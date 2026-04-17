Cuando viví en primera persona la experiencia de la expatriación en Australia junto a mi pareja, descubrí desde dentro todo lo que esta aventura puede tener de profundamente transformador y, a veces, de desestabilizador. Esa experiencia personal, unida a mi formación en coaching de pareja y a mi máster en ciencias de la familia y la sexualidad, fue lo que me llevó a especializarme en el acompañamiento de parejas expatriadas. En mi práctica, observo con frecuencia los mismos mecanismos repetiéndose, a menudo de forma silenciosa. Dinámicas que, si no se identifican a tiempo, pueden fragilizar la relación sin que ninguno de los dos llegue a entender realmente de dónde vienen las dificultades. En este artículo te propongo explorar 5 trampas frecuentes en las que pueden caer las parejas expatriadas, no porque estén haciendo algo «mal», sino porque ciertas realidades de la expatriación exponen de forma natural a las parejas a ellas.

Trampa n.º 1: Imaginarse la misma expatriación

Las expectativas frente a la expatriación raramente son idénticas. Uno puede ver esta experiencia ante todo como una oportunidad profesional, mientras que el otro la concibe como una forma de bajar el ritmo, cambiar de vida o reconectar con su mundo personal. Algunos sueñan con una vida social intensa, llena de nuevos encuentros, descubrimientos culturales y aprendizaje del idioma. Otros proyectan, en cambio, una partida más tranquila, un regreso a lo esencial o un tiempo para reencontrarse como pareja. Estas diferencias son del todo naturales. Pero cuando no se expresan con claridad, pueden convertirse en una fuente de frustración y de malentendidos.

En mi trabajo, me encuentro con frecuencia con parejas que descubren, una vez instaladas, que no tenían en absoluto la misma visión de lo que sería el día a día en el extranjero. Uno esperaba explorar, el otro quería asentarse. Uno quería romper con todo, el otro recrear lo que ya conocía. Estas diferencias, si no se ponen en palabras, pueden generar distancia con rapidez. Tomarse el tiempo, antes de partir, de hablar sobre las expectativas y las necesidades de cada uno es un paso fundamental. Es importante tener presente que cada miembro de la pareja vivirá la expatriación a su manera. Reconocer esas diferencias desde el principio permite abordar esta transición de forma más alineada y más serena.

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Trampa n.º 2: Minimizar el impacto de un desequilibrio profesional

El desequilibrio profesional es una realidad muy habitual en las expatriaciones. Con frecuencia, la decisión de irse al extranjero está ligada a una oportunidad laboral para uno de los dos miembros de la pareja. En ese caso, el otro se convierte en el «acompañante», a veces a costa de detener o ralentizar su propia carrera. Esta situación puede generar una pérdida de referencias, una dependencia económica y un sentimiento de injusticia. En mi práctica, me encuentro a menudo con ese miembro «acompañante» que, unos meses después de la llegada, se halla buscando su lugar en un país donde sus titulaciones no son reconocidas, donde el idioma es una barrera o donde, sencillamente, el mercado laboral funciona de otra manera. Lo que se suele subestimar es el impacto que tiene esa pérdida de identidad profesional sobre la autoestima y, por efecto dominó, sobre la dinámica de la pareja.

Por supuesto, existen otras configuraciones. Algunas parejas parten con la idea de construir un proyecto profesional conjunto o de redefinir su trayectoria en el país de acogida. Pero incluso en esos casos puede surgir un desequilibrio: uno encuentra trabajo con más facilidad, o las oportunidades no son equivalentes. De un país a otro, las reglas del mercado laboral, el reconocimiento de titulaciones o el acceso a ciertas profesiones varían considerablemente.

Las investigaciones en psicología intercultural muestran que la adaptación a un nuevo entorno genera un estrés importante, frecuentemente subestimado, que puede repercutir en las relaciones (Ward, Bochner & Furnham, 2001). Estas situaciones no son problemáticas en sí mismas, pero exigen un nuevo equilibrio dentro de la pareja, basado en el reconocimiento mutuo, la comunicación y la empatía.

Trampa n.º 3: Hacer recaer todo el equilibrio emocional sobre la pareja

En el extranjero, los referentes habituales van desapareciendo poco a poco. La familia queda lejos, los amigos están menos presentes y la red social tarda en reconstruirse. En ese contexto, la pareja se convierte a menudo en el principal espacio de apoyo emocional. Como muestran numerosas investigaciones, el apoyo social desempeña un papel esencial en el equilibrio emocional (Cohen & Wills, 1985). Cuando este se reduce, como suele ocurrir en la expatriación, la pareja puede convertirse en el único lugar de regulación emocional: aquel donde uno se abre, se descarga, pero también donde busca consuelo ante las dificultades cotidianas.

