Algunos expatriados se sumergen en el idioma local desde el primer día. Otros se las arreglan sin él durante años. Ambas situaciones ocurren todo el tiempo, pero ¿qué marca realmente la diferencia? Un nuevo proyecto de investigación internacional está profundizando exactamente en eso, y tu experiencia importa.
Un estudio centrado en la vida de los expatriados
El proyecto LangPats, financiado por el Consejo Neerlandés de Investigación y dirigido por la Universidad Erasmus de Róterdam, está explorando por qué algunos expatriados aprenden y utilizan el idioma local mientras que otros no lo hacen. Losresultados van más allá de la simple curiosidad. La investigación tiene como objetivo producir consejos concretos para los expatriados y sus empleadores sobre cómo prepararse mejor y beneficiarse realmente del idioma durante una estancia como expatriado. Las competencias lingüísticas, después de todo, pueden abrir puertas profesionales y marcar una diferencia real en el bienestar cotidiano en el extranjero.
¿Quién puede participar?
Si vives en Asia o Oriente Medio como expatriado, este estudio es para ti, independientemente de tu nivel de idioma. La investigación da la bienvenida a todos los perfiles: personas que se han trasladado por iniciativa propia y empleados enviados por sus empresas, todos los grupos de edad, todas las situaciones familiares. Se anima especialmente a participar a los expatriados LGBTQ+, expatriados neurodivergentes y comunidades minoritarias.
Cómo participar
Completa la encuesta (solo te llevará unos minutos) y entrarás en un sorteo para ganar una cena para dos.
El estudio está dirigido por el Dr. Nathan Albury-Garcés (Universidad Erasmus de Róterdam / Universidad de Leiden) y ha recibido la aprobación ética completa. Todas las respuestas son completamente confidenciales y no pueden rastrearse hasta identificar a individuos.