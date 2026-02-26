Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

¿Los expatriados en Asia y Oriente Medio aprenden el idioma local?

La opinión de los profesionales
profesionales en un entorno relajado
Unai82 / Envato Elements
Escrito porNathan Albury-Garcesel 26 Febrero 2026

Algunos expatriados se sumergen en el idioma local desde el primer día. Otros se las arreglan sin él durante años. Ambas situaciones ocurren todo el tiempo, pero ¿qué marca realmente la diferencia? Un nuevo proyecto de investigación internacional está profundizando exactamente en eso, y tu experiencia importa.

Un estudio centrado en la vida de los expatriados

El proyecto LangPats, financiado por el Consejo Neerlandés de Investigación y dirigido por la Universidad Erasmus de Róterdam, está explorando por qué algunos expatriados aprenden y utilizan el idioma local mientras que otros no lo hacen. Losresultados van más allá de la simple curiosidad. La investigación tiene como objetivo producir consejos concretos para los expatriados y sus empleadores sobre cómo prepararse mejor y beneficiarse realmente del idioma durante una estancia como expatriado. Las competencias lingüísticas, después de todo, pueden abrir puertas profesionales y marcar una diferencia real en el bienestar cotidiano en el extranjero.

¿Quién puede participar?

Si vives en Asia o Oriente Medio como expatriado, este estudio es para ti, independientemente de tu nivel de idioma. La investigación da la bienvenida a todos los perfiles: personas que se han trasladado por iniciativa propia y empleados enviados por sus empresas, todos los grupos de edad, todas las situaciones familiares. Se anima especialmente a participar a los expatriados LGBTQ+, expatriados neurodivergentes y comunidades minoritarias.

Cómo participar

Completa la encuesta (solo te llevará unos minutos) y entrarás en un sorteo para ganar una cena para dos.

Accede a la encuesta aquí

El estudio está dirigido por el Dr. Nathan Albury-Garcés (Universidad Erasmus de Róterdam / Universidad de Leiden) y ha recibido la aprobación ética completa. Todas las respuestas son completamente confidenciales y no pueden rastrearse hasta identificar a individuos.

Vida de cada día
Sobre

Comentarios

Más artículos

Haz tu mudanza más fácil con nuestros Guías del expatriado

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.