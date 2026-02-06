Fraudes telefónicos: una plaga mundial que también afecta a los expatriados

Según la Global Anti-Scam Alliance (GASA), las estafas cuestan al menos 442 mil millones de dólares al año en todo el mundo. El 57% de los adultos son víctimas de fraudes, pero apenas el 0,05% de los estafadores son arrestados. Según el último informe mundial sobre amenazas de llamadas de Hiya, empresa de protección contra fraudes telefónicos y spam, 13 700 millones de llamadas eran sospechosas de ser fraudulentas en el segundo trimestre de 2025. Ante esta plaga, los extranjeros pueden acabar, a su pesar, en primera línea. Las estafas son internacionales y cada vez más comunes. Algunas de ellas afectan específicamente a los extranjeros.

Estudiantes extranjeros: cuidado con las "escuelas fantasma"

Este tipo de estafa se dirige específicamente a los estudiantes extranjeros. Ante la cantidad de programas de formación y escuelas en el extranjero, es difícil tomar una decisión. Junto a las universidades y escuelas históricas, se pueden encontrar otras estructuras que captan la atención gracias a sus tarifas, a menudo muy inferiores a las de los establecimientos tradicionales. Por supuesto, no se trata de sospechar de todas las escuelas de bajo costo, sino más bien de alertar sobre la existencia de "escuelas fantasma". Gracias a la IA, ahora es fácil crear un sitio web en 3 clics, con fotos y una dirección falsificadas. El estafador gana la confianza del candidato extranjero y logra hacerle rellenar documentos sensibles (información personal, datos bancarios).

¿Cómo reconocer la estafa?

Desconfíe de las ofertas demasiado atractivas. Contacte con su embajada, su consulado, los servicios de inmigración o cualquier organismo acreditado para verificar que la escuela realmente existe. Si se indica una dirección, introdúzcala en su motor de búsqueda. Si tienes conocidos en el lugar, pídeles que compruben la existencia real de la escuela. En caso de duda, opta más bien por un establecimiento reconocido. Sobre todo, no envíes ningún dato sensible.

Estas falsas ofertas de empleo que tienen como objetivo a los estudiantes extranjeros

Los estafadores apuestan por la situación de los estudiantes extranjeros, que a menudo puede ser precaria, para montar fraudes ultradirigidos. Una de ellas promete empleos, siempre que se proporcionen los datos personales. No siempre es evidente detectar el fraude. Vivir en el extranjero puede hacerte más vulnerable. Algunas falsas ofertas de empleo prometen ingresos considerables y atractivas recompensas por una inversión menor: los estudiantes simplemente deben proporcionar su dirección y recibir paquetes. El "trabajo" es obviamente demasiado fácil para ser honesto. El estudiante acaba convirtiéndose en un eslabón de la red de estafadores, recepcionando y reenviando paquetes. Paquetes que a menudo contienen productos robados o ilegales.

¿Cómo reconocer la estafa?

Los estafadores suelen recurrir a las mismas técnicas: prometer bonificaciones, ventajas, luego presionar, antes de prometer nuevas ventajas. Juegan con el efecto sorpresa, el estrés y la promesa de ganar mucho para hacerte ceder. Si la estafa tiene lugar por teléfono, cuelga inmediatamente. Si se trata de un correo electrónico o un mensaje, no hagas clic en ningún enlace. Verifica que el supuesto trabajo sea realmente legal. Investiga por tu cuenta.

Falsos asesores de inmigración, verdaderas estafas

Desconfía de las llamadas supuestamente procedentes de los servicios de inmigración de tu país de acogida. Los Estados alertan sobre este tipo de estafa, que va en aumento. La estafa suele estar bien montada así: recibes una llamada que supuestamente proviene de los servicios de inmigración. El número de teléfono es efectivamente el mismo. Se constata una anomalía en tu visado o tu permiso de residencia. La situación es urgente. Debes proporcionar información personal, incluidos datos bancarios, para regularizar tu situación.

¿Cómo reconocer la estafa?

En este punto, todos los Estados aplican el mismo procedimiento: los agentes de inmigración nunca te pedirán que facilites tus datos bancarios por teléfono. No respondas, por tanto, a este tipo de llamada, aunque la situación parezca urgente. Porque en realidad, los estafadores logran suplantar los números de teléfono oficiales. La técnica es incluso más fácil gracias a las inteligencias artificiales. En caso de duda, acude tú mismo al servicio que supuestamente ha intentado llamarte.

Expatriado: tu visado interesa a los estafadores

Todos los expatriados y candidatos a la expatriación lo saben: el tiempo de espera antes de recibir su permiso de residencia puede ser muy largo. Los estafadores también lo saben y proponen recepciones de permisos exprés, mediante pago exprés. Para atrapar a sus víctimas, suplantan los números de teléfono de los servicios de inmigración del país de acogida. Pueden existir efectivamente procedimientos exprés para obtener un visado de forma acelerada. Pero la oferta de los estafadores, por supuesto, no tiene nada que ver con el procedimiento legal. Porque aquí todo es falso: llamada telefónica, sitio de pago... el dinero que crees enviar a inmigración irá a las cuentas de los estafadores.