A primera vista, esto puede parecer una oportunidad para vivir una relación más intensa y más cercana. Pero cuando la pareja se convierte en el único referente, la presión que soporta la relación puede volverse considerable. Acompaño con frecuencia a parejas que describen una sensación de agobio mutuo: cada uno espera del otro que llene un vacío que la red social ya no cubre. Esa expectativa, por legítima que sea, puede acabar pesando demasiado.

Por eso es fundamental tomar conciencia de esta realidad y crear, cuanto antes, otros espacios de equilibrio: una red social, actividades propias, momentos fuera de la pareja. Esto permite preservar la relación y evitar que se convierta en el único lugar de expresión emocional.

Trampa n.º 4: No redefinir los roles dentro de la pareja

La expatriación suele traer consigo una redefinición de los roles dentro de la pareja. Quien trabajaba mucho puede encontrarse de repente sin actividad, mientras el otro asume más responsabilidades. Quien era económicamente independiente puede pasar a depender del otro. Quien apenas se ocupaba de la gestión cotidiana puede verse, de golpe, cargando con ella por completo. Estos cambios sacuden la identidad personal y alteran el equilibrio de la pareja.

En psicología social, los roles que desempeñamos estructuran nuestra identidad (Biddle, 1986). Cuando evolucionan sin que se tome conciencia de ello, pueden generar un desequilibrio profundo. En mi trabajo, veo con frecuencia parejas que nunca han tenido esa conversación: ¿quién hace qué, quién decide qué y, sobre todo, cómo se siente cada uno en este nuevo rol? En este contexto, se vuelve esencial abrir un espacio de diálogo en torno a estas transformaciones. Redefinir juntos las responsabilidades, ya sea en las tareas del día a día, en la toma de decisiones o en la organización de la vida en pareja, permite recuperar un equilibrio más justo y más consciente. Estos ajustes forman parte del proceso de adaptación a la expatriación. Cuando se abordan de forma acompañada, pueden incluso fortalecer la relación y permitir a la pareja construir nuevos referentes comunes.

Trampa n.º 5: Creer que las tensiones vienen únicamente de la expatriación

Esta pregunta surge con mucha frecuencia en las sesiones que llevo con parejas expatriadas: «¿Es nuestra relación la que está mal, o es la expatriación la que nos está distanciando?». Es una pregunta importante y honesta. Es fundamental comprender que la expatriación no siempre crea dificultades. Sin embargo, sí suele sacar a la luz dinámicas que ya estaban presentes en la pareja: fragilidades que existían, pero que el contexto habitual no hacía visibles. Por ejemplo, una comunicación frágil puede existir desde hace tiempo sin resultar realmente problemática en el día a día. Pero en un contexto de expatriación, marcado por el aislamiento, la pérdida de referentes o el cansancio emocional ligado a la adaptación, esas dificultades pueden intensificarse. Lo mismo ocurre con visiones distintas del futuro: esas diferencias pueden coexistir sin hacerse del todo evidentes en un entorno estable. Pero cuando una pareja se enfrenta a decisiones importantes vinculadas a la expatriación, esas divergencias se vuelven mucho más visibles.

El cambio de contexto actúa como un revelador. Tomar conciencia de esto permite mirar las dificultades encontradas con más claridad y, a menudo, con más serenidad. La expatriación puede convertirse entonces en una oportunidad para comprender mejor las dinámicas de la pareja y, en algunos casos, para trabajar sobre problemáticas que ya estaban presentes y salir de ellas más fortalecidos.

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Conclusión

La expatriación es una aventura intensa, que exige una capacidad de adaptación tanto individual como dentro de la pareja. Las transformaciones ligadas a este nuevo marco de vida pueden generar tensiones, a menudo relacionadas con los ajustes que cada uno debe realizar, a veces de forma simultánea, a veces a ritmos muy distintos. Las trampas que se mencionan en este artículo son frecuentes, pero no inevitables. Algunas parejas se verán más expuestas que otras, según su historia, su forma de funcionar y su manera de vivir la expatriación. Lo que marca la diferencia, en muchos casos, es la capacidad de nombrar lo que está ocurriendo y de hablarlo sin esperar a que la situación se deteriore. Tomar conciencia de estas dinámicas permite mirar las dificultades con más calma y recuperar cierto poder de acción para hacerles frente.

Si te reconoces en alguna de estas trampas, sabe que no es señal de que tu relación esté fracasando: a menudo es, simplemente, la señal de que está atravesando una transición exigente, y de que merece ser acompañada con cuidado. En este sentido, la expatriación no tiene por qué fragilizar la pareja. También puede convertirse en una oportunidad de evolución profunda: permitiendo redefinir los equilibrios, comprenderse mejor y construir juntos una relación más consciente y más sólida.

Referencias