda o incluso una tercera lengua.

Oportunidades para quedarse después de los estudios

Europa atrae también porque ya no se limita a recibir estudiantes: quiere retenerlos. Cada vez más países están poniendo en marcha visados posgrado sencillos y accesibles (Francia, Alemania, Países Bajos, España…), vías de acceso al empleo en sectores con escasez de mano de obra y programas de inserción profesional diseñados específicamente para titulados extranjeros.

La OCDE lo ha documentado con claridad: la mayoría de los estudiantes internacionales desearía permanecer en su país de acogida al menos dos o tres años después de graduarse. Europa ha tomado nota y está adaptando sus políticas en consecuencia.

El top 5 de los países europeos más atractivos

Conviene señalar que los rankings varían, lógicamente, según los criterios utilizados. Este se basa en los estudios más recientes.

Reino Unido

En Europa, el Reino Unido sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los estudiantes internacionales, a pesar del Brexit y del elevado coste de vida y de los estudios. El país continúa atrayendo a un gran número de estudiantes extranjeros, en gran medida gracias al prestigio de sus universidades y a su amplia oferta de titulaciones. Las últimas encuestas oficiales indican que los estudiantes extranjeros representan el 23% del total de la población universitaria.

No obstante, las reformas recientes podrían mermar este atractivo: el visado posgrado «Graduate visa», por ejemplo, se reducirá a partir del 1 de enero de 2027 a 18 meses (frente a los 24 actuales), lo que podría influir en los planes de quienes aspiran a instalarse o trabajar allí tras terminar sus estudios.

Alemania

La patria de Goethe se ha consolidado como referente en ciencias, ingeniería y estudios tecnológicos.

Alemania lleva mucho tiempo apostando por la apertura internacional, y sus universidades públicas, frecuentemente gratuitas o de coste muy reducido, constituyen un argumento de peso.

Según el informe de la DAAD, las últimas cifras sitúan al país a la cabeza de los destinos europeos en acogida de académicos e investigadores internacionales.

A esto se añade un mercado laboral bastante sólido pese a la coyuntura económica y unas interesantes oportunidades para quedarse en el país tras finalizar los estudios.

Francia

Francia se mantiene en el grupo de cabeza de los destinos preferidos por los estudiantes internacionales.

El país cuenta con activos de peso: unas tasas de matrícula moderadas, el prestigio de varias grandes escuelas y universidades, su proyección cultural y una política de acogida favorable.

Campus France señala que todos los tipos de instituciones de educación superior han registrado un aumento de sus efectivos internacionales, con un crecimiento especialmente notable en las escuelas de negocios. En total, los estudiantes internacionales representan el 14% del alumnado del país.

España

España seduce por su estilo de vida… pero no solo por eso.

Como se ha mencionado anteriormente, el país apuesta por la apertura internacional, cuenta con universidades dinámicas y una oferta formativa cada vez más rica, lo que atrae a estudiantes procedentes de América Latina, Europa y el norte de África.

España alberga así a más de 200.000 estudiantes extranjeros, según los datos más recientes (International Student Statistics in Spain 2025).

Entre Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, los estudiantes disfrutan de un clima agradable, un coste de vida a menudo razonable y una vida universitaria muy activa.

Países Bajos

¡Son el rey de los programas en inglés en el continente europeo! Las universidades neerlandesas entendieron muy pronto que ofrecer titulaciones en inglés era la mejor manera de atraer talento internacional. La organización neerlandesa para la internacionalización de la educación (NUFFIC) destaca que al inicio del curso académico 2024-2025, 131.000 estudiantes internacionales estaban matriculados en los Países Bajos en grado o máster. Esto representa un aumento del 3% respecto al curso 2023-2024. Un incremento más modesto que en años anteriores, pero que da buena cuenta del atractivo que el país sigue ejerciendo sobre los estudiantes internacionales.