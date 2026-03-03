El estallido de la guerra

Todo cambió en la noche del 28 de febrero al 1 de marzo de 2026. Los ataques conjuntos estadounidense-israelíes contra Irán, bautizados como «Operación Epic Fury», desencadenaron una oleada de represalias iraníes de una magnitud sin precedentes contra los países del Golfo. Misiles iraníes impactaron en Dubái, incendiando un hotel de cinco estrellas, poniendo en peligro el edificio más alto del mundo y causando un muerto y siete heridos en el aeropuerto de Dubái.

Las imágenes corrieron como la pólvora por todo el mundo y las redes sociales no tardaron en encenderse, especialmente las que mostraban un incendio frente al Fairmont Hotel en la isla artificial de Palm Jumeirah, llamas lamiendo la fachada del Burj Al Arab, una columna de humo elevándose cerca del Burj Khalifa, un incendio en el puerto de Jebel Ali, principal terminal marítima de la ciudad, y el aeropuerto internacional de Dubái dañado con cuatro empleados heridos.

Los ataques de represalia lanzados desde Irán causaron víctimas mortales, tanto civiles como militares estadounidenses, a lo largo de toda la región e Israel. En una declaración reciente, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó esperar que el conflicto se prolongue «cuatro semanas». Un conflicto que se prevé largo y agotador, sobre todo para las distintas nacionalidades presentes en los países del Golfo.

Un caos aéreo de dimensiones mundiales

El impacto sobre la aviación fue inmediato y masivo. Desde el 28 de febrero, a raíz de los ataques conjuntos estadounidense-israelíes contra Irán y las represalias de Teherán, ocho espacios aéreos quedaron cerrados al tráfico civil: Irán, Israel, Irak, Qatar, Kuwait, Baréin, Siria y, temporalmente, los Emiratos Árabes Unidos. El corredor este-oeste sobre Irak, uno de los más transitados entre Europa y Asia, está prácticamente vacío.

Las cifras dan buena cuenta del caos: cerca de 2 800 vuelos fueron cancelados el sábado 1 de marzo, 3 156 el domingo y al menos 1 239 ya el lunes por la mañana. Según la plataforma FlightAware, cientos de miles de pasajeros seguían varados en aeropuertos de todo el mundo el 2 de marzo.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, señaló que cerca de 30 000 ciudadanos españoles se encontraban en la docena de países del Golfo y Oriente Medio directamente afectados, sin poder regresar a sus paises, y con unos 13 000 concentrados en Emiratos Árabes Unidos.

Las grandes aerolíneas reaccionaron en cadena. Emirates registró un 38 % de cancelaciones y Qatar Airways un 41 %. Qatar Airways suspendió la totalidad de sus operaciones hasta nuevo aviso, al igual que Emirates y Etihad desde sus respectivos hubs de Dubái y Abu Dabi. Air France prolongó la suspensión de sus vuelos a Dubái, Riad, Beirut y Tel Aviv. El grupo Lufthansa —Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines y Brussels Airlines— suspendió sus conexiones con Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán. Turkish Airlines suspendió sus vuelos a diez destinos de Oriente Medio, y KLM dejó de sobrevolar los espacios aéreos iraní, iraquí, israelí y los de varios países del Golfo.

Según los analistas del sector, el cierre simultáneo de los tres grandes hubs de tránsito del Golfo —Dubái, Doha y Abu Dabi— no tiene precedentes: una situación comparable, en cuanto a su alcance, a la pandemia de la COVID-19, según destacan.

Una comunidad de expatriados bajo presión

Según el medio ETV Bharat, más de nueve millones de indios han hecho de Oriente Medio su hogar, trabajando en profesiones tan diversas como la ingeniería o la medicina. Para muchos, la crisis ha adquirido un rostro muy concreto: el de un empleo en peligro. J. Fernandes, originario de Goa y atrapado en Arabia Saudí, se sinceró con el Khaleej Times: «Si esta guerra se prolonga, podría perder mi trabajo», declaró. Un sentimiento que comparten muchos otros trabajadores.

Los estudiantes extranjeros bloqueados en Irán se encuentran igualmente en un callejón sin salida, en particular los estudiantes indios procedentes de Jammu y Cachemira. Con todo, el consulado general iraní ha indicado que los estudiantes extranjeros pueden abandonar el país por vía terrestre a través de determinados pasos fronterizos, especialmente con Afganistán y Turkmenistán, siempre que presenten su pasaporte.

