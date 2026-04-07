Expatriarse en un país feliz : lo que dicen sus habitantes

Para contextualizarlo, el World Happiness Report elabora cada año un mapa del bienestar mundial. Durante 3 años, Gallup, Oxford Wellbeing Research y la SDSN (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) comparan el PIB, la esperanza de vida y los índices de corrupción de 140 países. También se tienen en cuenta otros criterios: la influencia de las redes sociales, el bienestar de los adolescentes, la percepción de la generosidad o de la libertad, entre otros. El informe recoge asimismo los testimonios de los propios habitantes de los países analizados. ¿Y quién mejor que ellos para responder a esta pregunta sobre la felicidad?

Así, muchos no dudan en destacar las virtudes de Finlandia. Buen sistema sanitario y educativo, cohesión social, tranquilidad, seguridad… La elevada presión fiscal se percibe como un «mal necesario» para financiar servicios de calidad. Los expatriados tampoco se han equivocado y sitúan a Finlandia entre los mejores destinos para vivir en el extranjero. Esas mismas fortalezas han catapultado a Islandia al segundo puesto del ranking de países más felices del mundo en 2026 (algo que no ocurría desde 2014). Islandia le arrebata el puesto a Dinamarca, habitual del top 4 de los países más felices del planeta. Tanto locales como extranjeros residentes en Dinamarca encuentran la felicidad en las cosas sencillas del día a día: pasear por calles limpias, confiar en el otro, sentir que todos contribuyen a la vitalidad del barrio y de la ciudad (actividades vecinales, iniciativas solidarias, etc.)

¿Y Costa Rica? El World Happiness Report destaca los grandes avances del país, especialmente en materia de apoyo social. Sus habitantes, por su parte, subrayan la importancia de la convivencia, la solidaridad y el sentido de comunidad. Los expatriados lo corroboran, empezando por los nómadas digitales, que valoran enormemente el «espíritu familiar» de los locales.

Leer también. Las tradiciones de primavera en el mundo

Expatriarse en el país de la felicidad : las ventajas de Costa Rica

Desde hace unos años, Costa Rica figura de forma habitual entre los mejores países para expatriarse. 2026 no es una excepción, y el país centroamericano vuelve a situarse entre los destinos de expatriación más valorados.

Expatriarse en Costa Rica con una visa de nómada digital

Impulsada por el gobierno en 2021 y en vigor desde 2022, la visa de nómada digital de Costa Rica ha ganado rápidamente el favor de los extranjeros que trabajan en remoto o que tienen su propio negocio. Permite residir en el país durante un año, prorrogable una vez, siempre que se acrediten ingresos de al menos 3 000 dólares mensuales y se trabaje para empresas extranjeras. El coste de la visa es de 100 dólares.

Los nómadas digitales disfrutan de ventajas nada desdeñables: exención de aranceles aduaneros en la importación de su equipo de trabajo (informático, fotográfico, etc.), exención del impuesto sobre la renta y posibilidad de abrir una cuenta bancaria, un plus para quienes tengan en mente establecerse de forma definitiva en Costa Rica más adelante. Pero estos beneficios quedan en un segundo plano frente a las razones de fondo que los llevan a elegir Costa Rica. La calidez y la solidaridad de sus gentes marcan profundamente a los expats. Muchos destacan también la riqueza cultural y la extraordinaria diversidad de su patrimonio y sus paisajes.

Leer también. Por qué vivir en el extranjero puede hacerte dudar de ti mismo

Trabajar y vivir en Costa Rica

¿Estás pensando en establecerte en Costa Rica a largo plazo? El proceso puede resultar complicado, aunque no imposible. Como era de esperar, conseguir un visado de trabajo será más sencillo para los expatriados con alta cualificación.

La tecnología (informática, desarrollo de software, ciberseguridad…), la salud, el turismo y la educación se encuentran entre los sectores con mayor demanda de profesionales. Los expatriados cualificados también pueden orientarse hacia los organismos internacionales con sede en Costa Rica (generalmente en San José, la capital). Construir una red de contactos antes de la mudanza será clave para garantizar una buena inserción profesional.

Costa Rica es, por supuesto, un destino abierto a las familias. En materia de educación, existen varias opciones: colegio local (enseñanza en español), internacional, centros públicos o privados.

Jubilarse en Costa Rica

Apreciado por los nómadas digitales y los trabajadores extranjeros, Costa Rica también es un destino muy valorado entre los jubilados. Paisajes de ensueño, clima agradable, buenas infraestructuras y un sistema sanitario de calidad… Tamarindo, Quepos, Puerto Viejo, San José, Escazú, Grecia, Atenas o Cartago figuran entre las mejores ciudades para jubilarse. Cabe destacar que estas mismas localidades son igualmente recomendables para expatriarse en familia.

Los jubilados que deseen expatriarse a Costa Rica pueden acogerse a la visa Pensionado. Se trata de una visa temporal de 2 años, renovable, que puede abrir la puerta a solicitar la residencia permanente. Está disponible para los expatriados que perciban una pensión de jubilación de al menos 1 000 dólares mensuales. La visa Pensionado es la opción preferida por los jubilados expatriados que buscan establecerse de forma estable en Costa Rica.

Una calidad de vida incomparable

La cultura costarricense invita a adoptar la filosofía del «Pura Vida». Auténtica manera de entender la vida, el Pura Vida forma parte del día a día y ocupa un lugar central en esa vida comunitaria tan apreciada por los locales. El tiempo libre es un bien preciado, y los costarricenses lo saben mejor que nadie. Su forma de vivir invita a reconectarse con los demás y con la naturaleza: el descanso es más placentero cuando puedes pasear por el bosque, recorrer parques y jardines… Costa Rica rebosa de paisajes exuberantes, ideales para desconectar. El ocio y las actividades culturales tampoco se quedan atrás. Los expatriados son los primeros en valorar esta forma de vivir, en la que la comunidad lo es todo. Cultivar los vínculos sociales, favorecer la integración. Costa Rica se merece, sin duda, su puesto entre los países más felices del mundo.

Si tú también quieres disfrutar del Pura Vida, ya sea por trabajo, estudios o jubilación, no esperes más y descubre nuestra guía Vivir en Costa Rica. Te damos todas las claves para preparar y disfrutar de tu expatriación con total tranquilidad en uno de los países más felices del mundo.