Un estudio centrado en la vida de los expatriados

El proyecto LangPats, financiado por el Consejo Neerlandés de Investigación y dirigido por la Universidad Erasmus de Róterdam, está explorando por qué algunos expatriados aprenden y utilizan el idioma local mientras que otros no lo hacen. Losresultados van más allá de la simple curiosidad. La investigación tiene como objetivo producir consejos concretos para los expatriados y sus empleadores sobre cómo prepararse mejor y beneficiarse realmente del idioma durante una estancia como expatriado. Las competencias lingüísticas, después de todo, pueden abrir puertas profesionales y marcar una diferencia real en el bienestar cotidiano en el extranjero.

¿Quién puede participar?

Si vives en Asia o Oriente Medio como expatriado, este estudio es para ti, independientemente de tu nivel de idioma. La investigación da la bienvenida a todos los perfiles: personas que se han trasladado por iniciativa propia y empleados enviados por sus empresas, todos los grupos de edad, todas las situaciones familiares. Se anima especialmente a participar a los expatriados LGBTQ+, expatriados neurodivergentes y comunidades minoritarias.

Cómo participar

Completa la encuesta (solo te llevará unos minutos) y entrarás en un sorteo para ganar una cena para dos.

Accede a la encuesta aquí

El estudio está dirigido por el Dr. Nathan Albury-Garcés (Universidad Erasmus de Róterdam / Universidad de Leiden) y ha recibido la aprobación ética completa. Todas las respuestas son completamente confidenciales y no pueden rastrearse hasta identificar a individuos.