Para quienes tienen los medios, salir de la crisis tiene un precio: vuelos privados de hasta 200 000 dólares, chóferes y horas de espera en los puestos fronterizos. Air Charter Services organizó «varios» vuelos de evacuación desde Mascate (Omán), principalmente para personas que buscaban salir de Dubái. El trayecto implica cinco horas de carretera más entre tres y cuatro horas de espera en el paso fronterizo de Hatta.

Los gobiernos en pie de guerra

Ante la magnitud de la crisis, los Estados activaron rápidamente sus mecanismos de protección consular.

Se estima en unos 30 000 el número de ciudadanos españoles residentes en los países más expuestos. Los Emiratos Árabes Unidos acogen la comunidad más numerosa, con cerca de 13 000 ciudadanos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que el ministerio español estudia operaciones "tanto por vía terrestre como por vía aérea" para evacuar a los españoles en Oriente Medio, especialmente aquellas que tengan "garantías de éxito razonables". En Iran, el ministerio cifra a 158 los españoles que ya estan en el pais, y ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles : “la embajada en Teherán tiene preparado, como toda embajada de España, un posible plan de evacuación para activarse si las circunstancias lo exigen”.

Más de 102 000 ciudadanos británicos presentes en la región se han registrado ante el gobierno del Reino Unido desde el comienzo del conflicto. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, indicó que el gobierno estudia «todas las opciones posibles», incluida una eventual evacuación.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense instó a los ciudadanos norteamericanos a abandonar los 14 países de Oriente Medio afectados, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Israel, Kuwait, Omán y Qatar. Asimismo, parte del personal de las embajadas estadounidenses en los países del Golfo ha sido retirado.

Tailandia, la República Checa y Japón se encuentran entre los países que han puesto en marcha o tienen previsto realizar vuelos de evacuación.

Consejos prácticos para los expatriados en Oriente Medio

Ante todo, mantente informado a través de los canales oficiales y no te fíes de los bulos que circulan por fuentes poco fiables en las redes sociales. De hecho, numerosos organismos oficiales presentes en los EAU, en particular, advierten de que las imágenes difundidas por ciertos turistas e influencers en redes sociales no reflejan la realidad que viven los expatriados sobre el terreno.

Para los ciudadanos españoles en los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, la embajada recomienda «permanecer en su domicilio o en lugar resguardado, y alejado de las puertas y ventanas, preferiblemente en plantas bajas». Conviene igualmente «seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales».

No intentes dirigirte al aeropuerto por tu propia cuenta, tal y como recomiendan las autoridades en los EAU. Las aerolíneas se ponen en contacto directamente con sus pasajeros para indicarles cuándo presentarse.

Prepara un kit de emergencia, es decir, una «go-bag» con pasaportes, efectivo y medicamentos esenciales. Una precaución mínima y razonable en el contexto actual.

Regístrate en tu embajada si aún no lo has hecho. Para los ciudadanos españoles, la embajada en Abu Dabi es accesible en los siguientes teléfonos de emergencia consular: +971506120260 ; +971 43300110 ; +971 24079000 con dos extensiones 258008 y 258002. Tambien recomienda consultar sus canales en X e Instagram.

Únete a los grupos comunitarios de expatriados. Los grupos de WhatsApp y Telegram de las comunidades nacionales suelen ser los canales de información más ágiles sobre el terreno, incluso antes que las comunicaciones oficiales.

En el plano profesional y jurídico, documenta todo de forma minuciosa. Guarda los justificantes de las cancelaciones de vuelos, los cierres de espacios aéreos y las instrucciones gubernamentales. Estos documentos serán imprescindibles ante tu empleador o para cualquier reclamación al seguro si fuera necesario. Si estás bloqueado en un país del Golfo, mantén una comunicación fluida con tu empresa, aunque en un contexto de fuerza mayor tan documentado y de alcance global, la mayoría de las organizaciones mostrarán comprensión. El teletrabajo puede ser una buena solución de transición.

Si estás valorando una salida definitiva o temporal, tómate el tiempo necesario antes de tomar decisiones irreversibles. La situación evoluciona hora a hora, y numerosos expertos recuerdan que los Emiratos han demostrado siempre una notable capacidad de recuperación económica tras cada crisis.

Esta situación recuerda con fuerza una lección que quizás algunos habían olvidado: la inestabilidad geopolítica puede golpear en cualquier lugar, incluidos países percibidos como refugios seguros. Antes de cualquier expatriación en la región, conviene adoptar desde ahora una serie de hábitos: registrarse sistemáticamente en el consulado nada más llegar, contratar un seguro de repatriación sólido y mantenerse al tanto de los niveles de alerta oficiales del propio gobierno.

Si eres un expatriado que se encuentra actualmente en la región y quieres compartir tu testimonio, nuestros foros dedicados a Oriente Medio están a tu disposición.