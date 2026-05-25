Inscripción en France Travail: Francia flexibiliza las normas

Francia flexibiliza las condiciones para los demandantes de empleo extracomunitarios. La inscripción en France Travail, el servicio público de empleo en Francia, se amplía ahora a los extranjeros no comunitarios mayores de 18 años que cuenten con un permiso que autorice efectivamente el ejercicio de una actividad laboral. Los permisos de residencia provisionales y los resguardos de solicitud (tanto de primera petición como de renovación) quedan incluidos, siempre que lleven aparejada la autorización para trabajar. A partir de ahora, se abandona la expresión «permiso de trabajo» en favor de «documento de residencia» y otras denominaciones más generales, con el fin de adaptar la normativa al nuevo decreto.

No obstante, determinados títulos de residencia siguen sin permitir la inscripción en France Travail:

Ciertos visados de larga duración (que, por tanto, no son permisos de residencia como tal).

Los permisos de residencia provisionales (de primera solicitud o renovación) condicionados «al mantenimiento de la residencia habitual fuera de Francia».

Conviene recordar que los ciudadanos comunitarios no están afectados por este decreto: los nacionales de países de la UE no necesitan ningún permiso de residencia para inscribirse en France Travail.

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Actualización de la Tarjeta Azul Europea (TAE)

El mismo decreto simplifica también los trámites para los profesionales extranjeros altamente cualificados. Los titulares de la TAE o de una tarjeta de residente de larga duración «Antiguo titular de TAE» expedida en otro Estado miembro de la UE no están obligados a presentar una autorización de trabajo para ejercer una actividad laboral en Francia. Esta simplificación es válida por un período máximo de 90 días dentro de cada 180 días.

Otra novedad importante: un próximo decreto permitirá a los profesionales extracomunitarios con experiencia que trabajen en determinados sectores obtener una tarjeta de residencia plurianual «talento - Tarjeta Azul Europea» (la lista de profesiones incluidas se publicará más adelante). Entre los requisitos para obtenerla figuran competencias adquiridas «durante al menos 3 años en los 7 años anteriores a la solicitud» y relacionadas con la profesión para la que se solicita. Dichas competencias podrán acreditarse, por ejemplo, a través de la oferta de empleo o del contrato de trabajo.

Enlace de interés:

Trabajador extranjero: inscribirse en France Travail