¿Cómo reconocer la estafa?

No continúes nunca una llamada o un mensaje que te prometa acelerar tus trámites de visado a cambio de un pago. No es posible salirse del procedimiento oficial para obtener los documentos. Ningún agente de inmigración te contactará para pedirte dinero a cambio de tu permiso de residencia. Respeta los plazos de espera.

Estas otras estafas que tampoco perdonan a los expatriados

Junto a las trampas especialmente diseñadas para los extranjeros, los otros tipos de fraudes "para el gran público" no perdonan a los expatriados. Entre ellas, las estafas del falso asesor bancario y del falso repartidor.

Falso asesor bancario

Esta estafa sigue extendiéndose por el mundo. El escenario suele ser el mismo: se detecta una anomalía en tu cuenta. Un falso asesor te llama y te propone resolver la situación en el momento, pidiéndote que hagas clic en un enlace que te envía o que le facilites tus datos bancarios. En realidad, todo es falso. Este tipo de estafa está cada vez más perfeccionado: los estafadores pueden suplantar fácilmente el número de tu asesor bancario o su voz.

¿Cómo reconocer la estafa?

Ningún asesor bancario te pedirá tus códigos por teléfono. No cedas a la presión del estafador. Cuelga inmediatamente. No vuelvas a llamar nunca a un número enviado por mensaje. Verifica la hora de la llamada: las llamadas fuera de las franjas horarias habituales de trabajo son sospechosas. En cualquier caso, no realices ninguna operación exigida por el estafador. Cuelga y contacta tú mismo con tu banco.

Falso repartidor

Expatriado de larga data o no, seguramente te ocurrirá realizar compras en Internet. Pero la práctica, anodina, puede hacerte perder mucho. Además de los falsos sitios de venta (nunca recibes tu paquete), también existen falsos repartidores. Más precisamente: los "paquetes que no caben en el buzón". El truco está bien montado. Recibes un mensaje indicando que tu paquete no cabe en el buzón y por tanto no ha podido ser entregado. Pero puedes reprogramar fácilmente la entrega haciendo clic en el enlace enviado por mensaje. En realidad eres redirigido hacia un falso sitio que capturará todos tus datos (nombre, apellidos, dirección, datos bancarios).

¿Cómo reconocer la estafa?

No haga nunca clic en un enlace recibido por mensaje.

Fraudes telefónicos: la respuesta internacional

En octubre de 2025, Austria, Letonia y Estonia desmantelan "Simcartel", red criminal de alquiler de números de teléfono. Los números servían para crear cuentas falsas en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Los estafadores atrapaban después a sus víctimas: los delitos registrados por las autoridades de los tres países van desde el phishing hasta la trata de seres humanos. Simcartel sería responsable de al menos 3 000 fraudes, principalmente en Austria y Letonia. El perjuicio estimado asciende a 5 millones de euros.

Los expatriados pueden ser doblemente víctimas: pueden ser estafados por teléfono, pero también ser obligados a trabajar en redes fraudulentas. A principios de 2025, otra red de falsos centros de llamadas que recurría a la trata de seres humanos es desmantelada en Myanmar. Los expatriados procedían principalmente de Asia y África.

En diciembre de 2025, un falso centro de llamadas situado en Ucrania cae en las redes de la policía. La red operaba en toda Europa y se especializaba en los fraudes del falso asesor bancario o del falso policía. Apostando por la urgencia y el desconocimiento de sus interlocutores, la red logró extorsionar más de 10 millones de euros a 400 víctimas.

Ninguna región del mundo se libra. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio estima que los SMS fraudulentos enviados a particulares permitieron a los estafadores robar cerca de 500 millones de dólares en 2025. Como en Europa, los expertos americanos rastrean las "granjas de tarjetas SIM".

Víctima de fraude telefónico: ¿qué hacer?

Como expatriado, puedes ser más vulnerable : conoces mal los organismos oficiales y centros de ayuda. La barrera del idioma y el aislamiento pueden constituir frenos adicionales. También hay que gestionar las situaciones de urgencia, el nuevo entorno... Los estafadores juegan precisamente con este contexto para atrapar a los extranjeros. Cuentan también con una constatación: las denuncias presentadas son todavía muy poco numerosas.

Los Estados toman progresivamente conciencia de las necesidades específicas de los expatriados. En las administraciones locales, los establecimientos escolares o las comisarías de barrio, se encuentran cada vez más servicios de ayuda, con un polo reservado a la protección contra las estafas.

Si constatas haber sido víctima de una estafa telefónica:

Contacta lo antes posible con el verdadero organismo (banco, administración...)

Bloquea sus medios de pago a través de su banco.

Conserva todas las pruebas posibles: mensajes, correos electrónicos, etc.

Contacta con tu consulado para obtener ayuda.

Enlaces útiles:

Victim Support Europe: ayuda a las víctimas de fraudes

Estados Unidos: ¿qué hacer en caso de fraude telefónico?

Francia: servicios de ayuda contra el spam y el phishing

Canadá: denunciar un fraude telefónico

Reino Unido: ayuda para las víctimas de fraude telefónico